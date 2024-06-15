В Василий Исторический квест в Выборге Хороший маршрут, интересная задумка и очень приятный приз, оригинальная упаковка в стиле Выборга, спасибо за впечатления!

А Анна Исторический квест в Выборге Огромная благодарность Демьяну за отлично проведенную экскурсию! Ваши рассказы были увлекательными, каждая достопримечательность ожила перед нами благодаря вашему рассказу. Очень приятно было гулять по улицам с таким знающим и интересным экскурсоводом. Спасибо за яркие впечатления и увлекательное время!

Д Дарья Исторический квест в Выборге читать дальше квеста - ищешь кусочки пазла. В итоге, после экскурсии получаешь не только знания, но и классный сувенир в виде пазла с достопримечательностями города. Рекомендую! Отличный способ познакомиться с городом! Интересный рассказ, удобный формат - через телеграмм. Ходишь, слушаешь или читаешь. Параллельно с экскурсией получаешь элемент

М Мария На байдарках - в парк Монрепо Были в июле с ребенком 6ти лет, красивый маршрут, сопровождала нас отличная девочка Саша, приятная во всех отношениях. Назад шли против ветра, еще и неожиданно хватило адреналина. Рекомендую.

Т Татьяна На байдарках - в парк Монрепо читать дальше парком Монрепо (классные открыточные виды и мосты), устроили пикник на дивном острове (мох, цветы, сосны и облака)! Наверно лучше в болотных сапогах грести и на пенке сидеть, но в следующий раз будем лучше готовиться:)) Спасибо! Впечатляет! Благодаря пятичасовому лодочному походу с Александрой попробовали силы в гребле (обратный путь для новичка оказался труден, но покорён), полюбовались отреставрированным

Е Елизавета На байдарках - в парк Монрепо Интересная программа. В целом, нам очень понравилось. Отличная компания, стараются адаптировать программу под способности группы. Но надо сразу понять - это не байдарки, а каяки. По поводу информативности - ничего сказать не могу, почти ничего не рассказали.

Н Наталья На байдарках вокруг выборгского замка Хоть и моросил небольшой дождь временами, прогулка прошла прекрасно. Ребята поделились своим дождевиком. Посмотрели на Выборгский замок с другого ракурса. Рекомендую даже новичкам в байдарочном «деле». Спасибо организаторам!

М Мария На байдарках вокруг выборгского замка Всем доброго дня. На этих выходных мы впервые освоили байдарки. Гид Галина всё подробно рассказала и показала, настоящий профессионал своего дела. Отдельное ей спасибо за прекрасные фотки)) Два часа, пролетели незаметно. Остались в восторге)))

Е Екатерина На байдарках вокруг выборгского замка Замечательный и несложный маршрут для начинающих. Каталась впервые. Очень хороший инструктор, объяснял, подбадривал, рассказывал интересную информацию по местам, что проплывали. В конце был чай со вкусняшками. Советую. Захотелось пройти с этой компанией маршрут побольше.