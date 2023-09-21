К Кудрявцева

Добрый день. Понравилась экскурсия. Я проживаю в Воронеже. Но решила уже второй раз поехать на эту экскурсию. Гид Вячеслав очень интересно рассказывал о наших достопромечательствах. Много узнала нового и вспомнила то что уже подзабыла. Спасибо организаторам.