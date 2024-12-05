Тайны подземных монастырей: Дивногорье + Костомарово

Отправьтесь в путешествие по меловым пещерам Воронежа, где вас ждут древние монастыри и уникальные природные ландшафты. Узнайте историю и духовность России
Эта экскурсия предлагает уникальную возможность посетить Успенский Дивногорский и Костомаровский Спасский пещерные монастыри.

Участники смогут увидеть пещерный храм Иоанна Предтечи, насладиться видами на слияние рек Дон и Тихая Сосна, а также ощутить атмосферу святости в Спасском храме.

Дивногорье и Костомарово - это места, где история и духовность России сливаются воедино, создавая незабываемые впечатления
5
1 оценка

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные меловые пещеры
  • 🏛 Древние монастыри
  • 🕍 Пещерный храм Иоанна Предтечи
  • 🌅 Живописные виды
  • 🙏 Атмосфера святости
Тайны подземных монастырей: Дивногорье + Костомарово
Тайны подземных монастырей: Дивногорье + Костомарово
Тайны подземных монастырей: Дивногорье + Костомарово
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00

Что можно увидеть

  • Успенский Дивногорский монастырь
  • Костомаровский Спасский пещерный монастырь
  • Пещерный храм Иоанна Предтечи
  • Спасский храм

Описание экскурсии

Приглашение на экскурсию

Мы рады пригласить вас на увлекательную экскурсию в меловые пещеры — одну из самых уникальных достопримечательностей России. Это путешествие подарит вам возможность узнать больше о богатой истории и культуре нашей страны.

Успенский Дивногорский монастырь

Первым пунктом нашей экскурсии станет Успенский Дивногорский монастырь, который расположен среди величественных меловых столбов. Здесь вы сможете увидеть старинные пещерные храмы, включая пещерный храм Иоанна Предтечи, вырубленный в скале в 1652 году. Это место поражает своей красотой и атмосферой.

Не упустите возможность полюбоваться живописными видами на слияние рек Дон и Тихая Сосна, которые открываются с высоты меловых скал.

Костомаровский Спасский пещерный монастырь

Следующим этапом нашего путешествия станет Костомаровский Спасский пещерный монастырь, который по праву называют «воронежской Палестиной» за его схожесть с ландшафтами Иерусалима. Здесь вы посетите самый крупный пещерный храм монастыря — Спасский храм.

В этом священном месте вы сможете ощутить дух древности и святости, ведь именно здесь православные подвижники проводили свои молитвы и уединялись для духовных подвигов.

Уникальный опыт

Экскурсия подарит вам уникальный опыт соприкосновения с историей и духовностью России. Присоединяйтесь к нам, и давайте вместе откроем для себя эти удивительные места!

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
  • Транспортные услуги
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Ленина, 1, Воронеж
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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5 дек 2024

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