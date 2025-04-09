Когда: в среду в 18:00 и 20:00, в субботу в 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00, в воскресенье в 08:00, 10:00, 12:00, 12:15, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00

Экскурсия длится около 1.5 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала