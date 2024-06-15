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25%
Квест
2 часа
Исторический квест в Выборге: интерактивная экскурсия с поиском кодов
Погрузитесь в увлекательное приключение, помогая мальчику найти отца, перемещаясь по историческим местам Выборга. Решайте загадки и получайте сувениры
Начало: У вокзала
Сегодня в 18:30
Завтра в 00:30
18601 395₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
1.5 часа
На байдарках уходим в закат
Вечерний релакс-сплав по заливу Выборга
Начало: Петровская набережная, 31
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
31002 480₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
2 часа
На байдарках вокруг выборгского замка
Полюбоваться крепостью с воды и насладиться активным отдыхом
Начало: Петровская наб., 31, Выборг, Ленинградская обл
Завтра в 16:00
14 июля в 16:00
31002 480₽ за человека
скидка
25%
Мини-группа
4 часа
На байдарках - в парк Монрепо
Попробовать себя в гребле, полюбоваться идиллическими пейзажами и устроить пикник на острове
Начало: Петровская наб., 31, Выборг, Ленинградская обл
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:00
50603 795₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВасилий15 июня 2024Хороший маршрут, интересная задумка и очень приятный приз, оригинальная упаковка в стиле Выборга, спасибо за впечатления!
- ААнна10 марта 2024Огромная благодарность Демьяну за отлично проведенную экскурсию! Ваши рассказы были увлекательными, каждая достопримечательность ожила перед нами благодаря вашему рассказу. Очень приятно было гулять по улицам с таким знающим и интересным экскурсоводом. Спасибо за яркие впечатления и увлекательное время!
- ДДарья10 марта 2024Отличный способ познакомиться с городом! Интересный рассказ, удобный формат - через телеграмм. Ходишь, слушаешь или читаешь. Параллельно с экскурсией получаешь элемент
- ММария6 октября 2023Были в июле с ребенком 6ти лет, красивый маршрут, сопровождала нас отличная девочка Саша, приятная во всех отношениях. Назад шли против ветра, еще и неожиданно хватило адреналина. Рекомендую.
- ТТатьяна1 августа 2023Благодаря пятичасовому лодочному походу с Александрой попробовали силы в гребле (обратный путь для новичка оказался труден, но покорён), полюбовались отреставрированным
- ЕЕлизавета13 июня 2023Интересная программа. В целом, нам очень понравилось. Отличная компания, стараются адаптировать программу под способности группы. Но надо сразу понять - это не байдарки, а каяки. По поводу информативности - ничего сказать не могу, почти ничего не рассказали.
- ННаталья28 сентября 2022Хоть и моросил небольшой дождь временами, прогулка прошла прекрасно. Ребята поделились своим дождевиком. Посмотрели на Выборгский замок с другого ракурса. Рекомендую даже новичкам в байдарочном «деле». Спасибо организаторам!
- ММария19 августа 2022Всем доброго дня. На этих выходных мы впервые освоили байдарки. Гид Галина всё подробно рассказала и показала, настоящий профессионал своего дела. Отдельное ей спасибо за прекрасные фотки)) Два часа, пролетели незаметно. Остались в восторге)))
- ЕЕкатерина31 июля 2022Замечательный и несложный маршрут для начинающих. Каталась впервые. Очень хороший инструктор, объяснял, подбадривал, рассказывал интересную информацию по местам, что проплывали. В конце был чай со вкусняшками. Советую. Захотелось пройти с этой компанией маршрут побольше.
- ТТатьяна17 июля 2022Рекомендую новичкам обращаться именно сюда. К середине маршрута поплывете профессионально. Прекрасные учителя. Незабываемо!!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Со скидкой»
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