Т Татьяна 136 шагов в историю Воронежа Приятная,милая девушка Дарья! Чётко,интересно, доступно рассказывает про город. Мы сами из г. Томска. Проездом от родственников в Воронеже. Даже вопросов не возникает. Спасибо большое за интересную экскурсию.

М Марина Питейный Воронеж (18+) Валерия прекрасна. Мы не попадали ни во время начала, нас было больше в 2 раза. Валерия очень интересно рассказывает, гибко планирует маршрут под наши потребности. Всем рекомендую. Интересно, живо, свежо и неизбито

Е Елена 136 шагов в историю Воронежа Дарья отличный профессионал своего дела, влюбляет в город, экскурсия очень содержательная, интересная и сбалансированная

О Оксана 136 шагов в историю Воронежа Отлично провели время, узнали много интересных фактов. Спасибо Дарье!

С Светлана Питейный Воронеж (18+) Это было очень интересно и весело, необычный формат, очень душевный. Рекомендую всем, послушали истории о питейных заведениях, продегустировали настойки и наливки, прогулялись по Воронежу, нашли отличное место для ужина.