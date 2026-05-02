Экскурсия-квест «Как Пётр Первый в Воронеже корабли строил» (7+)

Приглашаю исследовать Воронеж — город, где зарождался российский военный флот — в формате семейного квеста. Это будет не просто прогулка, а приключение с заданиями и поиском подсказок.
Вместе с детьми вы разберётесь, как на берегах реки Воронеж появились военные корабли и почему именно здесь началась морская история страны.
Вместе с детьми вы разберётесь, как на берегах реки Воронеж появились военные корабли и почему именно здесь началась морская история страны.
Описание квеста
Квест проходит на Адмиралтейской площади — историческом месте и настоящем музее под открытым небом. Во время прогулки вы:
- рассмотрите ростральную колонну — символ морских побед России
- увидите триумфальные арки, напоминающие о выходе страны к южным морям
- зайдёте в старейший храм города — Успенский Адмиралтейский храм, где освящали военные корабли
Каждая точка маршрута станет частью игры и поможет шаг за шагом собрать историческую картину. Вам предстоит выяснить:
- почему Пётр I выбрал Воронеж для строительства первых военных кораблей
- где располагалось первое российское адмиралтейство
- как звучало серьёзное название первого русского линейного корабля
- что означают необычные и порой забавные названия парусников той эпохи
Организационные детали
Квест рассчитан как на семьи, так и на организованные группы детей (подробности в переписке).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Адмиралтейской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Воронеже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 280 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Марина. Я коренная жительница Воронежа, аттестованный гид. Очень люблю свой город и с удовольствием рассказываю о нём нашим гостям! Взрослым будет интересно, а детям не скучно. Надеюсь, что Воронеж вам запомнится, ведь как сказал Котёнок с улицы Лизюкова: «Прекраснее Воронежа нет города нигде!».
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина замечательно находит язык с детьми. Было приятно, что опоздав на экскурсию из-за сложностей с парковкой, экскурсия задержалась на такое же время. Было интересно, живо и увлекательно. Смело рекомендую этого экскурсовода как для взрослых туристов, так о для деток.
Марина
Ответ организатора:
Благодарю Вас за отклик и за таких замечательных и внимательных маленьких экскурсантов!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Воронежа
Похожие экскурсии на «Экскурсия-квест «Как Пётр Первый в Воронеже корабли строил» (7+)»
Индивидуальная
до 5 чел.
Удивительный Воронеж
Исследовать «визитные карточки» и скрытые места города и погрузиться в его богатую историю
Начало: У памятника Петру
Завтра в 10:00
29 мая в 10:00
4800 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная авторская экскурсия по историческому центру Воронежа
Увидеть значимые достопримечательности города и услышать всё самое интересное о нём
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6700 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Весь Воронеж - в одном маршруте
Познакомьтесь с Воронежем: от древних крепостей до современных памятников. Увлекательный маршрут по ключевым достопримечательностям города
Сегодня в 09:00
31 мая в 09:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 15 чел.
136 шагов в историю Воронежа
Путешествие по Воронежу: собор, скверы и тайны прошлого. Откройте для себя город, где встречаются история и современность
Начало: В Первомайском саду
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1800 ₽ за человека
от 3500 ₽ за экскурсию