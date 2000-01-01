В Шатрище на квадроцикле

5
1 отзыв
Михаил
Михаил – Гид из Воронежа
Есть места, которые вы не найдёте в путеводителе.

Именно к таким относится пещерный монастырь Шатрище.

Нет его там потому, что добраться сюда на неподготовленной технике непросто.

А место уникальное.

Вместе с нами вы сможете увидеть красоты этого неординарного места, побродить по нему и почувствовать его атмосферу.
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Экскурсия

3 000 ₽ за человека

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В Шатрище на квадроцикле
В Шатрище на квадроцикле

Что вы увидите

  • Лучшая обзорная площадка города Лиски
  • Шатрище
  • Пещерный комплекс Шатрищегорского Спасо-Преображенского монастыря
  • Богородицкая пещера
Есть места, которые вы не найдёте в путеводителе. Именно к таким относится пещерный монастырь Шатрище. Нет его там потому, что добраться сюда на неподготовленной технике непросто. А место уникальное.
О Шатрище
Очень интересная гора на берегу Дона. Имеет форму шатра. Отсюда и название. Внутри горы ⛰️ находится пещера, точнее пещерный комплекс Шатрищегорского Спасо-Преображенского монастыря. Наши предки вырубили монастырь в толще меловой горы! Считается, что общая протяженность пещеры более километра. Сохранилась часть протяженностью 280 м, состоящая из кельи, ряда коротких ходов и галереи, винтообразно спускающаяся к подножью горы ⛰️ на глубину 30 м. На вершине горы ⛰️ стоит крест. Когда смотришь со стороны, создаётся ощущение, что это купол церкви с крестом.
Старинное описание монастыря: «Эта белая гора-шатер — истинный донской Чатыр-Даг, Палат-Гора; она целиком от пяты до макушки отражается в синих струях Дона, ярко освещенная солнцем, и через это кажется еще выше, еще ослепительнее… Пред входом в пещеры сделана довольно большая площадка, устроены сиденья не столько для отдыха, сколько для созерцания чудных картин, роскошной придонской природы».
Нет сейчас обустроенной площадки, но виды с горы ⛰️ не оставят вас равнодушными. Мы доедем сюда на квадроциклах и багги. При желании, вы будете управлять техникой.
Кроме этого, мы посетим меловой карьер и не менее интересную пещеру «Богородица».
Богородицкая пещера
Пещера совсем небольшая — там нет длинных коридоров, уходящих вглубь мелового холма, как в Шатрище. Пещера проходная, П-образная, с одной комнатой-кельей, в которой есть что-то типа окна, ведущего в совсем маленькое помещение. Входов в пещеру два — зайдя в один и пройдя по коридору, выходите из второго. Между входами расположился див — останец 💃 выветривания, образованный в результате разрушения вокруг него более мягкой породы. Благодаря этому место очень живописное. В келье выдолблен сводчатый потолок, вырезан крест на стене.
Также мы увидим лучшие смотровые площадки и пляжи Дона.
Организационные детали
Из Воронежа мы поедем в город 🏙️ Лиски на машине, а дальше путь пройдет уже на багги и квадроциклах. Вы освоите навыки управления этим транспортом и весь маршрут, а это 30-35 км, сможете сами сидеть за рулем. Покорите виражи на холмах и бездорожье, проедете по полям и среди деревьев, почувствуете разницу в управлении багги и квадроциклом.
+Что входит
  • Прокат техники
  • Топливо
  • Экипировка
Что не входит
  • Стоимость указана с условием начала экскурсии в городе Лиски (120 км от Воронежа). Сюда легко добраться самостоятельно на поезде или машине. По желанию
  • я могу забрать вас в Воронеже (трансфер оплачивается дополнительно — от 2000 до 4000 руб. в зависимости от размера группы)
Начало и место завершения
🚩 Площадь Генерала Черняховского, 1, Воронеж
В Шатрище на квадроцикле
В Шатрище на квадроцикле
В Шатрище на квадроцикле
В Шатрище на квадроцикле

Экскурсия проводится По договоренности

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Михаил
Михаил
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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