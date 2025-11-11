Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборВологда: путешествие по резной, кружевной и белокаменной истории
Погрузитесь в атмосферу старинного Вологды, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Кремлевская площадь
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:30
5600 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборНеповторимая Вологда: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древнего города, исследуя его уникальные достопримечательности и исторические места. Удобный маршрут и увлекательные истории ждут вас
Начало: У памятника 800-летия Вологды
Завтра в 08:00
11 дек в 15:00
4800 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомьтесь, Вологда: индивидуальная экскурсия по городу
Пройдите по Кружевной линии Вологды, узнайте историю города, полюбуйтесь старинными домами и храмами, оцените современное искусство
Начало: На Кремлевской площади
12 янв в 08:00
13 янв в 08:00
4600 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- SSvetlana11 ноября 2025Прекрасная экскурсия! Все грамотно, интересно, идеально организовано. Увидели Вологду и кружевную, и резную, и современно-историческую. Елена рассказывает и показывает все
- ООльга13 октября 2025Спасибо Елене за наше знакомство с Вологдой! Интересный материал, живая подача, очень приятная речь😍
С большим удовольствием вернемся, когда большая стройка в городе закончится 👍🏻
- ИИрина28 сентября 2025Замечательная экскурсия!! Несмотря на грандиозную подготовку к юбилею города и множество ремонтных работ, Елена показала нам истинную красоту города, с прекрасными историями!
- ААнна21 сентября 2025Добрый день! Вчера мы гуляли с Марией и она мне показывала город. Я получила огромное удовольствие от прогулки, рассказа и
- ЕЕлена21 сентября 2025Это был восхитительный день и просто удивительная экскурсия!!! Елена открыла для нас Вологду с яркой, самобытной и такой уютной стороны.
- ЕЕкатерина10 сентября 2025Моим первым и трогательным заблуждением стал поиск того самого дома с палисадом — того, что воспет в знакомой каждому песни.
- ТТатьяна9 сентября 2025Очень понравилась экскурсия с Еленой, человеком, который знает и любит свой город. Неспешно, интересно и доступно - всё, как мы
- ЖЖанна6 сентября 2025Большое спасибо Марии за прекрасную экскурсию по «резной» Вологде. Мария показала нам великолепные образцы домов старой Вологды, рассказала об истории
- ООльга5 сентября 2025Замечательный экскурсовод Елена с большой любовью к родному городу позволила нам полюбить волшебную Вологду с первого взгляда!!! Очень интересный маршрут, красивый город, нужно обязательно приехать снова!!!
- ЕЕвгения3 сентября 2025Замечательная экскурсия. Все экскурсанты остались довольны. Спасибо Елене за экскурсию!
- ООксана3 сентября 2025Елена - прекрасный рассказчик и очень приятный человек. Нам очень понравилась экскурсия и мы много узнали о городе Вологда. От всей души рекомендуем Елену.
- ААнна28 августа 2025Хотим поблагодарить Елену за прекрасный рассказ о Вологде и прогулку по городу! Получилось полное погружение в историю и культуру с
- ЕЕлена26 августа 2025Встреча прошла в тёплой, дружественной обстановке))) Было жалко, когда экскурсия закончилась. Елена очень позитивный и прятный человек. Всей семье понравилось общение, получили новые знания и впечатления. Рекомендуем к посещению!
- ЕЕлена23 августа 2025Очень понравилась экскурсия! Спасибо большое!
- ММарина19 августа 2025Прекрасная, интересная прогулка по кружевной Вологде! Елена - хороший рассказчик и проводник, внимательна к деталям и пожеланиям.
- ННаталия17 августа 2025Экскурсией "Вологда резная, кружевная, белокаменная остались полностью довольны: интересно, спокойно, неторопливо. Елена - профессионал в своем деле. Соглашайтесь на ее экскурсии, не пожалеете.
- ЕЕкатерина9 августа 2025Благодарим прекрасную Марию за интереснейшую экскурсию по Вологде!
Взрослые и дочка 9 лет слушали безотрывно увлекательный рассказ.
Наша рекомендация!!
- ААнна7 августа 2025С Еленой очень удобно планировать путешествие. Нам удалось и первоначальное время скорректировать, и место встречи - в итоге, Елена встретила
- ЕЕвгения6 августа 2025Замечательный гид и прекрасная экскурсия! Понравилось и взрослым, и детям. Водогда открылась нам с разных сторон: и с историей познакомились,
- ССветлана6 августа 2025Были с Еленой на экскурсии Вологда резная, кружевная, белокаменная. Великолепно! Много фактов, но абсолютно не утомительно, интеллигентная подача, правильная и грамотная речь. Большое спасибо)
