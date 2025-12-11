Индивидуальная
Солёное озеро Баскунчак и красная гора Богдо
Посетите мистическую гору Большое Богдо и самое большое в мире солёное озеро Баскунчак. Уникальные природные ландшафты и интересные легенды ждут вас
Завтра в 08:00
13 дек в 08:00
от 30 000 ₽ за человека
Индивидуальная
Из Волгограда на Эльтон - к границе неба и земли
Эльтон и Приэльтонье манят редкими ландшафтами и древними легендами. Исследуйте соляные каньоны и насладитесь местной кухней на этой индивидуальной экскурсии
13 дек в 06:00
14 дек в 06:00
от 42 000 ₽ за человека
Групповая
Оазис буддизма в центре Европы - Элиста
Отправиться из Волгограда в калмыцкие степи, к пагодам, памятникам и самобытной архитектуре
Начало: На площади Ленина
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
13 дек в 08:00
15 000 ₽ за человека
