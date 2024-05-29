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Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Экскурсия по Вологде: от истории до современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу Вологды, открывая её исторические и культурные сокровища в компании опытного гида
10 июня в 18:00
11 июня в 18:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Знакомьтесь, Вологда: индивидуальная экскурсия по городу
Пройдите по Кружевной линии Вологды, узнайте историю города, полюбуйтесь старинными домами и храмами, оцените современное искусство
Начало: на Кремлевской площади
12 июня в 08:00
3 авг в 11:00
3 600₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
О Вологде - с интересом и любовью: индивидуальная экскурсия
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Начало: В центре города
Завтра в 12:00
10 июня в 10:30
3 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Встреча с Вологдой: индивидуальная экскурсия по старинному городу
Узнайте богатую историю Вологды, прогуляйтесь по уютным улицам и насладитесь видами на старинные храмы и деревянные дома
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
3 300₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна29 мая 2024Большое спасибо за экскурсию. Михаил интересный, позитивный проводник в историю Вологды!
- ВВероника13 мая 2024Хорошая экскурсия для первого знакомства с городом. Не перегружена информацией и длиной маршрута. Если приезжаете впервые и намерены задержаться подольше, чтобы самостоятельно осмотреть достопримечательности и осмотреть музеи - отличный вариант
- ААнна9 мая 2024Елена провела прекрасную экскурсию. Очень увлекательно, интересно, с душой. Настоятельно рекомендуем для знакомства с Вологдой.
- ИИван8 мая 2024Удивительно, как экскурсоводы, несмотря на плохую погоду, качественно ведут экскурсию, доводят её до конца, объясняют весь материал, ходят вместе с
- ВВиолетта7 мая 2024Большое спасибо Михаилу за замечательную экскурсию! Два часа пролетели как один миг)) Мы были в Вологде первый раз, и уже
- РРоман3 мая 2024Посмотрели интересные места, получили массу впечатлений, экскурсия понравилась
- ЯЯна1 мая 2024Экскурсовод Мария знает и любит свой город, рассказывала очень интересно. Маршрут экскурсии построен разнообразно, Мария отвечала на все вопросы, посоветовала кофейни с интересным интерьером и вкусными десертами.
- ККарина29 апреля 2024Отличная ознакомительная экскурсия по Вологде! Подойдёт тем, кто в городе первый раз. Спасибо за прекрасно проведенные два часа!
- ТТатьяна27 апреля 2024Большая благодарность Анне за отлично проведённое время! Профессионал своего дела! Интересно и познавательно! Респект!
- РРимма12 апреля 2024Экскурсия очень понравилась!!! 1,5 часа прошли на одном дыхании. Мария - прекрасный рассказчик. С большой любовью рассказывала о городе. Ребенку 12 лет тоже было интересно, поскольку повествование не было перегружено датами и сложными именами. За открыточку отдельное спасибо☺️
Ответы на вопросы от путешественников по Вологде в категории «Воскресенский собор»
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