Экскурсии подходящие для зимних прогулок по Волгограду

Найдено 3 экскурсии в категории «Зимние» в Волгограде, цены от 5 000 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Мамаев курган: здесь всё стонало от металла
Пешая
На машине
87 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Мамаев курган: здесь всё стонало от металла
Начало: Подножие Мамаева кургана
«Выбирайте удобную обувь, в жаркую погоду надевайте головные уборы и берите с собой бутылочку воды, в пасмурную — зонт, а зимой — одевайтесь теплее»
Расписание: В любой день с 14:00
17 окт в 09:00
19 окт в 09:00
от 5 000 за всё до 5 чел.
Мамаев курган: история легендарной высоты 102.0
Пешая
На машине
31 отзыв
2 часа
Фотопрогулка
до 16 чел.
Мамаев курган: история легендарной высоты 102.0
Начало: Подножие Мамаева кургана
«❄️Зимой максимально теплую одежду, из-за сильного ветра на Кургане и по- возможности самый согревающий чай»
Расписание: В будни и выходные (в основном - по вечерам)
20 окт в 09:00
21 окт в 09:00
от 5 000 за всё до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Мамаеву Кургану и центру Волгограда
На машине
5 отзывов
3 часа
Фотопрогулка
до 15 чел.
Индивидуальная экскурсия по Мамаеву Кургану и центру Волгограда
Начало: Улица Мира, 12, Волгоград
«Зимой одевайтесь теплее, курган находится на открытой местности»
Расписание: Ежедневно, в любое время
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 5 500 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олеся
    27 сентября 2024
    Мамаев курган: здесь всё стонало от металла
    Любовь все рассказала и показала! Очень интересная экскурсия. Много фактов, много показали того, чего сам не увидишь. Индивидуальный формат это конечно огонь. Вкладываешь в себя, свои знания. Рекомендую, очень приятная девушка ♥️
  • О
    Олеся
    16 сентября 2024
    Мамаев курган: здесь всё стонало от металла
    На днях побывали на экскурсии) впечатления самые лучшие. Очень понравилось, тронуло за душу) спасибо большое гиду за экскурсию)

Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Зимние»

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В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Мамаев курган: здесь всё стонало от металла
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  3. Индивидуальная экскурсия по Мамаеву Кургану и центру Волгограда
Какие места ещё посмотреть в Волгограде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Мамаев Курган
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Мельница Гергардта
  5. Дом Павлова
  6. Центральная набережная Волгограда
  7. Родина-мать зовёт!
  8. Музей-панорама "Сталинградская битва"
  9. Музей-заповедник "Старая Сарепта"
  10. Нулевой километр
Сколько стоит экскурсия по Волгограду в октябре 2024
Сейчас в Волгограде в категории "Зимние" можно забронировать 3 экскурсии от 5 000 до 5 500. Туристы уже оставили гидам 123 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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