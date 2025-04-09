Экскурсия "Волгоград на почтовых марках" предлагает уникальную возможность увидеть город сквозь призму филателии.
Участники сравнят изображения на марках 1950-х годов с реальными зданиями и памятниками, такими как кинотеатр "Победа", здание школы
Участники сравнят изображения на марках 1950-х годов с реальными зданиями и памятниками, такими как кинотеатр "Победа", здание школы
5 причин купить эту экскурсию
- 📬 Уникальная тема экскурсии
- 🏛 Знакомство с историей города
- 🎨 Оригинальные почтовые марки
- 🏙 Посещение знаковых мест
- 🗣 Интересные рассказы гида
Время начала: 08:00, 10:00, 12:00, 12:15, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00
Что можно увидеть
- Кинотеатр «Победа»
- Здание школы № 83
- Проспект Ленина
- Здание областной Думы
- Аллея Героев
- Центральная набережная
- Театр музыкальной комедии
Описание экскурсии
Вы увидите:
- кинотеатр «Победа» — самый популярный в прошлом веке кинотеатр Волгограда.
- здание школы № 83 — один из немногих сохранившихся в городе образцов царской архитектуры.
- проспект Ленина — главную улицу Волгограда и один из самых длинных проспектов в России.
- здание областной Думы — пример успешной интеграции старинной архитектуры в современный облик города.
- Аллею Героев — ансамбль, построенный в память о защитниках Сталинграда.
- центральную набережную — визитную карточку города.
- театр музыкальной комедии — объект, который пережил много изменений, но не потерял своей значимости.
О чём поговорим:
- Я расскажу об объектах, изображённых на почтовых марках 1950-х годов выпуска.
- Раскрою историю двух орденов Ленина, собора Александра Невского и монументального здания Музтеатра.
- Поделюсь легендой знаменитого фонтана с танцующими девушками.
в среду в 18:00 и 20:00, в субботу в 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00, в воскресенье в 08:00, 10:00, 12:00, 12:15, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|650 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У областного театра кукол
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 18:00 и 20:00, в субботу в 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00, в воскресенье в 08:00, 10:00, 12:00, 12:15, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Василий — ваш гид в Волгограде
Провёл экскурсии для 21 туриста
Добрый день! Меня зовут Василий. Я коренной житель города, участвую в социальных проектах и как никто другой вовлечён в изучение исторической жизни города.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Оксана
9 апр 2025
Жалко, что так мало отзывов 😕 Прекрасная экскурсия. Василий очень душевно и интересно рассказывает о городе. Эрудированный, с прекрасным чувством юмора. Отвечал на все заданные вопросы, а их было миллион. Берите детей на экскурсию, им будет интересно. Много фотографий до военных времен. Элегантный и стильный экскурсовод, приятная и правильная речь, время пролетело незаметно.
К
Катя
5 апр 2025
Василий, спасибо за удивительную экскурсию! Никогда не думал, что филателия может так оживить историю города. Сопоставление старых марок 1950-х с современными видами Волгограда - это просто гениальная идея! Особенно впечатлили истории о развитии города и малоизвестные факты о достопримечательностях. Рекомендую всем, кто хочет по-новому открыть для себя город!
Е
Елена
9 мар 2025
Спасибо за экскурсию. Все здорово!
Котенова
15 дек 2024
Добрый вечер!
Наша группа благодарит гида Василия за познавательную экскурсию по историческим местам Волгограда. Рассказ был очень сжатый и в тоже время мы окунулись в атмосфере разных эпох. Было интересно узнать город Волгоград с точки зрения филателии. Старинные почтовые марки оживились через рассказ эрудированного гида Василия.
Всем рекомендуем ❤️👏🔥✨👌🌇
Наша группа благодарит гида Василия за познавательную экскурсию по историческим местам Волгограда. Рассказ был очень сжатый и в тоже время мы окунулись в атмосфере разных эпох. Было интересно узнать город Волгоград с точки зрения филателии. Старинные почтовые марки оживились через рассказ эрудированного гида Василия.
Всем рекомендуем ❤️👏🔥✨👌🌇
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