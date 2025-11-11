читать дальше

Очень скоро я с изумлением обнаружила, что искать одно чудо бессмысленно, ведь Вологда — это целый мир, где почти каждый дом украшен своим собственным, уникальным палисадом. Эти скромные деревянные ограды, как кружевные рамы, обрамляют портрет города, готовя путешественника к главному — погружению в его многослойную душу. Наша прогулка стала подобна листанию старинной книги, где каждая глава — новая эпоха. С каждым поворотом дороги экскурсовод открывала нам новую Вологду. Мы встретились на большой площади и узнали про Вологду для ссыльных, потом прошлись по улице - мосту и посмотрели на остатки крепостного рва времен Ивана Грозного. Вологда эпохи Екатерины перешла в купеческую Вологду. Мы узнали и про время расцвета, и про время упадка города. Посмотрели на необычные дома и церкви.

Конец экскурсии был для нас неожиданным. Вот мы приоткрываем тайну за тайной кружевного города, а вот и вечер и пора прощаться.

Уверена, мы еще вернемся в этот чудный город и узнаем побольше о его жителях и истории.