Шаг за шагом вы будете открывать секреты вкусных кренделей, путешествуя от одной исторической точки к другой.
Узнаете о происхождении выборгского кренделя, его значении в культуре и кулинарии, а также о роли специй в этом лакомстве. Привкус истории сделает его только аппетитнее!
Описание квеста
Старт у Круглой башни. Кратко расскажем о средневековом Выборге и его значении как торгового центра.
По Прогонной — до монастыря Серых братьев. Вы узнаете о монахах-францисканцах, которые выпекали крендели, и услышите легенду о выборгской «манне небесной».
Усадьба бюргера. Поговорим о «крендельной войне» между семьями Вайттинен и Лёппёнен. Победитель был награждён золотой медалью!
Монастырская школа (костёл Святого Гиацинта). Выясним, чему учили в школе францисканцев и как правильно стелить солому для выпечки.
Определение важности специй. Вы понюхаете и пощупаете специи, привезённые ганзейскими купцами.
Часовая башня. Она следит за временем, отведённым на приготовление кренделя.
Епископская улица. Сквозь тайный портал дома епископа попадём в здание, где пекли крендели по рецепту Юхана III. Вы разберётесь в тонкостях приготовления.
На каждом этапе квеста вы будете разгадывать вкусные загадки и, если захотите, попробуете главный кулинарный символ Выборга в одной из гастрономических точек города.
Организационные детали
- Покупка кренделя — по вашему желанию: цена за 1 крендель — от 150 до 250 ₽
- Квест проведу я или другой гид из нашей команды