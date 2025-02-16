Мы предлагаем погружение в богатую историю Выборга через его гастрономические традиции. Шаг за шагом вы будете открывать секреты вкусных кренделей, путешествуя от одной исторической точки к другой. Узнаете о происхождении выборгского кренделя, его значении в культуре и кулинарии, а также о роли специй в этом лакомстве. Привкус истории сделает его только аппетитнее!

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Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников

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Описание квеста

Старт у Круглой башни. Кратко расскажем о средневековом Выборге и его значении как торгового центра.

По Прогонной — до монастыря Серых братьев. Вы узнаете о монахах-францисканцах, которые выпекали крендели, и услышите легенду о выборгской «манне небесной».

Усадьба бюргера. Поговорим о «крендельной войне» между семьями Вайттинен и Лёппёнен. Победитель был награждён золотой медалью!

Монастырская школа (костёл Святого Гиацинта). Выясним, чему учили в школе францисканцев и как правильно стелить солому для выпечки.

Определение важности специй. Вы понюхаете и пощупаете специи, привезённые ганзейскими купцами.

Часовая башня. Она следит за временем, отведённым на приготовление кренделя.

Епископская улица. Сквозь тайный портал дома епископа попадём в здание, где пекли крендели по рецепту Юхана III. Вы разберётесь в тонкостях приготовления.

На каждом этапе квеста вы будете разгадывать вкусные загадки и, если захотите, попробуете главный кулинарный символ Выборга в одной из гастрономических точек города.

Организационные детали