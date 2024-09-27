2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Мамаев курган: здесь всё стонало от металла
Начало: Подножие Мамаева кургана
«Выбирайте удобную обувь, в жаркую погоду надевайте головные уборы и берите с собой бутылочку воды, в пасмурную — зонт, а зимой — одевайтесь теплее»
Расписание: В любой день с 14:00
17 окт в 09:00
19 окт в 09:00
от 5 000₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Фотопрогулка
до 16 чел.
Мамаев курган: история легендарной высоты 102.0
Начало: Подножие Мамаева кургана
«❄️Зимой максимально теплую одежду, из-за сильного ветра на Кургане и по- возможности самый согревающий чай»
Расписание: В будни и выходные (в основном - по вечерам)
20 окт в 09:00
21 окт в 09:00
от 5 000₽ за всё до 5 чел.
3 часа
Фотопрогулка
до 15 чел.
Индивидуальная экскурсия по Мамаеву Кургану и центру Волгограда
Начало: Улица Мира, 12, Волгоград
«Зимой одевайтесь теплее, курган находится на открытой местности»
Расписание: Ежедневно, в любое время
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 5 500₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООлеся27 сентября 2024Любовь все рассказала и показала! Очень интересная экскурсия. Много фактов, много показали того, чего сам не увидишь. Индивидуальный формат это конечно огонь. Вкладываешь в себя, свои знания. Рекомендую, очень приятная девушка ♥️
- ООлеся16 сентября 2024На днях побывали на экскурсии) впечатления самые лучшие. Очень понравилось, тронуло за душу) спасибо большое гиду за экскурсию)
Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Зимние»
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