А Антон Вологда - первое знакомство Было очень интересно.

Получили ответы на все дополнительные вопросы, которые к теме экскурсии не имели никакого отношения.

Спасибо большое

М Мария Вологда - первое знакомство Первый раз приехали в Вологду, нам хотелось узнать историю города и его особенности. Экскурсия полностью нас устроила, мы увидели город глазами истинного его жителя. Спасибо большое за экскурсию!

Л Лариса Вологда - первое знакомство Хорошая добрая легкая экскурсия. Узнали Вологду. Спасибо большое. Были с детьми 6 и 14 лет, в е довольны.

А Алексей Вологда - первое знакомство Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод Антон очень интересно рассказал нам об этом городе. Поговорили об архитектуре деревянных построек,узнали много нового о храмах Вологды. Я думаю, что такие экскурсии подойдут не только людям среднего и зрелого возраста, но и молодым. Большое спасибо.

И Ирина Вологда - первое знакомство От экскурсии очень хорошие впечатления. Антон-прекрасный рассказчик. Чувствуется, что он любит свой город, знает его и готов поделиться своими знаниями.

И Ирина Вологда - первое знакомство читать дальше Вологду совершенно по-другому! Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод Антон показал себя знающим, эрудированным и осведомленным специалистом. Благодарим за прекрасную прогулку по Вологде! Приехали в Вологду за день до экскурсии. Погуляли сами, но особого впечатления город не произвел. Но после экскурсии посмотрели на

Д Дмитрий Вологда - первое знакомство Антон-прекрасный гид, классная экскурсия, Антон прекрасно разбирается, как в истории Вологды, так и в современности.

L Li Вологда - первое знакомство Спасибо большое, Антон!

Очень познавательная экскурсия!

е евгений Вологда - первое знакомство Понравилось. Не нудно, заинтересовал человек тем, что не было интересно. Это надо уметь.

С Светлана Вологда - первое знакомство читать дальше мы лишь прикоснулись к этому пласту знаний. Очень приятная манера рассказа, простая, доступная любому человеку. Экскурсия пробуждает желание погрузиться в историю этого места. Читать, изучать и вернуться снова сюда, чтобы на новом уровне продолжить путешествие в глубь веков. Встреча с таким человеком можно расценивать как подарок. Антон обладает глубокими познаниями в различных областях: история, архитектура, культура, археология, литература,,,,,

Т Татьяна Вологда - первое знакомство Экскурсия Антона была интересная, познавательный и душевная. Антон с любовью рассказывал о своём красивом городе, можно было слушать ещё и ещё…. Спасибо большое 👍👍👍 Рекомендую!!!

О Оля Вологда - первое знакомство Приехали первый раз на соревнования в Вологду. Очень все понравилось- возможность подстроиться под расписание наших игр, современная подача материала, интересная информация- итого- все было идеально!!! Спасибо!!

А Андрей Вологда - первое знакомство Все отлично, полный и содержательный рассказ об истории старого города. Все очень понятно и интересно. Спасибо!

О Ольга Вологда - первое знакомство читать дальше показалось, что именно он расскажет нам основное из истории города доступно и понятно даже детям от 10-15 лет. И не ошиблась. Интересные факты истории, самые красивые места, - всё мы увидели и узнали из рассказа Антона. Поняли, что нам обязательно нужно ещё посмотреть и где побывать. Спасибо огромное! В Вологде на один день, а за такое короткое время сложно обойти все интересные места. Выбрала Антона, потому что мне

Ч Чаплыгина Вологда - первое знакомство читать дальше течением времени. В частности интересно было узнать об особенностях архитектурного стиля Вологодчины.



Смело можно заказывать экскурсию тем, кто уже знаком с Вологдой, и тем, кто оказался здесь впервые. Очень интересная экскурсия! Гид рассказал варианты происхождения некоторых широко известных мифов о Вологде, как менялось место и роль города с

О Ольга Вологда - первое знакомство читать дальше Погуляли с удовольствием, с нами был житель города, она для себя открыла новые стороны города.

Антону спасибо огромное за прекрасное знакомство с городом! Очень понравилась экскурсия! Маршрут выстроен интересно, информация подана так, что не перегружает, но в то же время много познавательного рассказывается.

Л Любовь Вологда - первое знакомство читать дальше Софийский собор с его историей, колокольня, с которой весь город, как на ладони! Все церкви отличаются и внутренним убранством и, естественно, историей. Очень интересная выставка икон на территории музея-заповедника! Побывала в музее Кружева и в "Доме Вологодского масла".

Экскурсия понравилась, Анатолий прекрасно владеет историей своего города! Но я считаю, что для 1,5 часов пешей экскурсии цена дороговата! Это мое личное мнение! Пенсионерам скидки нет!)По возможности, вернусь еще раз в этот город! В Вологде я была первый раз. Город уютный, как мне показалось, чистый, с разнообразной архитектурой, с доброжелательными горожанами! Очень интересный

К Кирилл Вологда - первое знакомство Антон любит свой город и эта любовь передалась нам. После его экскурсий Вологда манит к себе своими тихими ухоженными улицами с многолетней историей и неспешной жизнью. Большое спасибо за знакомство!!

О Ольга Вологда - первое знакомство Спасибо Антону за экскурсию. Первое впечатление о городе сложилось отличное. Интересный маршрут и потрясающий рассказчик.