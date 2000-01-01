Есть места, которые вы не найдёте в путеводителе. Именно к таким относится пещерный монастырь Шатрище. Нет его там потому, что добраться сюда на неподготовленной технике непросто. А место уникальное.

О Шатрище

Очень интересная гора на берегу Дона. Имеет форму шатра. Отсюда и название. Внутри горы ⛰️ находится пещера, точнее пещерный комплекс Шатрищегорского Спасо-Преображенского монастыря. Наши предки вырубили монастырь в толще меловой горы! Считается, что общая протяженность пещеры более километра. Сохранилась часть протяженностью 280 м, состоящая из кельи, ряда коротких ходов и галереи, винтообразно спускающаяся к подножью горы ⛰️ на глубину 30 м. На вершине горы ⛰️ стоит крест. Когда смотришь со стороны, создаётся ощущение, что это купол церкви с крестом.

Старинное описание монастыря: «Эта белая гора-шатер — истинный донской Чатыр-Даг, Палат-Гора; она целиком от пяты до макушки отражается в синих струях Дона, ярко освещенная солнцем, и через это кажется еще выше, еще ослепительнее… Пред входом в пещеры сделана довольно большая площадка, устроены сиденья не столько для отдыха, сколько для созерцания чудных картин, роскошной придонской природы».

Нет сейчас обустроенной площадки, но виды с горы ⛰️ не оставят вас равнодушными. Мы доедем сюда на квадроциклах и багги. При желании, вы будете управлять техникой.

Кроме этого, мы посетим меловой карьер и не менее интересную пещеру «Богородица».

Богородицкая пещера

Пещера совсем небольшая — там нет длинных коридоров, уходящих вглубь мелового холма, как в Шатрище. Пещера проходная, П-образная, с одной комнатой-кельей, в которой есть что-то типа окна, ведущего в совсем маленькое помещение. Входов в пещеру два — зайдя в один и пройдя по коридору, выходите из второго. Между входами расположился див — останец 💃 выветривания, образованный в результате разрушения вокруг него более мягкой породы. Благодаря этому место очень живописное. В келье выдолблен сводчатый потолок, вырезан крест на стене.

Также мы увидим лучшие смотровые площадки и пляжи Дона.

Организационные детали

Из Воронежа мы поедем в город 🏙️ Лиски на машине, а дальше путь пройдет уже на багги и квадроциклах. Вы освоите навыки управления этим транспортом и весь маршрут, а это 30-35 км, сможете сами сидеть за рулем. Покорите виражи на холмах и бездорожье, проедете по полям и среди деревьев, почувствуете разницу в управлении багги и квадроциклом.