Индивидуальная
до 6 чел.
Вологда - первое знакомство: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Вологдой на индивидуальной экскурсии. Узнайте о её истории, традициях и архитектуре, прогуляйтесь по живописным набережным и древним улицам
Начало: На ул. Маяковского
Сегодня в 09:00
11 дек в 09:00
4600 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Вологда и её старина
Погрузитесь в атмосферу старинной Вологды, узнайте её легенды и исторические анекдоты. Посетите храмы XVI - XIX вв и уникальные деревянные постройки
Начало: На Кремлевской площади
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборНеповторимая Вологда: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древнего города, исследуя его уникальные достопримечательности и исторические места. Удобный маршрут и увлекательные истории ждут вас
Начало: У памятника 800-летия Вологды
Завтра в 08:00
11 дек в 15:00
4800 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнтон15 августа 2025Было очень интересно.
Получили ответы на все дополнительные вопросы, которые к теме экскурсии не имели никакого отношения.
Спасибо большое
- ММария23 июля 2025Первый раз приехали в Вологду, нам хотелось узнать историю города и его особенности. Экскурсия полностью нас устроила, мы увидели город глазами истинного его жителя. Спасибо большое за экскурсию!
- ЛЛариса15 июля 2025Хорошая добрая легкая экскурсия. Узнали Вологду. Спасибо большое. Были с детьми 6 и 14 лет, в е довольны.
- ААлексей20 июня 2025Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод Антон очень интересно рассказал нам об этом городе. Поговорили об архитектуре деревянных построек,узнали много нового о храмах Вологды. Я думаю, что такие экскурсии подойдут не только людям среднего и зрелого возраста, но и молодым. Большое спасибо.
- ИИрина18 июня 2025От экскурсии очень хорошие впечатления. Антон-прекрасный рассказчик. Чувствуется, что он любит свой город, знает его и готов поделиться своими знаниями.
- ИИрина17 июня 2025Приехали в Вологду за день до экскурсии. Погуляли сами, но особого впечатления город не произвел. Но после экскурсии посмотрели на
- ДДмитрий1 июня 2025Антон-прекрасный гид, классная экскурсия, Антон прекрасно разбирается, как в истории Вологды, так и в современности.
- LLi4 мая 2025Спасибо большое, Антон!
Очень познавательная экскурсия!
- еевгений20 апреля 2025Понравилось. Не нудно, заинтересовал человек тем, что не было интересно. Это надо уметь.
- ССветлана26 ноября 2024Встреча с таким человеком можно расценивать как подарок. Антон обладает глубокими познаниями в различных областях: история, архитектура, культура, археология, литература,,,,,
- ТТатьяна20 октября 2024Экскурсия Антона была интересная, познавательный и душевная. Антон с любовью рассказывал о своём красивом городе, можно было слушать ещё и ещё…. Спасибо большое 👍👍👍 Рекомендую!!!
- ООля13 октября 2024Приехали первый раз на соревнования в Вологду. Очень все понравилось- возможность подстроиться под расписание наших игр, современная подача материала, интересная информация- итого- все было идеально!!! Спасибо!!
- ААндрей21 сентября 2024Все отлично, полный и содержательный рассказ об истории старого города. Все очень понятно и интересно. Спасибо!
- ООльга16 августа 2024В Вологде на один день, а за такое короткое время сложно обойти все интересные места. Выбрала Антона, потому что мне
- ЧЧаплыгина8 августа 2024Очень интересная экскурсия! Гид рассказал варианты происхождения некоторых широко известных мифов о Вологде, как менялось место и роль города с
- ООльга3 августа 2024Очень понравилась экскурсия! Маршрут выстроен интересно, информация подана так, что не перегружает, но в то же время много познавательного рассказывается.
- ЛЛюбовь30 июля 2024В Вологде я была первый раз. Город уютный, как мне показалось, чистый, с разнообразной архитектурой, с доброжелательными горожанами! Очень интересный
- ККирилл8 июля 2024Антон любит свой город и эта любовь передалась нам. После его экскурсий Вологда манит к себе своими тихими ухоженными улицами с многолетней историей и неспешной жизнью. Большое спасибо за знакомство!!
- ООльга5 июля 2024Спасибо Антону за экскурсию. Первое впечатление о городе сложилось отличное. Интересный маршрут и потрясающий рассказчик.
- ММария2 июля 2024Мы с подругами запланировали поездку в Вологду и решили обратиться к услугам онлайн сервиса Трипстер для того, чтобы заранее организовать
