Храм Александра Невского – экскурсии в Вологде

Найдено 3 экскурсии в категории «Храм Александра Невского» в Вологде, цены от 4600 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Вологда резная, кружевная, белокаменная
Пешая
2.5 часа
229 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Вологда: путешествие по резной, кружевной и белокаменной истории
Погрузитесь в атмосферу старинного Вологды, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Кремлевская площадь
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:30
5600 ₽ за всё до 10 чел.
Неповторимая Вологда
Пешая
2 часа
92 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Неповторимая Вологда: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древнего города, исследуя его уникальные достопримечательности и исторические места. Удобный маршрут и увлекательные истории ждут вас
Начало: У памятника 800-летия Вологды
Завтра в 08:00
11 дек в 15:00
4800 ₽ за всё до 10 чел.
Знакомьтесь, Вологда
Пешая
2 часа
45 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомьтесь, Вологда: индивидуальная экскурсия по городу
Пройдите по Кружевной линии Вологды, узнайте историю города, полюбуйтесь старинными домами и храмами, оцените современное искусство
Начало: На Кремлевской площади
12 янв в 08:00
13 янв в 08:00
4600 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • S
    Svetlana
    11 ноября 2025
    Вологда резная, кружевная, белокаменная
    Прекрасная экскурсия! Все грамотно, интересно, идеально организовано. Увидели Вологду и кружевную, и резную, и современно-историческую. Елена рассказывает и показывает все
    с большой любовью, много знает и не оставила без ответа ни одного вопроса. Пока город в активной подготовке к празднованию юбилея, в стройках и реконструкциях, так что придется приезжать еще и еще.

  • О
    Ольга
    13 октября 2025
    Вологда резная, кружевная, белокаменная
    Спасибо Елене за наше знакомство с Вологдой! Интересный материал, живая подача, очень приятная речь😍
    С большим удовольствием вернемся, когда большая стройка в городе закончится 👍🏻
    Спасибо Елене за наше знакомство с Вологдой! Интересный материал, живая подача, очень приятная речь😍
С большим удовольствием вернемся, когда большая стройка в городе закончится 👍🏻
  • И
    Ирина
    28 сентября 2025
    Вологда резная, кружевная, белокаменная
    Замечательная экскурсия!! Несмотря на грандиозную подготовку к юбилею города и множество ремонтных работ, Елена показала нам истинную красоту города, с прекрасными историями!
  • А
    Анна
    21 сентября 2025
    Знакомьтесь, Вологда
    Добрый день! Вчера мы гуляли с Марией и она мне показывала город. Я получила огромное удовольствие от прогулки, рассказа и
    подачи материала. Никаких лишних слов и фактов,которые быстро забываются. Только история, красивые дома и площади. Я люблю такие экскурсии,где человек обожает город, в котором живет. Гордится историей, достижениями и перспективами. В связи с ремонтом,я заблудилась. Мария перестроила маршрут и мы все-все в рамках экскурсии посмотрели. Ещё раз спасибо Марии за чудесную экскурсию.

  • Е
    Елена
    21 сентября 2025
    Вологда резная, кружевная, белокаменная
    Это был восхитительный день и просто удивительная экскурсия!!! Елена открыла для нас Вологду с яркой, самобытной и такой уютной стороны.
    Время пролетело незаметно. Огромное спасибо Елене за нашу познавательную и интересную прогулку по Вологде. Всем советуем однозначно, если хотите открыть для себя Вологду как волшебную шкатулку, Елена это лучший экскурсовод!!!

  • Е
    Екатерина
    10 сентября 2025
    Вологда резная, кружевная, белокаменная
    Моим первым и трогательным заблуждением стал поиск того самого дома с палисадом — того, что воспет в знакомой каждому песни.
    Очень скоро я с изумлением обнаружила, что искать одно чудо бессмысленно, ведь Вологда — это целый мир, где почти каждый дом украшен своим собственным, уникальным палисадом. Эти скромные деревянные ограды, как кружевные рамы, обрамляют портрет города, готовя путешественника к главному — погружению в его многослойную душу. Наша прогулка стала подобна листанию старинной книги, где каждая глава — новая эпоха. С каждым поворотом дороги экскурсовод открывала нам новую Вологду. Мы встретились на большой площади и узнали про Вологду для ссыльных, потом прошлись по улице - мосту и посмотрели на остатки крепостного рва времен Ивана Грозного. Вологда эпохи Екатерины перешла в купеческую Вологду. Мы узнали и про время расцвета, и про время упадка города. Посмотрели на необычные дома и церкви.
    Конец экскурсии был для нас неожиданным. Вот мы приоткрываем тайну за тайной кружевного города, а вот и вечер и пора прощаться.
    Уверена, мы еще вернемся в этот чудный город и узнаем побольше о его жителях и истории.

  • Т
    Татьяна
    9 сентября 2025
    Вологда резная, кружевная, белокаменная
    Очень понравилась экскурсия с Еленой, человеком, который знает и любит свой город. Неспешно, интересно и доступно - всё, как мы
    любим. Прям очень запала в душу Вологда резная и кружевная, эти милые балкончики в деревянных домах - загляденье. Всю необходимую информацию во время прогулки получили: история создания, развития, выживания и сохранения вологодской самоидентичности нами усвоена. На все вопросы были даны исчерпывающие ответы. Ещё до нашего приезда Елена посоветовала кафе, где можно позавтракать и попить хороший кофе, воспользовались этой информацией и не пожалели. Большое значение имеет то, какой человек знакомит тебя с новым местом, от этого зависит, насколько город откроет свои секреты и впечатлит. Елена весьма душевно подружила нас с Вологдой за достаточно короткое время. Очень благодарны.

    Очень понравилась экскурсия с Еленой, человеком, который знает и любит свой город. Неспешно, интересно и доступно - всё, как мы любим. Прям очень запала в душу Вологда резная и кружевная, эти милые балкончики в деревянных домах - загляденье. Всю необходимую информацию во время прогулки получили: история создания, развития, выживания и сохранения вологодской самоидентичности нами усвоена. На все вопросы были даны исчерпывающие ответы. Ещё до нашего приезда Елена посоветовала кафе, где можно позавтракать и попить хороший кофе, воспользовались этой информацией и не пожалели. Большое значение имеет то, какой человек знакомит тебя с новым местом, от этого зависит, насколько город откроет свои секреты и впечатлит. Елена весьма душевно подружила нас с Вологдой за достаточно короткое время. Очень благодарны.
  • Ж
    Жанна
    6 сентября 2025
    Знакомьтесь, Вологда
    Большое спасибо Марии за прекрасную экскурсию по «резной» Вологде. Мария показала нам великолепные образцы домов старой Вологды, рассказала об истории
    города, о жителях Вологды, которые восстанавливают и хранят эту красоту! Очень хорошо построенный, Интересный маршрут и прекрасный рассказ знатока города. Мария очень хорошо чувствует аудиторию и делала акценты именно на том, что было интересно нам.. К сожалению, мы были ограничены по времени. . хотелось слушать, узнавать еще! Мария сумела показать нам Вологду, в которую хочется вернуться! Обязательно приедем еще! А Марию как гида будем рекомендовать друзьям!

  • О
    Ольга
    5 сентября 2025
    Вологда резная, кружевная, белокаменная
    Замечательный экскурсовод Елена с большой любовью к родному городу позволила нам полюбить волшебную Вологду с первого взгляда!!! Очень интересный маршрут, красивый город, нужно обязательно приехать снова!!!
  • Е
    Евгения
    3 сентября 2025
    Вологда резная, кружевная, белокаменная
    Замечательная экскурсия. Все экскурсанты остались довольны. Спасибо Елене за экскурсию!
  • О
    Оксана
    3 сентября 2025
    Вологда резная, кружевная, белокаменная
    Елена - прекрасный рассказчик и очень приятный человек. Нам очень понравилась экскурсия и мы много узнали о городе Вологда. От всей души рекомендуем Елену.
  • А
    Анна
    28 августа 2025
    Вологда резная, кружевная, белокаменная
    Хотим поблагодарить Елену за прекрасный рассказ о Вологде и прогулку по городу! Получилось полное погружение в историю и культуру с
    акцентом на местные особенности и детали. Если вы читаете эти строки и выбираете экскурсию, точно рекомендуем прогулку с Еленой! С такой экскурсией город раскрывается во всей полноте истории, современности и культуры!
    Александр и Анна

    Александр и Анна
  • Е
    Елена
    26 августа 2025
    Вологда резная, кружевная, белокаменная
    Встреча прошла в тёплой, дружественной обстановке))) Было жалко, когда экскурсия закончилась. Елена очень позитивный и прятный человек. Всей семье понравилось общение, получили новые знания и впечатления. Рекомендуем к посещению!
  • Е
    Елена
    23 августа 2025
    Вологда резная, кружевная, белокаменная
    Очень понравилась экскурсия! Спасибо большое!
  • М
    Марина
    19 августа 2025
    Вологда резная, кружевная, белокаменная
    Прекрасная, интересная прогулка по кружевной Вологде! Елена - хороший рассказчик и проводник, внимательна к деталям и пожеланиям.
    Прекрасная, интересная прогулка по кружевной Вологде! Елена - хороший рассказчик и проводник, внимательна к деталям и пожеланиям.
  • Н
    Наталия
    17 августа 2025
    Вологда резная, кружевная, белокаменная
    Экскурсией "Вологда резная, кружевная, белокаменная остались полностью довольны: интересно, спокойно, неторопливо. Елена - профессионал в своем деле. Соглашайтесь на ее экскурсии, не пожалеете.
  • Е
    Екатерина
    9 августа 2025
    Знакомьтесь, Вологда
    Благодарим прекрасную Марию за интереснейшую экскурсию по Вологде!
    Взрослые и дочка 9 лет слушали безотрывно увлекательный рассказ.
    Наша рекомендация!!
  • А
    Анна
    7 августа 2025
    Вологда резная, кружевная, белокаменная
    С Еленой очень удобно планировать путешествие. Нам удалось и первоначальное время скорректировать, и место встречи - в итоге, Елена встретила
    нас прямо на вокзале и сразу повела на первое знакомство с Вологдой. Очень хорошо выстроила рассказ - и по ходу прогулки, и на остановках. Прислушалась к пожеланиям и показала отличное кафе с местной кухней и оформлением. Даже поговорила с нами "по-вологодски"! В общем, всё самое главное про Вологду мы узнали от Елены, и очень признательны за тактичность и внимание.

  • Е
    Евгения
    6 августа 2025
    Знакомьтесь, Вологда
    Замечательный гид и прекрасная экскурсия! Понравилось и взрослым, и детям. Водогда открылась нам с разных сторон: и с историей познакомились,
    и деревянной архитектурой полюбовались, и загадки поразгадывали, и желания загадали. И всё очень легко и изящно. В общем, получили большое удовольствие от прогулки)
    Большое спасибо, Мария!

  • С
    Светлана
    6 августа 2025
    Вологда резная, кружевная, белокаменная
    Были с Еленой на экскурсии Вологда резная, кружевная, белокаменная. Великолепно! Много фактов, но абсолютно не утомительно, интеллигентная подача, правильная и грамотная речь. Большое спасибо)

