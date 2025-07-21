Мои заказы

Парк «Кудыкина гора» – экскурсии в Воронеже

Найдено 3 экскурсии в категории «Парк «Кудыкина гора»» в Воронеже, цены от 5000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Весь Воронеж - в одном маршруте
Пешая
3 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Весь Воронеж - в одном маршруте
Познакомьтесь с Воронежем: от древних крепостей до современных памятников. Увлекательный маршрут по ключевым достопримечательностям города
Сегодня в 09:00
11 дек в 09:00
5000 ₽ за всё до 4 чел.
Окрестности Воронежа на внедорожнике
На машине
Джиппинг
11 часов
70 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Внедорожная экскурсия по историческим местам окрестностей Воронежа
Погрузитесь в историю и красоту окрестностей Воронежа, путешествуя на комфортабельном внедорожнике с личным гидом
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
19 900 ₽ за всё до 3 чел.
Из Воронежа - в Задонск и на Кудыкину гору
На машине
10 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Воронежа - в Задонск и на Кудыкину гору: индивидуальная экскурсия
Путешествие из Воронежа в Задонск и на Кудыкину гору - это уникальная возможность увидеть редкие достопримечательности и насладиться природой
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
17 000 ₽ за всё до 3 чел.

