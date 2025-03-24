А Алексей

Экскурсия понравилась. Экскурсия по центру города. Застройка города новая, мало церквей. . Экскурсия делает акцент на ключевых событиях 20 века. Много информации о писателях и других деятелях науки и культуры. Очень понравилась история Маршака и театра детского.