Воскресенский собор – экскурсии в Вологде

Найдено 4 экскурсии в категории «Воскресенский собор» в Вологде, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Здравствуй, Вологда
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
16 отзывов
Популярное предложение
Экскурсия по Вологде: от истории до современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу Вологды, открывая её исторические и культурные сокровища в компании опытного гида
10 июня в 18:00
11 июня в 18:00
3 500 за всё до 10 чел.
Знакомьтесь, Вологда
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
24 отзыва
Знакомьтесь, Вологда: индивидуальная экскурсия по городу
Пройдите по Кружевной линии Вологды, узнайте историю города, полюбуйтесь старинными домами и храмами, оцените современное искусство
Начало: на Кремлевской площади
12 июня в 08:00
3 авг в 11:00
3 600 за всё до 5 чел.
О Вологде - с интересом и любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
100 отзывов
О Вологде - с интересом и любовью: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с историей Вологды, осматривая купеческие и дворянские усадьбы, древние соборы и кремлевские тайны. Уникальная экскурсия для всех возрастов
Начало: В центре города
Завтра в 12:00
10 июня в 10:30
3 000 за всё до 10 чел.
Встреча с Вологдой
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
5 отзывов
Встреча с Вологдой: индивидуальная экскурсия по старинному городу
Узнайте богатую историю Вологды, прогуляйтесь по уютным улицам и насладитесь видами на старинные храмы и деревянные дома
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
3 300 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    29 мая 2024
    Здравствуй, Вологда
    Большое спасибо за экскурсию. Михаил интересный, позитивный проводник в историю Вологды!
  • В
    Вероника
    13 мая 2024
    Встреча с Вологдой
    Хорошая экскурсия для первого знакомства с городом. Не перегружена информацией и длиной маршрута. Если приезжаете впервые и намерены задержаться подольше, чтобы самостоятельно осмотреть достопримечательности и осмотреть музеи - отличный вариант
  • А
    Анна
    9 мая 2024
    Встреча с Вологдой
    Елена провела прекрасную экскурсию. Очень увлекательно, интересно, с душой. Настоятельно рекомендуем для знакомства с Вологдой.
    Елена провела прекрасную экскурсию. Очень увлекательно, интересно, с душой. Настоятельно рекомендуем для знакомства с ВологдойЕлена провела прекрасную экскурсию. Очень увлекательно, интересно, с душой. Настоятельно рекомендуем для знакомства с ВологдойЕлена провела прекрасную экскурсию. Очень увлекательно, интересно, с душой. Настоятельно рекомендуем для знакомства с Вологдой
  • И
    Иван
    8 мая 2024
    Знакомьтесь, Вологда
    Удивительно, как экскурсоводы, несмотря на плохую погоду, качественно ведут экскурсию, доводят её до конца, объясняют весь материал, ходят вместе с
    читать дальше

    тобой по лужам, под дождём и ветром))) Нам немного не повезло с погодой, но это совсем не испортило впечатление от экскурсии. Посмотрели весь центр с Марией, узнали все основные моменты, получили рекомендации на остаток пребывания в Вологде.

  • В
    Виолетта
    7 мая 2024
    Здравствуй, Вологда
    Большое спасибо Михаилу за замечательную экскурсию! Два часа пролетели как один миг)) Мы были в Вологде первый раз, и уже
    читать дальше

    хотим вернуться. Очень хорошо составлен маршрут экскурсии, посмотрели все главные достопримечательности города. Михаил очень приятный рассказчик и собеседник, экскурсия не скучная и монотонная, а увлекательная и очень интересная. Ощущение, что гуляли по городу с родным человеком! Он знает о городе, наверное, все и ответит на любой вопрос. После экскурсии подсказал какие места еще посетить, куда еще можно поехать, где вкусно пообедать и тд. От души рекомендую всем! Михаил, еще раз, спасибо!

  • Р
    Роман
    3 мая 2024
    Встреча с Вологдой
    Посмотрели интересные места, получили массу впечатлений, экскурсия понравилась
  • Я
    Яна
    1 мая 2024
    Знакомьтесь, Вологда
    Экскурсовод Мария знает и любит свой город, рассказывала очень интересно. Маршрут экскурсии построен разнообразно, Мария отвечала на все вопросы, посоветовала кофейни с интересным интерьером и вкусными десертами.
  • К
    Карина
    29 апреля 2024
    Здравствуй, Вологда
    Отличная ознакомительная экскурсия по Вологде! Подойдёт тем, кто в городе первый раз. Спасибо за прекрасно проведенные два часа!
    Отличная ознакомительная экскурсия по Вологде! Подойдёт тем, кто в городе первый раз. Спасибо за прекрасно проведенные два часа!Отличная ознакомительная экскурсия по Вологде! Подойдёт тем, кто в городе первый раз. Спасибо за прекрасно проведенные два часа!Отличная ознакомительная экскурсия по Вологде! Подойдёт тем, кто в городе первый раз. Спасибо за прекрасно проведенные два часа!Отличная ознакомительная экскурсия по Вологде! Подойдёт тем, кто в городе первый раз. Спасибо за прекрасно проведенные два часа!
  • Т
    Татьяна
    27 апреля 2024
    О Вологде - с интересом и любовью
    Большая благодарность Анне за отлично проведённое время! Профессионал своего дела! Интересно и познавательно! Респект!
  • Р
    Римма
    12 апреля 2024
    Знакомьтесь, Вологда
    Экскурсия очень понравилась!!! 1,5 часа прошли на одном дыхании. Мария - прекрасный рассказчик. С большой любовью рассказывала о городе. Ребенку 12 лет тоже было интересно, поскольку повествование не было перегружено датами и сложными именами. За открыточку отдельное спасибо☺️
    Экскурсия очень понравилась!!! 1,5 часа прошли на одном дыхании. Мария - прекрасный рассказчик. С большой любовьюЭкскурсия очень понравилась!!! 1,5 часа прошли на одном дыхании. Мария - прекрасный рассказчик. С большой любовьюЭкскурсия очень понравилась!!! 1,5 часа прошли на одном дыхании. Мария - прекрасный рассказчик. С большой любовьюЭкскурсия очень понравилась!!! 1,5 часа прошли на одном дыхании. Мария - прекрасный рассказчик. С большой любовью

Ответы на вопросы от путешественников по Вологде в категории «Воскресенский собор»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Вологде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Здравствуй, Вологда
  2. Знакомьтесь, Вологда
  3. О Вологде - с интересом и любовью
  4. Встреча с Вологдой
Какие места ещё посмотреть в Вологде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Софийский собор
  2. Вологодский Кремль
  3. Самое главное
  4. Архиерейский двор
  5. Площадь Революции
  6. Центр ремёсел «Резной Палисад»
  7. Воскресенский собор
  8. Набережная
  9. Спасо-Прилуцкий монастырь
  10. Дом Засецких
Сколько стоит экскурсия по Вологде в июне 2024
Сейчас в Вологде в категории "Воскресенский собор" можно забронировать 4 экскурсии от 3 000 до 3 600. Туристы уже оставили гидам 145 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте экскурсию в Вологде на 2024 год по теме «Воскресенский собор», 145 ⭐ отзывов, цены от 3000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам