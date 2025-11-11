Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборВологда: путешествие по резной, кружевной и белокаменной истории
Погрузитесь в атмосферу старинного Вологды, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Кремлевская площадь
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:30
5600 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Вологда и её старина
Погрузитесь в атмосферу старинной Вологды, узнайте её легенды и исторические анекдоты. Посетите храмы XVI - XIX вв и уникальные деревянные постройки
Начало: На Кремлевской площади
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборНеповторимая Вологда: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древнего города, исследуя его уникальные достопримечательности и исторические места. Удобный маршрут и увлекательные истории ждут вас
Начало: У памятника 800-летия Вологды
Завтра в 08:00
11 дек в 15:00
4800 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Вологда православная: экскурсия по храмам и монастырям
Погружение в историю Вологды на индивидуальной экскурсии. Вас ждут храмы, монастыри и памятники. Узнайте больше о культурном наследии города
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
7350 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомьтесь, Вологда: индивидуальная экскурсия по городу
Пройдите по Кружевной линии Вологды, узнайте историю города, полюбуйтесь старинными домами и храмами, оцените современное искусство
Начало: На Кремлевской площади
12 янв в 08:00
13 янв в 08:00
4600 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- SSvetlana11 ноября 2025Прекрасная экскурсия! Все грамотно, интересно, идеально организовано. Увидели Вологду и кружевную, и резную, и современно-историческую. Елена рассказывает и показывает все
- ООльга13 октября 2025Спасибо Елене за наше знакомство с Вологдой! Интересный материал, живая подача, очень приятная речь😍
С большим удовольствием вернемся, когда большая стройка в городе закончится 👍🏻
- ИИрина28 сентября 2025Замечательная экскурсия!! Несмотря на грандиозную подготовку к юбилею города и множество ремонтных работ, Елена показала нам истинную красоту города, с прекрасными историями!
- ЕЕлена21 сентября 2025Это был восхитительный день и просто удивительная экскурсия!!! Елена открыла для нас Вологду с яркой, самобытной и такой уютной стороны.
- ЕЕкатерина10 сентября 2025Моим первым и трогательным заблуждением стал поиск того самого дома с палисадом — того, что воспет в знакомой каждому песни.
- ТТатьяна9 сентября 2025Очень понравилась экскурсия с Еленой, человеком, который знает и любит свой город. Неспешно, интересно и доступно - всё, как мы
- ООльга5 сентября 2025Замечательный экскурсовод Елена с большой любовью к родному городу позволила нам полюбить волшебную Вологду с первого взгляда!!! Очень интересный маршрут, красивый город, нужно обязательно приехать снова!!!
- ЕЕвгения3 сентября 2025Замечательная экскурсия. Все экскурсанты остались довольны. Спасибо Елене за экскурсию!
- ООксана3 сентября 2025Елена - прекрасный рассказчик и очень приятный человек. Нам очень понравилась экскурсия и мы много узнали о городе Вологда. От всей души рекомендуем Елену.
- ААнна28 августа 2025Хотим поблагодарить Елену за прекрасный рассказ о Вологде и прогулку по городу! Получилось полное погружение в историю и культуру с
- ЕЕлена26 августа 2025Встреча прошла в тёплой, дружественной обстановке))) Было жалко, когда экскурсия закончилась. Елена очень позитивный и прятный человек. Всей семье понравилось общение, получили новые знания и впечатления. Рекомендуем к посещению!
- ЕЕлена23 августа 2025Очень понравилась экскурсия! Спасибо большое!
- ММарина19 августа 2025Прекрасная, интересная прогулка по кружевной Вологде! Елена - хороший рассказчик и проводник, внимательна к деталям и пожеланиям.
- ННаталия17 августа 2025Экскурсией "Вологда резная, кружевная, белокаменная остались полностью довольны: интересно, спокойно, неторопливо. Елена - профессионал в своем деле. Соглашайтесь на ее экскурсии, не пожалеете.
- ААнна7 августа 2025С Еленой очень удобно планировать путешествие. Нам удалось и первоначальное время скорректировать, и место встречи - в итоге, Елена встретила
- ССветлана6 августа 2025Были с Еленой на экскурсии Вологда резная, кружевная, белокаменная. Великолепно! Много фактов, но абсолютно не утомительно, интеллигентная подача, правильная и грамотная речь. Большое спасибо)
- ЕЕлена6 августа 2025Экскурсия очень понравилась. Атмосферу уютного, далёкого и почти забытого прошлого не смог испортить даже проливной дождь, а сделал ее более ностальгической. Особенное СПАСИБО за рекомендацию посетить кафе «Родное»❤️
- ООльга3 августа 2025Елена провела замечательную экскурсию. Нам было интересно, познавательно и легко. Задача была познакомиться с городом и у нас это получилось. Всем рекомендую!
- ЕЕкатерина2 августа 2025Спасибо большое Елене за прекрасную экскурсию.
- ККсения1 августа 2025Елена очень интересно рассказывает о своем городе. Во время прогулки ощущаешь всю любовь и трепетное отношение к этому прекрасному месту. Истории красивейших зданий захватывают и переносят на сотни лет назад, возвращая в самые значимые периоды становления города.
