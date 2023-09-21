Мои заказы

Гото Предестинация – экскурсии в Воронеже

Найдено 3 экскурсии в категории «Гото Предестинация» в Воронеже, цены от 1950 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Воронеж: прогулка по истории и легендам города
Пешая
2 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Воронеж: прогулка по истории и легендам города
Начало: Площадь Ленина, 7, Воронеж
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
5000 ₽ за всё до 4 чел.
Воронеж - от адмиралтейских верфей до литературных аллей
На автобусе
3 часа
27 отзывов
Групповая
Воронеж - от адмиралтейских верфей до литературных аллей
Начало: Площадь Ленина, Воронеж
Расписание: Согласно расписанию в календаре
21 сен в 12:00
5 окт в 12:00
1950 ₽ за человека
Первое знакомство с городом
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Первое знакомство с городом
Начало: Университетская пл., 1, Воронеж
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
19 сен в 09:00
4500 ₽ за всё до 15 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Кудрявцева
    21 сентября 2023
    Воронеж - от адмиралтейских верфей до литературных аллей
    Добрый день. Понравилась экскурсия. Я проживаю в Воронеже. Но решила уже второй раз поехать на эту экскурсию. Гид Вячеслав очень интересно рассказывал о наших достопромечательствах. Много узнала нового и вспомнила то что уже подзабыла. Спасибо организаторам.
  • З
    Зайцева
    30 августа 2023
    Воронеж - от адмиралтейских верфей до литературных аллей
    Экскурсия прошла замечательно. Все доступно, понятно, интересно.
  • С
    Светлана
    26 августа 2023
    Воронеж - от адмиралтейских верфей до литературных аллей
    Я увидела город в котором живу более 30 лет красивым, обновлённым, с героическим прошлым и перспективным в будущем! Хочу сказать
    читать дальше

    огромное спасибо гиду Леониду, который от души и доброго сердца рассказвал нам о Воронеже! Экскурсия была интересной и познавательной! всем Спасибо за организацию.

  • А
    Абрамкина
    8 ноября 2022
    Воронеж - от адмиралтейских верфей до литературных аллей
    Рассказ, о памятнике на площади Победа,я всегда дамала, что там солдаты, а оказалось 11 опостолов и знамя, интересненько, заинтересовало
  • Н
    Нина
    25 октября 2022
    Воронеж - от адмиралтейских верфей до литературных аллей
    Интересная экскурсия о достопримечательностях и истории Воронежа. Посетили воссозданный корабль петровского времени "Гото Предистинация", экскурсовод подробно рассказала о создании корабля
    читать дальше

    и распорядке на службе команды. Во время обзорной экскурсии по городу порадовал обновленный проспект революции, отремонтированные фасады домов, спасибо администрации города. Экскурсовод Марина очень интересно. образно и с юмором рассказала об истории Воронежа, знаменитых людях. посещавших город в разное время.

  • т
    татьяна
    29 августа 2022
    Воронеж - от адмиралтейских верфей до литературных аллей
    Я живу в Воронеже уже 5 лет. На экскурсии узнала много интересного: про годы войны, про памятник Бунину. Очень понравилась
    читать дальше

    экскурсия на корабль. Испортила впечатление реконструкция набережной. Но это не вина Спутника. Экскурсоводу можно вести экскурсии немного эмоциональнее. В общем спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «Гото Предестинация»

