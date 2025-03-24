Индивидуальная
Обзорная экскурсия по Воронежу: путешествие через века
Познакомьтесь с Воронежем изнутри: исторические памятники, зелёные парки и уникальные смотровые площадки ждут вас
Начало: По желанию туристов
Расписание: Индивидуально по запросу туристов
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
2000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Тайны подземных монастырей
Отправьтесь в путешествие по меловым пещерам Воронежа, где вас ждут древние монастыри и уникальные природные ландшафты. Узнайте историю и духовность России
Начало: Площадь Ленина, 1, Воронеж
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Обзорная экскурсия по Воронежу
Погрузитесь в историю Воронежа, пройдя по его знаковым местам. Архитектурные шедевры, памятники и живописные уголки ждут вас
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно по договоренности
4 мая в 09:00
5 мая в 09:00
7000 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕськова24 марта 2025Большое спасибо Ярославу за отличную экскурсию по Воронежу.
- ННиколай17 марта 2025Очень интересная и познавательная экскурсия. Спасибо.
- ННаталия11 марта 2025Очень знающий экскурсовод, много интересной информации
- ААлексей22 августа 2024Экскурсия понравилась. Экскурсия по центру города. Застройка города новая, мало церквей. . Экскурсия делает акцент на ключевых событиях 20 века. Много информации о писателях и других деятелях науки и культуры. Очень понравилась история Маршака и театра детского.
Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «Успенский Адмиралтейский храм»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Воронеже
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Воронеже
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
Сколько стоит экскурсия по Воронежу в мае 2025
Сейчас в Воронеже в категории "Успенский Адмиралтейский храм" можно забронировать 3 экскурсии от 2000 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 136 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Воронеже на 2025 год по теме «Успенский Адмиралтейский храм», 136 ⭐ отзывов, цены от 2000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль