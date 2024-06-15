Со скидкой – экскурсии в Выборге

Найдено 4 экскурсии в категории «Со скидкой» в Выборге, цены от 1 395 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Исторический квест в Выборге
🚶 Пешая
скидка
25%
Квест
2 часа
51 отзыв
Исторический квест в Выборге: интерактивная экскурсия с поиском кодов
Погрузитесь в увлекательное приключение, помогая мальчику найти отца, перемещаясь по историческим местам Выборга. Решайте загадки и получайте сувениры
Начало: У вокзала
Сегодня в 18:30
Завтра в 00:30
18601 395 за человека
На байдарках уходим в закат
🚣‍♂️ На байдарках
скидка
20%
Мини-группа
1.5 часа
2 отзыва
На байдарках уходим в закат
Вечерний релакс-сплав по заливу Выборга
Начало: Петровская набережная, 31
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
31002 480 за человека
На байдарках вокруг выборгского замка
🚣‍♂️ На байдарках
скидка
20%
Мини-группа
2 часа
5 отзывов
На байдарках вокруг выборгского замка
Полюбоваться крепостью с воды и насладиться активным отдыхом
Начало: Петровская наб., 31, Выборг, Ленинградская обл
Завтра в 16:00
14 июля в 16:00
31002 480 за человека
На байдарках - в парк Монрепо
🚣‍♂️ На байдарках
скидка
25%
Мини-группа
4 часа
5 отзывов
На байдарках - в парк Монрепо
Попробовать себя в гребле, полюбоваться идиллическими пейзажами и устроить пикник на острове
Начало: Петровская наб., 31, Выборг, Ленинградская обл
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:00
50603 795 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Василий
    15 июня 2024
    Исторический квест в Выборге
    Хороший маршрут, интересная задумка и очень приятный приз, оригинальная упаковка в стиле Выборга, спасибо за впечатления!
    Хороший маршрут, интересная задумка и очень приятный приз, оригинальная упаковка в стиле Выборга, спасибо за впечатления!
  • А
    Анна
    10 марта 2024
    Исторический квест в Выборге
    Огромная благодарность Демьяну за отлично проведенную экскурсию! Ваши рассказы были увлекательными, каждая достопримечательность ожила перед нами благодаря вашему рассказу. Очень приятно было гулять по улицам с таким знающим и интересным экскурсоводом. Спасибо за яркие впечатления и увлекательное время!
  • Д
    Дарья
    10 марта 2024
    Исторический квест в Выборге
    Отличный способ познакомиться с городом! Интересный рассказ, удобный формат - через телеграмм. Ходишь, слушаешь или читаешь. Параллельно с экскурсией получаешь элемент
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    квеста - ищешь кусочки пазла. В итоге, после экскурсии получаешь не только знания, но и классный сувенир в виде пазла с достопримечательностями города. Рекомендую!

    Отличный способ познакомиться с городом! Интересный рассказ, удобный формат - через телеграмм. Ходишь, слушаешь или читаешь
  • М
    Мария
    6 октября 2023
    На байдарках - в парк Монрепо
    Были в июле с ребенком 6ти лет, красивый маршрут, сопровождала нас отличная девочка Саша, приятная во всех отношениях. Назад шли против ветра, еще и неожиданно хватило адреналина. Рекомендую.
  • Т
    Татьяна
    1 августа 2023
    На байдарках - в парк Монрепо
    Благодаря пятичасовому лодочному походу с Александрой попробовали силы в гребле (обратный путь для новичка оказался труден, но покорён), полюбовались отреставрированным
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    парком Монрепо (классные открыточные виды и мосты), устроили пикник на дивном острове (мох, цветы, сосны и облака)! Наверно лучше в болотных сапогах грести и на пенке сидеть, но в следующий раз будем лучше готовиться:)) Спасибо! Впечатляет!

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  • Е
    Елизавета
    13 июня 2023
    На байдарках - в парк Монрепо
    Интересная программа. В целом, нам очень понравилось. Отличная компания, стараются адаптировать программу под способности группы. Но надо сразу понять - это не байдарки, а каяки. По поводу информативности - ничего сказать не могу, почти ничего не рассказали.
    Интересная программа. В целом, нам очень понравилось. Отличная компания, стараются адаптировать программу под способности группыИнтересная программа. В целом, нам очень понравилось. Отличная компания, стараются адаптировать программу под способности группы
  • Н
    Наталья
    28 сентября 2022
    На байдарках вокруг выборгского замка
    Хоть и моросил небольшой дождь временами, прогулка прошла прекрасно. Ребята поделились своим дождевиком. Посмотрели на Выборгский замок с другого ракурса. Рекомендую даже новичкам в байдарочном «деле». Спасибо организаторам!
    Хоть и моросил небольшой дождь временами, прогулка прошла прекрасно. Ребята поделились своим дождевиком. Посмотрели на ВыборгскийХоть и моросил небольшой дождь временами, прогулка прошла прекрасно. Ребята поделились своим дождевиком. Посмотрели на ВыборгскийХоть и моросил небольшой дождь временами, прогулка прошла прекрасно. Ребята поделились своим дождевиком. Посмотрели на ВыборгскийХоть и моросил небольшой дождь временами, прогулка прошла прекрасно. Ребята поделились своим дождевиком. Посмотрели на Выборгский
  • М
    Мария
    19 августа 2022
    На байдарках вокруг выборгского замка
    Всем доброго дня. На этих выходных мы впервые освоили байдарки. Гид Галина всё подробно рассказала и показала, настоящий профессионал своего дела. Отдельное ей спасибо за прекрасные фотки)) Два часа, пролетели незаметно. Остались в восторге)))
    Всем доброго дня. На этих выходных мы впервые освоили байдарки. Гид Галина всё подробно рассказала иВсем доброго дня. На этих выходных мы впервые освоили байдарки. Гид Галина всё подробно рассказала и
  • Е
    Екатерина
    31 июля 2022
    На байдарках вокруг выборгского замка
    Замечательный и несложный маршрут для начинающих. Каталась впервые. Очень хороший инструктор, объяснял, подбадривал, рассказывал интересную информацию по местам, что проплывали. В конце был чай со вкусняшками. Советую. Захотелось пройти с этой компанией маршрут побольше.
    Замечательный и несложный маршрут для начинающих. Каталась впервые. Очень хороший инструктор, объяснял, подбадривал, рассказывал интересную информациюЗамечательный и несложный маршрут для начинающих. Каталась впервые. Очень хороший инструктор, объяснял, подбадривал, рассказывал интересную информациюЗамечательный и несложный маршрут для начинающих. Каталась впервые. Очень хороший инструктор, объяснял, подбадривал, рассказывал интересную информацию
  • Т
    Татьяна
    17 июля 2022
    На байдарках уходим в закат
    Рекомендую новичкам обращаться именно сюда. К середине маршрута поплывете профессионально. Прекрасные учителя. Незабываемо!!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Со скидкой»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Выборге
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Исторический квест в Выборге
  2. На байдарках уходим в закат
  3. На байдарках вокруг выборгского замка
  4. На байдарках - в парк Монрепо
Какие места ещё посмотреть в Выборге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Круглая Башня
  2. Самое главное
  3. Часовая башня
  4. Выборгский замок
  5. Рыночная площадь
  6. Выборгская Старая Ратуша
  7. Усадьба Бюргера
  8. Костёл Святого Гиацинта
  9. Библиотека Алвара Аалто
  10. Бастион Панцерлакс
Сколько стоит экскурсия по Выборгу в июле 2024
Сейчас в Выборге в категории "Со скидкой" можно забронировать 4 экскурсии от 1 395 до 3 795 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 63 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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