Экскурсии на микроавтобусе в Выборге с гидом по низким ценам

Найдено 5 экскурсий в категории «На микроавтобусе» в Выборге, цены от 3 333 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
История Выборга. Обзорная экскурсия
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
112 отзывов
История Выборга. Обзорная экскурсия
Разобраться в наследии эпох и уловить «заграничный дух» города
Начало: От Красной площади на пр. Ленина
«Экскурсию также можно провести на автомобиле или микроавтобусе, детали уточняйте в переписке»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
3 333 за всё до 5 чел.
Автомобильное путешествие по Выборгу
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2.5 часа
161 отзыв
Автомобильное путешествие по Выборгу: от средневековья до наших дней
Погрузитесь в уникальную атмосферу Выборга, исследуя его исторические и архитектурные жемчужины на комфортабельном автомобиле
«Для группы до 4 человек — кроссовер/внедорожник, 4-8 человек — микроавтобус»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 5 500 за всё до 8 чел.
Идиллический Выборг
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
39 отзывов
Идиллический Выборг
Полюбоваться приморской северной природой и увидеть старинные усадьбы на авто-пешеходной экскурсии
«Для группы до 4 человек — кроссовер/внедорожник, 4-8 человек — микроавтобус»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 8 000 за всё до 5 чел.
Средневековый город и крепости Выборга на микроавтобусе
🚗 На машине
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
89 отзывов
Средневековый город и крепости Выборга на микроавтобусе
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: По договоренности с гидом
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
8 000 за всё до 7 чел.
По Выборгу на микроавтобусе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
45 отзывов
По Выборгу на микроавтобусе
Начало: По договоренности
«Тогда добро пожаловать на борт нашего комфортного микроавтобуса»
Расписание: Будни с 9:00-18:00, выходные с 9:00-19:00
10 июня в 14:00
11 июня в 09:00
6 800 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    2 июня 2024
    Автомобильное путешествие по Выборгу
    Спасибо Олегу за интересную автомобильную экскурсию, За 3 час посмотрели замечательный город, узнали много интересного из жизни самого города и его замечательных жителях.
  • Н
    Надежда
    2 июня 2024
    Идиллический Выборг
    Благодарим Олега за интересную поезду по окрестностям Выборга, Красивые локации. интересный рассказ. Рады нашему знакомству
  • Ю
    Юлия
    28 мая 2024
    История Выборга. Обзорная экскурсия
    Отличная познавательная неспешная прогулка. Я не первый раз была в Выборге, но все равно узнала новые факты о городе и его архитектуре. Не все можно прочитать в интернете, плюс живое общение с местным жителем намного интереснее. Спасибо!
  • Н
    Наталья
    25 мая 2024
    Автомобильное путешествие по Выборгу
    Экскурсия понравилась. Подробный рассказ об истории города.
  • Т
    Татьяна
    19 мая 2024
    Средневековый город и крепости Выборга на микроавтобусе
    Как же нам повезло с гидом! У Ивана Васильевича просто энциклопедические знания, красивая русская речь! Просто редкость в наше время. Подстраивается под ваши пожелания. Очень, очень рекомендуем! Впечатления самые наилучшие!
  • Т
    Татьяна
    13 мая 2024
    Автомобильное путешествие по Выборгу
    В Выборге были впервые. Благодаря Олегу полюбили город с первого раза. Олег - эрудированный и тактичный гид. Экскурсия великолепная: исторические
    читать дальше

    события гармонично дополняются интересными фактами из жизни и биографиями людей, связанных с городом. Олег учёл наши ограничения по маломобильности и пожелания по месту встречи, порекомендовал хороший ресторан. Будем рады вернуться, чтобы вместе с Олегом узнать город поближе и познакомиться с окрестностями.

  • В
    Вера
    13 мая 2024
    По Выборгу на микроавтобусе
    Спасибо большое Валентине! Нам очень понравилась экскурсия. Узнали много интересного. Получили удовольствие!
  • Т
    Татьяна
    12 мая 2024
    Средневековый город и крепости Выборга на микроавтобусе
    Были в полном восторге, Наталья лучший гид, все показала, рассказала. Обязательно вернемся еще раз.
  • L
    Lkarmanova
    12 мая 2024
    По Выборгу на микроавтобусе
    Полный восторг от экскурсии. Валентина-прекрасный специалист, увлеченный своим делом! Такой экскурсовод-большая удача! Понравилось и детям, и взрослым. Однозначно рекомендую! С погодой не очень повезло, но, благодаря микроавтобусу, нам было комфортно.
  • Н
    Наталья
    12 мая 2024
    По Выборгу на микроавтобусе
    Спасибо большое Валентине! Очень интересная экскурсия! Понравился Выборг! Очень приятно, что в стране развивается туризм!

Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «На микроавтобусе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Выборге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. История Выборга. Обзорная экскурсия
  2. Автомобильное путешествие по Выборгу
  3. Идиллический Выборг
  4. Средневековый город и крепости Выборга на микроавтобусе
  5. По Выборгу на микроавтобусе
Какие места ещё посмотреть в Выборге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Круглая Башня
  2. Часовая башня
  3. Самое главное
  4. Выборгский замок
  5. Рыночная площадь
  6. Выборгская Старая Ратуша
  7. Усадьба Бюргера
  8. Библиотека Алвара Аалто
  9. Костёл Святого Гиацинта
  10. Бастион Панцерлакс
Сколько стоит экскурсия по Выборгу в июне 2024
Сейчас в Выборге в категории "На микроавтобусе" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 3 333 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 446 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Наш сайт предлагает вам заказать экскурсии на микроавтобусе в Выборге с профессиональным гидом по низким ценам. Гиды предоставят вам максимум полезной информации о достопримечательностях Выборга и помогут вам в полноценном путешествии в 2024 году!
ХорошоТам