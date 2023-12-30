Как одна из крепостей Белгородской засечной черты стала столицей Черноземья. Рассмотрим варианты возникновения слова Воронеж. Узнаем как появились названия улиц и районов. Пройдём по улицам, которые были границами города. Город несколько раз крупно горел и восстанавливался. Поговорим об этих событиях и людях, внёсших свой вклад в развитие города.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Место основания крепости
- Каменный мост
- Памятники: С. А. Есенину, И. С. Никитину, С. Я. Маршаку, В. С. Высоцкому, В. Столлю, А. Платонову
- Площадь Победы
- Благовещенский собор
Описание
Что вы увидите:• Место основания крепости • Каменный мост • Памятники: С. А. Есенину, И. С. Никитину, С. Я. Маршаку, В. С. Высоцкому, В. Столлю, А. Платонову
Каждый день с 10:00 до 18:00.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Площадь ЛенинаЗавершение: Благовещенский кафедральный собор
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый день с 10:00 до 18:00.Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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