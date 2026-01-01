Смотровые площадки Воронежа

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Индивидуальная
Лучший выборВоронеж - город мировой истории
Узнайте, как Воронеж развивался сквозь века. Прогулка по площадям и скверам, посещение храмов и смотровых площадок ждут вас
«А еще полюбуетесь левым берегом со смотровой площадки»
Завтра в 09:00
24 июн в 08:00
2000 ₽ за человека
Индивидуальная
Обзорная экскурсия: Воронеж - город мировой истории
Начало: По желанию туристов
Расписание: Индивидуально по запросу туристов
Завтра в 12:00
24 июн в 08:00
2000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Воронежа - в Белогорье (на вашем авто)
Увидеть монастырь в горе, пещеры и меловые скалы над Доном
«панорамные площадки над Доном — я покажу вам точки, с которых река выглядит не как географический объект, а как живая артерия»
Завтра в 08:00
24 июн в 08:00
10 000 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
О
Дата посещения: 1 янв 2026
Экскурсия была замечательная, в городе впервые, Ярослав полностью раскрыл первое представление о нем, на вопросы отвечал подробно и развернуто, время
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Т
Дата посещения: 15 дек 2025
Нам всё очень понравилось и организация и сама экскурсия и экскурсовод.
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К
Дата посещения: 30 мая 2025
Спасибо Ярославу, за интересную,историческую,юмористическую экскурсию. По договорённости с экскурсоводом ,встретились на вокзале сразу после прибытия поезда. Ни бегали не искали.
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И
Спасибо большое Ярославу за такую интересную, увлекательную и познавательную экскурсию. Он всегда вносит в рассказ свое личное отношение и свои
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Е
Очень понравилась экскурсия! На автомобиле очень удобно.
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М
Интересная экскурсия по городу Воронежу в приятный день
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Д
не повезло с погодой (не вина экскурсовода), но вошли в положении: где могли выходили смотреть, Где-то смотрели прям из машины так же помогли при бронировании билетов на корабль Петра
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Огоромная благодарность Ярославу за познавательную экскурсию, много увидел и узнал много нового о городе. Рекомендую, для знакомства с Воронежем
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н
Были в конце лета на экскурсии, очень понравилось. Ярослав все интересно и подробно рассказал, показал. Здорово, что экскурсия была авто-пешеходная, удалось посмотреть много мест и не устать) отличный формат!
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Е
Вячеслав просто влюбил нас в Воронеж!!! Еще вернемся и уже с детьми! Спасибо!
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Всего 338 отзывов в Воронеже в категории "Смотровые площадки"
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Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «Смотровые площадки»
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