Индивидуальная
до 4 чел.
Весь Воронеж - в одном маршруте
Познакомьтесь с Воронежем: от древних крепостей до современных памятников. Увлекательный маршрут по ключевым достопримечательностям города
Сегодня в 09:00
11 дек в 09:00
5000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Внедорожная экскурсия по историческим местам окрестностей Воронежа
Погрузитесь в историю и красоту окрестностей Воронежа, путешествуя на комфортабельном внедорожнике с личным гидом
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
19 900 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Воронежа - в Задонск и на Кудыкину гору: индивидуальная экскурсия
Путешествие из Воронежа в Задонск и на Кудыкину гору - это уникальная возможность увидеть редкие достопримечательности и насладиться природой
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
17 000 ₽ за всё до 3 чел.
- ИИнна21 июля 2025Прекрасный тур. Всем рекомендуем👍
- ЕЕлена5 января 2025Маршрут был построен исключительно по нашим пожеланиям,локации были предложены чудесные и необычные,экскурсия в монастыре города Задонска просто потрясла. Монах Павел оставил неизгладимый след в нашей душе
