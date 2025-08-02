Индивидуальная
до 3 чел.
Внедорожная экскурсия по историческим местам окрестностей Воронежа
Погрузитесь в историю и красоту окрестностей Воронежа, путешествуя на комфортабельном внедорожнике с личным гидом
Сегодня в 15:00
Завтра в 19:00
19 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Воронежа в Задонск: путешествие в прошлое
Задонск - город святой красоты. Откройте для себя Рождество-Богородицкий монастырь и старинные усадьбы, насладитесь видом на Дон
Завтра в 08:00
4 авг в 08:00
14 600 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Воронежа - в экопарк «Долина пчёл»: мед, пчёлы, дегустация
Приглашаем в экопарк «Долина пчёл»! Увидите ульи, понаблюдаете за пчёлами и попробуете свежий мед. Узнаете о жизни пчёл и посетите медоварню с дегустацией
Начало: В селе Горожанка
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
от 2000 ₽ за всё до 10 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «Тамбов»
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