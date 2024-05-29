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хотим вернуться. Очень хорошо составлен маршрут экскурсии, посмотрели все главные достопримечательности города. Михаил очень приятный рассказчик и собеседник, экскурсия не скучная и монотонная, а увлекательная и очень интересная. Ощущение, что гуляли по городу с родным человеком! Он знает о городе, наверное, все и ответит на любой вопрос. После экскурсии подсказал какие места еще посетить, куда еще можно поехать, где вкусно пообедать и тд. От души рекомендую всем! Михаил, еще раз, спасибо!