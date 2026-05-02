Экскурсия-квест «Как Пётр Первый в Воронеже корабли строил» (7+)

Приглашаю исследовать Воронеж — город, где зарождался российский военный флот — в формате семейного квеста. Это будет не просто прогулка, а приключение с заданиями и поиском подсказок. Вместе с детьми вы разберётесь, как на берегах реки Воронеж появились военные корабли и почему именно здесь началась морская история страны.

Описание квеста

Квест проходит на Адмиралтейской площади — историческом месте и настоящем музее под открытым небом. Во время прогулки вы:

рассмотрите ростральную колонну — символ морских побед России

увидите триумфальные арки, напоминающие о выходе страны к южным морям

зайдёте в старейший храм города — Успенский Адмиралтейский храм, где освящали военные корабли

Каждая точка маршрута станет частью игры и поможет шаг за шагом собрать историческую картину. Вам предстоит выяснить:

почему Пётр I выбрал Воронеж для строительства первых военных кораблей

где располагалось первое российское адмиралтейство

как звучало серьёзное название первого русского линейного корабля

что означают необычные и порой забавные названия парусников той эпохи

Организационные детали

Квест рассчитан как на семьи, так и на организованные группы детей (подробности в переписке).