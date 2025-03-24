Успенский Адмиралтейский храм – экскурсии в Воронеже

Найдено 3 экскурсии в категории «Успенский Адмиралтейский храм» в Воронеже, цены от 2000 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Обзорная экскурсия: Воронеж - город мировой истории
Пешая
На машине
На микроавтобусе
3 часа
124 отзыва
Индивидуальная
Обзорная экскурсия по Воронежу: путешествие через века
Познакомьтесь с Воронежем изнутри: исторические памятники, зелёные парки и уникальные смотровые площадки ждут вас
Начало: По желанию туристов
Расписание: Индивидуально по запросу туристов
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
2000 ₽ за человека
Тайны подземных монастырей: Дивногорье + Костомарово
На автобусе
12 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 1 чел.
Тайны подземных монастырей
Отправьтесь в путешествие по меловым пещерам Воронежа, где вас ждут древние монастыри и уникальные природные ландшафты. Узнайте историю и духовность России
Начало: Площадь Ленина, 1, Воронеж
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000 ₽ за экскурсию
Обзорная пешеходная экскурсия по Воронежу: знакомство с городом
Пешая
2 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Обзорная экскурсия по Воронежу
Погрузитесь в историю Воронежа, пройдя по его знаковым местам. Архитектурные шедевры, памятники и живописные уголки ждут вас
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно по договоренности
4 мая в 09:00
5 мая в 09:00
7000 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «Успенский Адмиралтейский храм»

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  7. Набережная
  8. Лысая гора
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Сколько стоит экскурсия по Воронежу в мае 2025
Сейчас в Воронеже в категории "Успенский Адмиралтейский храм" можно забронировать 3 экскурсии от 2000 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 136 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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