Из крепости в столицу Черноземья

Групповая экскурсия в Воронеже
Как одна из крепостей Белгородской засечной черты стала столицей Черноземья. Рассмотрим варианты возникновения слова Воронеж. Узнаем как появились названия улиц и районов. Пройдём по улицам, которые были границами города. Город несколько раз крупно горел и восстанавливался. Поговорим об этих событиях и людях, внёсших свой вклад в развитие города.
Из крепости в столицу Черноземья
Из крепости в столицу Черноземья
Из крепости в столицу Черноземья
Из крепости в столицу Черноземья
Из крепости в столицу Черноземья
Из крепости в столицу Черноземья
Из крепости в столицу Черноземья
Ближайшие даты:
30
дек
31
дек
1
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2
янв
3
янв
4
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даты

Что вас ожидает:

  • Место основания крепости
  • Каменный мост
  • Памятники: С. А. Есенину, И. С. Никитину, С. Я. Маршаку, В. С. Высоцкому, В. Столлю, А. Платонову
  • Площадь Победы
  • Благовещенский собор

Описание

Что вы увидите:• Место основания крепости • Каменный мост • Памятники: С. А. Есенину, И. С. Никитину, С. Я. Маршаку, В. С. Высоцкому, В. Столлю, А. Платонову

Каждый день с 10:00 до 18:00.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Ленина
Завершение: Благовещенский кафедральный собор
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день с 10:00 до 18:00.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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