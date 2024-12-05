Эта экскурсия предлагает уникальную возможность посетить Успенский Дивногорский и Костомаровский Спасский пещерные монастыри. Участники смогут увидеть пещерный храм Иоанна Предтечи, насладиться видами на слияние рек Дон и Тихая Сосна, а также ощутить атмосферу святости в Спасском храме. Дивногорье и Костомарово - это места, где история и духовность России сливаются воедино, создавая незабываемые впечатления

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Приглашение на экскурсию

Мы рады пригласить вас на увлекательную экскурсию в меловые пещеры — одну из самых уникальных достопримечательностей России. Это путешествие подарит вам возможность узнать больше о богатой истории и культуре нашей страны.

Успенский Дивногорский монастырь

Первым пунктом нашей экскурсии станет Успенский Дивногорский монастырь, который расположен среди величественных меловых столбов. Здесь вы сможете увидеть старинные пещерные храмы, включая пещерный храм Иоанна Предтечи, вырубленный в скале в 1652 году. Это место поражает своей красотой и атмосферой.

Не упустите возможность полюбоваться живописными видами на слияние рек Дон и Тихая Сосна, которые открываются с высоты меловых скал.

Костомаровский Спасский пещерный монастырь

Следующим этапом нашего путешествия станет Костомаровский Спасский пещерный монастырь, который по праву называют «воронежской Палестиной» за его схожесть с ландшафтами Иерусалима. Здесь вы посетите самый крупный пещерный храм монастыря — Спасский храм.

В этом священном месте вы сможете ощутить дух древности и святости, ведь именно здесь православные подвижники проводили свои молитвы и уединялись для духовных подвигов.

Уникальный опыт

Экскурсия подарит вам уникальный опыт соприкосновения с историей и духовностью России. Присоединяйтесь к нам, и давайте вместе откроем для себя эти удивительные места!