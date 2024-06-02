Н Надежда Автомобильное путешествие по Выборгу Спасибо Олегу за интересную автомобильную экскурсию, За 3 час посмотрели замечательный город, узнали много интересного из жизни самого города и его замечательных жителях.

Н Надежда Идиллический Выборг Благодарим Олега за интересную поезду по окрестностям Выборга, Красивые локации. интересный рассказ. Рады нашему знакомству

Ю Юлия История Выборга. Обзорная экскурсия Отличная познавательная неспешная прогулка. Я не первый раз была в Выборге, но все равно узнала новые факты о городе и его архитектуре. Не все можно прочитать в интернете, плюс живое общение с местным жителем намного интереснее. Спасибо!

Н Наталья Автомобильное путешествие по Выборгу Экскурсия понравилась. Подробный рассказ об истории города.

Т Татьяна Средневековый город и крепости Выборга на микроавтобусе Как же нам повезло с гидом! У Ивана Васильевича просто энциклопедические знания, красивая русская речь! Просто редкость в наше время. Подстраивается под ваши пожелания. Очень, очень рекомендуем! Впечатления самые наилучшие!

Т Татьяна Автомобильное путешествие по Выборгу читать дальше события гармонично дополняются интересными фактами из жизни и биографиями людей, связанных с городом. Олег учёл наши ограничения по маломобильности и пожелания по месту встречи, порекомендовал хороший ресторан. Будем рады вернуться, чтобы вместе с Олегом узнать город поближе и познакомиться с окрестностями. В Выборге были впервые. Благодаря Олегу полюбили город с первого раза. Олег - эрудированный и тактичный гид. Экскурсия великолепная: исторические

В Вера По Выборгу на микроавтобусе Спасибо большое Валентине! Нам очень понравилась экскурсия. Узнали много интересного. Получили удовольствие!

Т Татьяна Средневековый город и крепости Выборга на микроавтобусе Были в полном восторге, Наталья лучший гид, все показала, рассказала. Обязательно вернемся еще раз.

L Lkarmanova По Выборгу на микроавтобусе Полный восторг от экскурсии. Валентина-прекрасный специалист, увлеченный своим делом! Такой экскурсовод-большая удача! Понравилось и детям, и взрослым. Однозначно рекомендую! С погодой не очень повезло, но, благодаря микроавтобусу, нам было комфортно.