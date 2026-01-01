Смотровые площадки Воронежа

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познания в области истории, географии и искусства (живописи и литературы!). А это всегда украшает процесс познания, позволяет раствориться в том месте, где ты находишься. Три часа пролетели незаметно! Я уже не говорю о том, что перемещались мы по городу на его авто, а это также немаловажно. Посмотреть такой большой город пешком за 3 часа невозможно, только фрагментарно! Всем советуем! Еще раз большое Спасибо!