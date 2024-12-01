2 часа
Групповая
до 15 чел.
136 шагов в историю Воронежа
Пройти их по знаковым местам города и выяснить, почему именно 136
Начало: В Первомайском саду
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
1400₽ за человека
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Питейный Воронеж (18+): индивидуальная экскурсия по барам и истории
Погрузитесь в атмосферу Воронежа 19 века, посетив старинные и современные питейные заведения, узнайте их историю и секреты
Начало: На Кольцовской улице
Сегодня в 18:00
Завтра в 20:00
6500₽ за всё до 5 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Воронеж в стиле модерн
Увидеть яркие примеры утончённой архитектуры и изучить их происхождение
Начало: На площади Ленина
Завтра в 08:30
30 дек в 08:30
5000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна1 декабря 2024Приятная,милая девушка Дарья! Чётко,интересно, доступно рассказывает про город. Мы сами из г. Томска. Проездом от родственников в Воронеже. Даже вопросов не возникает. Спасибо большое за интересную экскурсию.
- ММарина30 сентября 2024Валерия прекрасна. Мы не попадали ни во время начала, нас было больше в 2 раза. Валерия очень интересно рассказывает, гибко планирует маршрут под наши потребности. Всем рекомендую. Интересно, живо, свежо и неизбито
- ЕЕлена12 сентября 2024Дарья отличный профессионал своего дела, влюбляет в город, экскурсия очень содержательная, интересная и сбалансированная
- ООксана1 сентября 2024Отлично провели время, узнали много интересных фактов. Спасибо Дарье!
- ССветлана14 августа 2024Это было очень интересно и весело, необычный формат, очень душевный. Рекомендую всем, послушали истории о питейных заведениях, продегустировали настойки и наливки, прогулялись по Воронежу, нашли отличное место для ужина.
- ККим19 июля 2024Очень понравилась экскурсия, Валерия чудесный рассказчик. Видно, что основательно поработала над программой и вложила душу. Решили сходить на другие её экскурсии, уверены, что тоже будем в восторге
Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «Необычные дома»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Воронеже
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Воронеже
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Воронежу в декабре 2024
Сейчас в Воронеже в категории "Необычные дома" можно забронировать 3 экскурсии от 1400 до 6500. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию в Воронеже на 2025 год по теме «Необычные дома», 6 ⭐ отзывов, цены от 1400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль