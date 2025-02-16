Экскурсия-квест «Тайны крендельного города»

Пройти все этапы в локациях средневекового Выборга и начать разбираться в мучном искусстве
Мы предлагаем погружение в богатую историю Выборга через его гастрономические традиции.

Шаг за шагом вы будете открывать секреты вкусных кренделей, путешествуя от одной исторической точки к другой.

Узнаете о происхождении выборгского кренделя, его значении в культуре и кулинарии, а также о роли специй в этом лакомстве. Привкус истории сделает его только аппетитнее!
Экскурсия-квест «Тайны крендельного города»
Экскурсия-квест «Тайны крендельного города»
Экскурсия-квест «Тайны крендельного города»

Описание квеста

Старт у Круглой башни. Кратко расскажем о средневековом Выборге и его значении как торгового центра.

По Прогонной — до монастыря Серых братьев. Вы узнаете о монахах-францисканцах, которые выпекали крендели, и услышите легенду о выборгской «манне небесной».

Усадьба бюргера. Поговорим о «крендельной войне» между семьями Вайттинен и Лёппёнен. Победитель был награждён золотой медалью!

Монастырская школа (костёл Святого Гиацинта). Выясним, чему учили в школе францисканцев и как правильно стелить солому для выпечки.

Определение важности специй. Вы понюхаете и пощупаете специи, привезённые ганзейскими купцами.

Часовая башня. Она следит за временем, отведённым на приготовление кренделя.

Епископская улица. Сквозь тайный портал дома епископа попадём в здание, где пекли крендели по рецепту Юхана III. Вы разберётесь в тонкостях приготовления.

На каждом этапе квеста вы будете разгадывать вкусные загадки и, если захотите, попробуете главный кулинарный символ Выборга в одной из гастрономических точек города.

Организационные детали

  • Покупка кренделя — по вашему желанию: цена за 1 крендель — от 150 до 250 ₽
  • Квест проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Круглой башни
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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