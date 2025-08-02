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Тамбов – экскурсии в Воронеже

Найдено 3 экскурсии в категории «Тамбов» в Воронеже, цены от 2000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Окрестности Воронежа на внедорожнике
На машине
Джиппинг
11 часов
64 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Внедорожная экскурсия по историческим местам окрестностей Воронежа
Погрузитесь в историю и красоту окрестностей Воронежа, путешествуя на комфортабельном внедорожнике с личным гидом
Сегодня в 15:00
Завтра в 19:00
19 000 ₽ за всё до 3 чел.
Из Воронежа в Задонск: путешествие в прошлое
На машине
8 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Воронежа в Задонск: путешествие в прошлое
Задонск - город святой красоты. Откройте для себя Рождество-Богородицкий монастырь и старинные усадьбы, насладитесь видом на Дон
Завтра в 08:00
4 авг в 08:00
14 600 ₽ за всё до 3 чел.
Из Воронежа - в экопарк «Долина пчёл»
Пешая
3.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Воронежа - в экопарк «Долина пчёл»: мед, пчёлы, дегустация
Приглашаем в экопарк «Долина пчёл»! Увидите ульи, понаблюдаете за пчёлами и попробуете свежий мед. Узнаете о жизни пчёл и посетите медоварню с дегустацией
Начало: В селе Горожанка
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
от 2000 ₽ за всё до 10 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «Тамбов»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Воронеже
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Окрестности Воронежа на внедорожнике
  2. Из Воронежа в Задонск: путешествие в прошлое
  3. Из Воронежа - в экопарк «Долина пчёл»
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Благовещенский собор
  3. Каменный Мост
  4. Площадь Ленина
  5. Театр оперы и балета
  6. Замок принцессы Ольденбургской
  7. Набережная
  8. Лысая гора
  9. Усадьба Веневитиновых
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Воронежу в августе 2025
Сейчас в Воронеже в категории "Тамбов" можно забронировать 3 экскурсии от 2000 до 19 000. Туристы уже оставили гидам 66 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Забронируйте экскурсию в Воронеже на 2025 год по теме «Тамбов», 66 ⭐ отзывов, цены от 2000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь