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Смотровые площадки Воронежа

Найдено 3 экскурсии в категории «Смотровые площадки» в Воронеже, цены от 2000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
Воронеж - город мировой истории
На машине
На микроавтобусе
3 часа
141 отзыв
Индивидуальная
Лучший выбор
Воронеж - город мировой истории
Узнайте, как Воронеж развивался сквозь века. Прогулка по площадям и скверам, посещение храмов и смотровых площадок ждут вас
«А еще полюбуетесь левым берегом со смотровой площадки»
Завтра в 09:00
24 июн в 08:00
2000 ₽ за человека
Обзорная экскурсия: Воронеж - город мировой истории
На машине
На микроавтобусе
3 часа
197 отзывов
Индивидуальная
Обзорная экскурсия: Воронеж - город мировой истории
Начало: По желанию туристов
Расписание: Индивидуально по запросу туристов
Завтра в 12:00
24 июн в 08:00
2000 ₽ за человека
Из Воронежа - в Белогорье (на вашем авто)
12 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Воронежа - в Белогорье (на вашем авто)
Увидеть монастырь в горе, пещеры и меловые скалы над Доном
«панорамные площадки над Доном — я покажу вам точки, с которых река выглядит не как географический объект, а как живая артерия»
Завтра в 08:00
24 июн в 08:00
10 000 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

О
Воронеж - город мировой истории
Дата посещения: 1 янв 2026
Экскурсия была замечательная, в городе впервые, Ярослав полностью раскрыл первое представление о нем, на вопросы отвечал подробно и развернуто, время
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пролетело очень быстро! конечно захотелось вернуться в более теплый период с уже посещением музеев и более длительными прогулками. Спасибо огромное и удачи в новом году!

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Т
Воронеж - город мировой истории
Дата посещения: 15 дек 2025
Нам всё очень понравилось и организация и сама экскурсия и экскурсовод.
Нам всё очень понравилось и организация и сама экскурсия и экскурсовод.
Нам всё очень понравилось и организация и сама экскурсия и экскурсовод.
Нам всё очень понравилось и организация и сама экскурсия и экскурсовод.
Нам всё очень понравилось и организация и сама экскурсия и экскурсовод.
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К
Воронеж - город мировой истории
Дата посещения: 30 мая 2025
Спасибо Ярославу, за интересную,историческую,юмористическую экскурсию. По договорённости с экскурсоводом ,встретились на вокзале сразу после прибытия поезда. Ни бегали не искали.
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Время не тратили,экскурсия началась в 9.00. Всем так удобнее. По окончании Ярослав довёз нас до места нашего забронированного жилья. За что огромное спасибо. Удачи,всех благ!!

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И
Воронеж - город мировой истории
Спасибо большое Ярославу за такую интересную, увлекательную и познавательную экскурсию. Он всегда вносит в рассказ свое личное отношение и свои
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познания в области истории, географии и искусства (живописи и литературы!). А это всегда украшает процесс познания, позволяет раствориться в том месте, где ты находишься. Три часа пролетели незаметно! Я уже не говорю о том, что перемещались мы по городу на его авто, а это также немаловажно. Посмотреть такой большой город пешком за 3 часа невозможно, только фрагментарно! Всем советуем! Еще раз большое Спасибо!

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Е
Воронеж - город мировой истории
Очень понравилась экскурсия! На автомобиле очень удобно.
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М
Обзорная экскурсия: Воронеж - город мировой истории
Интересная экскурсия по городу Воронежу в приятный день
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Д
Воронеж - город мировой истории
не повезло с погодой (не вина экскурсовода), но вошли в положении: где могли выходили смотреть, Где-то смотрели прям из машины так же помогли при бронировании билетов на корабль Петра
не повезло с погодой (не вина экскурсовода), но вошли в положении: где могли выходили смотреть, Где-то
не повезло с погодой (не вина экскурсовода), но вошли в положении: где могли выходили смотреть, Где-то
не повезло с погодой (не вина экскурсовода), но вошли в положении: где могли выходили смотреть, Где-то
не повезло с погодой (не вина экскурсовода), но вошли в положении: где могли выходили смотреть, Где-то
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Дмитрий
Воронеж - город мировой истории
Огоромная благодарность Ярославу за познавательную экскурсию, много увидел и узнал много нового о городе. Рекомендую, для знакомства с Воронежем
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н
Воронеж - город мировой истории
Были в конце лета на экскурсии, очень понравилось. Ярослав все интересно и подробно рассказал, показал. Здорово, что экскурсия была авто-пешеходная, удалось посмотреть много мест и не устать) отличный формат!
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Е
Обзорная экскурсия: Воронеж - город мировой истории
Вячеслав просто влюбил нас в Воронеж!!! Еще вернемся и уже с детьми! Спасибо!
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Всего 338 отзывов в Воронеже в категории "Смотровые площадки"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «Смотровые площадки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Воронеже
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Воронеж - город мировой истории;
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Какие места ещё посмотреть в Воронеже
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Каменный Мост;
  3. Благовещенский собор;
  4. Памятник Белому Биму;
  5. Театр оперы и балета;
  6. Памятник котёнку;
  7. Чернавский мост;
  8. Площадь Ленина;
  9. Набережная;
  10. Гото Предестинация.
Сколько стоит экскурсия по Воронежу в июне 2026
Сейчас в Воронеже в категории "Смотровые площадки" можно забронировать 3 экскурсии от 2000 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 338 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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