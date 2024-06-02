1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
История Выборга. Обзорная экскурсия
Разобраться в наследии эпох и уловить «заграничный дух» города
Начало: От Красной площади на пр. Ленина
«Экскурсию также можно провести на автомобиле или микроавтобусе, детали уточняйте в переписке»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
3 333₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Автомобильное путешествие по Выборгу: от средневековья до наших дней
Погрузитесь в уникальную атмосферу Выборга, исследуя его исторические и архитектурные жемчужины на комфортабельном автомобиле
«Для группы до 4 человек — кроссовер/внедорожник, 4-8 человек — микроавтобус»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 5 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4 часа
Идиллический Выборг
Полюбоваться приморской северной природой и увидеть старинные усадьбы на авто-пешеходной экскурсии
«Для группы до 4 человек — кроссовер/внедорожник, 4-8 человек — микроавтобус»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 8 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Средневековый город и крепости Выборга на микроавтобусе
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: По договоренности с гидом
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
8 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
По Выборгу на микроавтобусе
Начало: По договоренности
«Тогда добро пожаловать на борт нашего комфортного микроавтобуса»
Расписание: Будни с 9:00-18:00, выходные с 9:00-19:00
10 июня в 14:00
11 июня в 09:00
6 800₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда2 июня 2024Спасибо Олегу за интересную автомобильную экскурсию, За 3 час посмотрели замечательный город, узнали много интересного из жизни самого города и его замечательных жителях.
- ННадежда2 июня 2024Благодарим Олега за интересную поезду по окрестностям Выборга, Красивые локации. интересный рассказ. Рады нашему знакомству
- ЮЮлия28 мая 2024Отличная познавательная неспешная прогулка. Я не первый раз была в Выборге, но все равно узнала новые факты о городе и его архитектуре. Не все можно прочитать в интернете, плюс живое общение с местным жителем намного интереснее. Спасибо!
- ННаталья25 мая 2024Экскурсия понравилась. Подробный рассказ об истории города.
- ТТатьяна19 мая 2024Как же нам повезло с гидом! У Ивана Васильевича просто энциклопедические знания, красивая русская речь! Просто редкость в наше время. Подстраивается под ваши пожелания. Очень, очень рекомендуем! Впечатления самые наилучшие!
- ТТатьяна13 мая 2024В Выборге были впервые. Благодаря Олегу полюбили город с первого раза. Олег - эрудированный и тактичный гид. Экскурсия великолепная: исторические
- ВВера13 мая 2024Спасибо большое Валентине! Нам очень понравилась экскурсия. Узнали много интересного. Получили удовольствие!
- ТТатьяна12 мая 2024Были в полном восторге, Наталья лучший гид, все показала, рассказала. Обязательно вернемся еще раз.
- LLkarmanova12 мая 2024Полный восторг от экскурсии. Валентина-прекрасный специалист, увлеченный своим делом! Такой экскурсовод-большая удача! Понравилось и детям, и взрослым. Однозначно рекомендую! С погодой не очень повезло, но, благодаря микроавтобусу, нам было комфортно.
- ННаталья12 мая 2024Спасибо большое Валентине! Очень интересная экскурсия! Понравился Выборг! Очень приятно, что в стране развивается туризм!
Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «На микроавтобусе»
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Сейчас в Выборге в категории "На микроавтобусе" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 3 333 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 446 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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