Многогранный Выборг: прогулка со старожилом

Прогуляйтесь по улочкам Выборга с человеком, который знает каждую историю. Узнайте о прошлом города и его удивительных переменах
Экскурсия по Выборгу предлагает уникальную возможность погрузиться в историю города через призму личных воспоминаний старожила. Участники узнают о шведском и финском периодах, посетят Выборгский замок и бастион Панцерлакс. Прогулка включает посещение средневековых домов и знакомство с архитектурой модерна.

Особое внимание уделяется личным историям и наблюдениям гида, которые делают путешествие по-настоящему живым и запоминающимся
4.5
93 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальная история города
  • 🗺️ Путешествие по средневековым улочкам
  • 👴 Личные истории старожила
  • 🏛️ Архитектура разных эпох
  • 📸 Возможность увидеть редкие фотографии

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Выборга - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время город оживает, а туристы могут насладиться всеми достопримечательностями в полной мере. В октябре и ноябре, хотя и прохладнее, можно насладиться осенними красками. Зимой, с декабря по февраль, Выборг покрывается снегом, что придаёт ему особую атмосферу, но стоит учесть холод и возможные осадки.
Сейчас август — это идеальное время.
Многогранный Выборг: прогулка со старожилом
Многогранный Выборг: прогулка со старожилом
Многогранный Выборг: прогулка со старожилом

Что можно увидеть

  • Рыночная площадь
  • Францисканский монастырь
  • Усадьба Бюргера
  • Дом Хакмана
  • Замок
  • Старая Ратуша
  • Старый кафедральный собор
  • Часовая башня
  • Дом купеческой гильдии
  • Монастырь Доминиканского ордена
  • Башня Ратуши
  • Газовый завод
  • Бастион Панцерлакс
  • Соборная площадь и Спасо-Преображенский кафедральный собор
  • Лютеранский собор Петра и Павла
  • Выборгский трамвай

Описание экскурсии

Путешествие по Старому городу

Стены Выборга помнят и шведское господство, оставившее характерный отпечаток на его облике; и завоевание города Петром I в 1710 году, с которым еще долго не могли смириться шведы; и вхождение в независимую республику Финляндия, а затем в состав СССР. Чтобы понять непростую историю Выборга, мы пройдем по его достопримечательностям внутри крепости 15 столетия. Вы познакомитесь со средневековыми домами 14-16 веков, зайдете внутрь одного из них, где сможете выпить горячий глёг. Помимо наследия Средневековья, вы оцените архитектуру модерна, например, гранитный дворец Хакмана.

Замок и Панцерлакс

Мы обязательно побываем у Выборгского замка, от которого веет средневековым холодком. Я расскажу, почему жизнь в его стенах не была сладкой. Также вас ждет менее туристическое, но не менее интересное место — Панцерлакс, единственный сохранившийся бастион, а по совместительству отличная смотровая площадка. Уверен, вас поразит его мощь и удивит история о том, как флот Петра I пробивался через скованные льдом воды залива, которую вы услышите.

Выборг глазами старожила

На прогулке я не только открою интересные исторические факты, но и поделюсь с вами наблюдениями из собственной жизни. Выборг моего детства выглядел совсем иначе! Многие памятники архитектуры превратились в «разбитки» — так мы называли пострадавшие во время Второй мировой дома. Но не только война покалечила город… На моих глазах взорвали красивейший неоготический собор, и я до сих пор помню, как одного взрыва было недостаточно, чтобы разрушить это крепкое здание. Одни дома было легче снести, другие избежали этой участи и ждут реставрации, возвращения первоначального облика. Обо всем этом и многом другом я расскажу вам, показывая любимые места и старые фотографии Выборга.

Маршрут нашего путешествия:

  • Рыночная площадь
  • Францисканский монастырь
  • Усадьба Бюргера
  • Дом Хакмана
  • Замок
  • Старая Ратуша
  • Старый кафедральный собор
  • Часовая башня
  • Дом купеческой гильдии
  • Монастырь Доминиканского ордена
  • Башня Ратуши
  • Газовый завод
  • Бастион Панцерлакс
  • Соборная площадь и Спасо-Преображенский кафедральный собор
  • Лютеранский собор Петра и Павла
  • Выборгский трамвай

Организационные детали

  • Экскурсия подходит для детей старше 10 лет
  • Одевайтесь по погоде: город морской, часто бывают ветра, но солнечных дней здесь гораздо больше, чем в Санкт-Петербурге;)
  • Дополнительные расходы: согревающие напитки (по желанию)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Рыночной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 39% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий
Юрий — ваш гид в Выборге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 1 час
Провёл экскурсии для 918 туристов
Добрый день! Я Юрий Николаевич, 60 лет живу в Выборге. Влюблён в свой город с детства. За жизнь напитался его историей, окончил курсы экскурсоводов и с удовольствием передаю свои знания
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и состояния города в его разные эпохи. Я был свидетелем ухода многих исторических памятников, как например, Новый кафедральный собор. Мальчишкой катался на сцепке выборгского трамвая, о котором сегодня ходят только легенды. Своим гостям рассказываю историю Выборга от Средневековья до современности.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на последних 30 из 93 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
82
4
2
3
2
2
5
1
2
А
Все очень понравилось!!!
Огроное спасибо Юрию Николаевичу за погружение в средневековый Выборг ❤️Было очень занимательно 🧐 Мы с мужем в восторге от экскурсии!
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О
Мы воспользовались услугами Юрия Николаевича, чтобы познакомиться с Выборгом. Экскурсия прошла очень интересно и насыщенно. Мы успели осмотреть все запланированные места и уложиться в отведенное время.
Юрий Николаевич был очень внимателен и подробно отвечал на наши вопросы. Благодаря этому экскурсия была полна ярких моментов и увлекла даже дочь подростка))).
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M
Большое спасибо Юрию Николаевичу от все нашей семьи за интереснейший рассказ об истории города и его достопримечательностях! Несмотря на сильный мороз, даже дышать было сложно, не то что говорить, наш
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гид мужественно и очень интересно рассказывал нам об истории города, его архитектуре и не без сожаления, что много домов в запустении… Процветания городу! Здоровья и благополучия Юрию Николаевичу- прекрасному гиду и человеку!

Большое спасибо Юрию Николаевичу от все нашей семьи за интереснейший рассказ об истории города и его
Большое спасибо Юрию Николаевичу от все нашей семьи за интереснейший рассказ об истории города и его
Большое спасибо Юрию Николаевичу от все нашей семьи за интереснейший рассказ об истории города и его
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Д
Экскурсия понравилась. Погрузились полностью в эпоху средневековья. Узнали о монахах-доминиканцах, оказавших влияние на историю города. Посмотрели на кладку из кирпичей, изготовленных представителями этого ордена. Узнали о монахах-францисканцах, которые также были
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командированы в Выборг с миссией. Благодаря Юрию Николаевичу ожили стены круглой башни-рондель, выборгской ратуши. Не только краеведческие и исторические знания погружают в атмосферу старинного города, но и эмоциональный интеллект: искренняя любовь к городу, к людям, творившим историю его края, дополняли рассказ. И как вишенка на торте, над старинной башней, которая оказалась последней в нашей экскурсии, возникла яркая-яркая радуга. День удался!

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Е
Здравствуйте, меня зовут Елена. Мы с супругом очень давно хотели посетить Выборг, но по определенным обстоятельствам не получалось. И вот 07.10.2025 мы приехали в Выборг. Познакомил нас с Выборгом Юрий
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Николаевич. Юрий Николаевич с любовью относится к городу. Он знает историю города досконально. Будучи, старожилом города рассказал о событиях, которым был свидетелем и это было очень интересно. Весь Выборг дышит историей. Мы посмотрели очень много достопримечательностей города, сделали красивые фотографии. Если Вы хотите окунуться в историю, Вам на экскурсию к Юрию Николаевичу. Рекомендуем.

Здравствуйте, меня зовут Елена. Мы с супругом очень давно хотели посетить Выборг, но по определенным обстоятельствам
Здравствуйте, меня зовут Елена. Мы с супругом очень давно хотели посетить Выборг, но по определенным обстоятельствам
Здравствуйте, меня зовут Елена. Мы с супругом очень давно хотели посетить Выборг, но по определенным обстоятельствам
Здравствуйте, меня зовут Елена. Мы с супругом очень давно хотели посетить Выборг, но по определенным обстоятельствам
Здравствуйте, меня зовут Елена. Мы с супругом очень давно хотели посетить Выборг, но по определенным обстоятельствам
Здравствуйте, меня зовут Елена. Мы с супругом очень давно хотели посетить Выборг, но по определенным обстоятельствам
Здравствуйте, меня зовут Елена. Мы с супругом очень давно хотели посетить Выборг, но по определенным обстоятельствам
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Татьяна
Очень приятное впечатление от экскурсии и от экскурсовода. Коренной житель, знаток и истинный ценитель своего города и истории))) Два с лишним часа пролетели незаметно! Всем очень советуем!!!
Юрий
Юрий
Ответ организатора:
очень приятная группа из СПБ Люди любящие историю и внимательно слушающие экскурсовода Спасибо ам за отзыв Жду ближе к лету
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на экскурсию по парку МОНРЕПО Побольше бы таких туристов в Выборг! Спасибо за доставленное удовольствие и вам уважаемые Танечка с семьей! С уважением Ваш ЮН

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