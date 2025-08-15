Мои заказы

Церковь Сретения Господня – экскурсии в Вологде

Найдено 3 экскурсии в категории «Церковь Сретения Господня» в Вологде, цены от 4600 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Вологда - первое знакомство
Пешая
1.5 часа
38 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Вологда - первое знакомство: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Вологдой на индивидуальной экскурсии. Узнайте о её истории, традициях и архитектуре, прогуляйтесь по живописным набережным и древним улицам
Начало: На ул. Маяковского
Сегодня в 09:00
11 дек в 09:00
4600 ₽ за всё до 6 чел.
Вологда и её старина
Пешая
2 часа
333 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Вологда и её старина
Погрузитесь в атмосферу старинной Вологды, узнайте её легенды и исторические анекдоты. Посетите храмы XVI - XIX вв и уникальные деревянные постройки
Начало: На Кремлевской площади
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Неповторимая Вологда
Пешая
2 часа
92 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Неповторимая Вологда: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древнего города, исследуя его уникальные достопримечательности и исторические места. Удобный маршрут и увлекательные истории ждут вас
Начало: У памятника 800-летия Вологды
Завтра в 08:00
11 дек в 15:00
4800 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Антон
    15 августа 2025
    Вологда - первое знакомство
    Было очень интересно.
    Получили ответы на все дополнительные вопросы, которые к теме экскурсии не имели никакого отношения.
    Спасибо большое
  • М
    Мария
    23 июля 2025
    Вологда - первое знакомство
    Первый раз приехали в Вологду, нам хотелось узнать историю города и его особенности. Экскурсия полностью нас устроила, мы увидели город глазами истинного его жителя. Спасибо большое за экскурсию!
  • Л
    Лариса
    15 июля 2025
    Вологда - первое знакомство
    Хорошая добрая легкая экскурсия. Узнали Вологду. Спасибо большое. Были с детьми 6 и 14 лет, в е довольны.
  • А
    Алексей
    20 июня 2025
    Вологда - первое знакомство
    Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод Антон очень интересно рассказал нам об этом городе. Поговорили об архитектуре деревянных построек,узнали много нового о храмах Вологды. Я думаю, что такие экскурсии подойдут не только людям среднего и зрелого возраста, но и молодым. Большое спасибо.
  • И
    Ирина
    18 июня 2025
    Вологда - первое знакомство
    От экскурсии очень хорошие впечатления. Антон-прекрасный рассказчик. Чувствуется, что он любит свой город, знает его и готов поделиться своими знаниями.
  • И
    Ирина
    17 июня 2025
    Вологда - первое знакомство
    Приехали в Вологду за день до экскурсии. Погуляли сами, но особого впечатления город не произвел. Но после экскурсии посмотрели на
    Вологду совершенно по-другому! Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод Антон показал себя знающим, эрудированным и осведомленным специалистом. Благодарим за прекрасную прогулку по Вологде!

  • Д
    Дмитрий
    1 июня 2025
    Вологда - первое знакомство
    Антон-прекрасный гид, классная экскурсия, Антон прекрасно разбирается, как в истории Вологды, так и в современности.
  • L
    Li
    4 мая 2025
    Вологда - первое знакомство
    Спасибо большое, Антон!
    Очень познавательная экскурсия!
    Спасибо большое, Антон!
  • е
    евгений
    20 апреля 2025
    Вологда - первое знакомство
    Понравилось. Не нудно, заинтересовал человек тем, что не было интересно. Это надо уметь.
  • С
    Светлана
    26 ноября 2024
    Вологда - первое знакомство
    Встреча с таким человеком можно расценивать как подарок. Антон обладает глубокими познаниями в различных областях: история, архитектура, культура, археология, литература,,,,,
    мы лишь прикоснулись к этому пласту знаний. Очень приятная манера рассказа, простая, доступная любому человеку. Экскурсия пробуждает желание погрузиться в историю этого места. Читать, изучать и вернуться снова сюда, чтобы на новом уровне продолжить путешествие в глубь веков.

    Встреча с таким человеком можно расценивать как подарок. Антон обладает глубокими познаниями в различных областях: история
  • Т
    Татьяна
    20 октября 2024
    Вологда - первое знакомство
    Экскурсия Антона была интересная, познавательный и душевная. Антон с любовью рассказывал о своём красивом городе, можно было слушать ещё и ещё…. Спасибо большое 👍👍👍 Рекомендую!!!
    Экскурсия Антона была интересная, познавательный и душевная. Антон с любовью рассказывал о своём красивом городе, можно было слушать ещё и ещё…. Спасибо большое 👍👍👍 Рекомендую!!!
  • О
    Оля
    13 октября 2024
    Вологда - первое знакомство
    Приехали первый раз на соревнования в Вологду. Очень все понравилось- возможность подстроиться под расписание наших игр, современная подача материала, интересная информация- итого- все было идеально!!! Спасибо!!
  • А
    Андрей
    21 сентября 2024
    Вологда - первое знакомство
    Все отлично, полный и содержательный рассказ об истории старого города. Все очень понятно и интересно. Спасибо!
  • О
    Ольга
    16 августа 2024
    Вологда - первое знакомство
    В Вологде на один день, а за такое короткое время сложно обойти все интересные места. Выбрала Антона, потому что мне
    показалось, что именно он расскажет нам основное из истории города доступно и понятно даже детям от 10-15 лет. И не ошиблась. Интересные факты истории, самые красивые места, - всё мы увидели и узнали из рассказа Антона. Поняли, что нам обязательно нужно ещё посмотреть и где побывать. Спасибо огромное!

    В Вологде на один день, а за такое короткое время сложно обойти все интересные места. Выбрала
  • Ч
    Чаплыгина
    8 августа 2024
    Вологда - первое знакомство
    Очень интересная экскурсия! Гид рассказал варианты происхождения некоторых широко известных мифов о Вологде, как менялось место и роль города с
    течением времени. В частности интересно было узнать об особенностях архитектурного стиля Вологодчины.

    Смело можно заказывать экскурсию тем, кто уже знаком с Вологдой, и тем, кто оказался здесь впервые.

    Очень интересная экскурсия! Гид рассказал варианты происхождения некоторых широко известных мифов о Вологде, как менялось место и роль города с течением времени. В частности интересно было узнать об особенностях архитектурного стиля Вологодчины.

Смело можно заказывать экскурсию тем, кто уже знаком с Вологдой, и тем, кто оказался здесь впервые.
  • О
    Ольга
    3 августа 2024
    Вологда - первое знакомство
    Очень понравилась экскурсия! Маршрут выстроен интересно, информация подана так, что не перегружает, но в то же время много познавательного рассказывается.
    Погуляли с удовольствием, с нами был житель города, она для себя открыла новые стороны города.
    Антону спасибо огромное за прекрасное знакомство с городом!

  • Л
    Любовь
    30 июля 2024
    Вологда - первое знакомство
    В Вологде я была первый раз. Город уютный, как мне показалось, чистый, с разнообразной архитектурой, с доброжелательными горожанами! Очень интересный
    Софийский собор с его историей, колокольня, с которой весь город, как на ладони! Все церкви отличаются и внутренним убранством и, естественно, историей. Очень интересная выставка икон на территории музея-заповедника! Побывала в музее Кружева и в "Доме Вологодского масла".
    Экскурсия понравилась, Анатолий прекрасно владеет историей своего города! Но я считаю, что для 1,5 часов пешей экскурсии цена дороговата! Это мое личное мнение! Пенсионерам скидки нет!)По возможности, вернусь еще раз в этот город!

  • К
    Кирилл
    8 июля 2024
    Вологда - первое знакомство
    Антон любит свой город и эта любовь передалась нам. После его экскурсий Вологда манит к себе своими тихими ухоженными улицами с многолетней историей и неспешной жизнью. Большое спасибо за знакомство!!
  • О
    Ольга
    5 июля 2024
    Вологда - первое знакомство
    Спасибо Антону за экскурсию. Первое впечатление о городе сложилось отличное. Интересный маршрут и потрясающий рассказчик.
  • М
    Мария
    2 июля 2024
    Вологда - первое знакомство
    Мы с подругами запланировали поездку в Вологду и решили обратиться к услугам онлайн сервиса Трипстер для того, чтобы заранее организовать
    ознакомительную экскурсию по городу к нашему приезду. В итоге наш выбор пал на экскурсовода по имени Антон. Во время экскурсии, мы узнали про Вологду много нового и интересного, чего не найдешь в интернете. Спасибо Антону за обстоятельный и познавательный рассказ. Чувствуется глубокое знание материала и истории родного города. Он обладает академическими знаниями, которые подаёт легко и просто, непринуждённо общаясь. Время пролетело незаметно! Антон даже задержался сверх отведённого времени, пока не ответил на все наши вопросы. Спасибо Антону и сервису Трипстер! Это очень удобно для тех, кто планирует свои поездки заранее! Очень рекомендуем!

