Индивидуальная
до 4 чел.
Воронеж: прогулка по истории и легендам города
Начало: Площадь Ленина, 7, Воронеж
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
5000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
Воронеж - от адмиралтейских верфей до литературных аллей
Начало: Площадь Ленина, Воронеж
Расписание: Согласно расписанию в календаре
21 сен в 12:00
5 окт в 12:00
1950 ₽ за человека
Индивидуальная
до 15 чел.
Первое знакомство с городом
Начало: Университетская пл., 1, Воронеж
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
19 сен в 09:00
4500 ₽ за всё до 15 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККудрявцева21 сентября 2023Добрый день. Понравилась экскурсия. Я проживаю в Воронеже. Но решила уже второй раз поехать на эту экскурсию. Гид Вячеслав очень интересно рассказывал о наших достопромечательствах. Много узнала нового и вспомнила то что уже подзабыла. Спасибо организаторам.
- ЗЗайцева30 августа 2023Экскурсия прошла замечательно. Все доступно, понятно, интересно.
- ССветлана26 августа 2023Я увидела город в котором живу более 30 лет красивым, обновлённым, с героическим прошлым и перспективным в будущем! Хочу сказать
- ААбрамкина8 ноября 2022Рассказ, о памятнике на площади Победа,я всегда дамала, что там солдаты, а оказалось 11 опостолов и знамя, интересненько, заинтересовало
- ННина25 октября 2022Интересная экскурсия о достопримечательностях и истории Воронежа. Посетили воссозданный корабль петровского времени "Гото Предистинация", экскурсовод подробно рассказала о создании корабля
- ттатьяна29 августа 2022Я живу в Воронеже уже 5 лет. На экскурсии узнала много интересного: про годы войны, про памятник Бунину. Очень понравилась
