Волгоград на почтовых марках

Филателия оживает на улицах Волгограда! Сравните здания и памятники с почтовыми марками 1950-х годов и узнайте больше о развитии города
Экскурсия "Волгоград на почтовых марках" предлагает уникальную возможность увидеть город сквозь призму филателии.

Участники сравнят изображения на марках 1950-х годов с реальными зданиями и памятниками, такими как кинотеатр "Победа", здание школы
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№ 83 и проспект Ленина. Истории о двух орденах Ленина и соборе Александра Невского дополнят картину прошлого Волгограда.

Экскурсия будет интересна как гостям города, так и местным жителям, стремящимся глубже изучить его историю

5
4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 📬 Уникальная тема экскурсии
  • 🏛 Знакомство с историей города
  • 🎨 Оригинальные почтовые марки
  • 🏙 Посещение знаковых мест
  • 🗣 Интересные рассказы гида
Волгоград на почтовых марках
Волгоград на почтовых марках
Волгоград на почтовых марках
Ближайшие даты:
23
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мая4
мая7
мая
Время начала: 08:00, 10:00, 12:00, 12:15, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00

Что можно увидеть

  • Кинотеатр «Победа»
  • Здание школы № 83
  • Проспект Ленина
  • Здание областной Думы
  • Аллея Героев
  • Центральная набережная
  • Театр музыкальной комедии

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • кинотеатр «Победа» — самый популярный в прошлом веке кинотеатр Волгограда.
  • здание школы № 83 — один из немногих сохранившихся в городе образцов царской архитектуры.
  • проспект Ленина — главную улицу Волгограда и один из самых длинных проспектов в России.
  • здание областной Думы — пример успешной интеграции старинной архитектуры в современный облик города.
  • Аллею Героев — ансамбль, построенный в память о защитниках Сталинграда.
  • центральную набережную — визитную карточку города.
  • театр музыкальной комедии — объект, который пережил много изменений, но не потерял своей значимости.

О чём поговорим:

  • Я расскажу об объектах, изображённых на почтовых марках 1950-х годов выпуска.
  • Раскрою историю двух орденов Ленина, собора Александра Невского и монументального здания Музтеатра.
  • Поделюсь легендой знаменитого фонтана с танцующими девушками.

в среду в 18:00 и 20:00, в субботу в 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00, в воскресенье в 08:00, 10:00, 12:00, 12:15, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет650 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У областного театра кукол
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 18:00 и 20:00, в субботу в 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00, в воскресенье в 08:00, 10:00, 12:00, 12:15, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
О
9 апр 2025
Жалко, что так мало отзывов 😕 Прекрасная экскурсия. Василий очень душевно и интересно рассказывает о городе. Эрудированный, с прекрасным чувством юмора. Отвечал на все заданные вопросы, а их было миллион. Берите детей на экскурсию, им будет интересно. Много фотографий до военных времен. Элегантный и стильный экскурсовод, приятная и правильная речь, время пролетело незаметно.
К
5 апр 2025
Василий, спасибо за удивительную экскурсию! Никогда не думал, что филателия может так оживить историю города. Сопоставление старых марок 1950-х с современными видами Волгограда - это просто гениальная идея! Особенно впечатлили истории о развитии города и малоизвестные факты о достопримечательностях. Рекомендую всем, кто хочет по-новому открыть для себя город!
Василий, спасибо за удивительную экскурсию! Никогда не думал, что филателия может так оживить историю города. СопоставлениеВасилий, спасибо за удивительную экскурсию! Никогда не думал, что филателия может так оживить историю города. СопоставлениеВасилий, спасибо за удивительную экскурсию! Никогда не думал, что филателия может так оживить историю города. СопоставлениеВасилий, спасибо за удивительную экскурсию! Никогда не думал, что филателия может так оживить историю города. СопоставлениеВасилий, спасибо за удивительную экскурсию! Никогда не думал, что филателия может так оживить историю города. Сопоставление
Е
9 мар 2025
Спасибо за экскурсию. Все здорово!
Спасибо за экскурсию. Все здорово!Спасибо за экскурсию. Все здорово!Спасибо за экскурсию. Все здорово!Спасибо за экскурсию. Все здорово!Спасибо за экскурсию. Все здорово!
Котенова
15 дек 2024
Добрый вечер!

Наша группа благодарит гида Василия за познавательную экскурсию по историческим местам Волгограда. Рассказ был очень сжатый и в тоже время мы окунулись в атмосфере разных эпох. Было интересно узнать город Волгоград с точки зрения филателии. Старинные почтовые марки оживились через рассказ эрудированного гида Василия.

Всем рекомендуем ❤️👏🔥✨👌🌇
Добрый вечер!

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