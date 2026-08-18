Прогуляйтесь по улочкам Выборга с человеком, который знает каждую историю. Узнайте о прошлом города и его удивительных переменах
Экскурсия по Выборгу предлагает уникальную возможность погрузиться в историю города через призму личных воспоминаний старожила. Участники узнают о шведском и финском периодах, посетят Выборгский замок и бастион Панцерлакс. Прогулка включает посещение средневековых домов и знакомство с архитектурой модерна.
Особое внимание уделяется личным историям и наблюдениям гида, которые делают путешествие по-настоящему живым и запоминающимся
Лучшее время для посещения Выборга - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время город оживает, а туристы могут насладиться всеми достопримечательностями в полной мере. В октябре и ноябре, хотя и прохладнее, можно насладиться осенними красками. Зимой, с декабря по февраль, Выборг покрывается снегом, что придаёт ему особую атмосферу, но стоит учесть холод и возможные осадки.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Рыночная площадь
Францисканский монастырь
Усадьба Бюргера
Дом Хакмана
Замок
Старая Ратуша
Старый кафедральный собор
Часовая башня
Дом купеческой гильдии
Монастырь Доминиканского ордена
Башня Ратуши
Газовый завод
Бастион Панцерлакс
Соборная площадь и Спасо-Преображенский кафедральный собор
Лютеранский собор Петра и Павла
Выборгский трамвай
Описание экскурсии
Путешествие по Старому городу
Стены Выборга помнят и шведское господство, оставившее характерный отпечаток на его облике; и завоевание города Петром I в 1710 году, с которым еще долго не могли смириться шведы; и вхождение в независимую республику Финляндия, а затем в состав СССР. Чтобы понять непростую историю Выборга, мы пройдем по его достопримечательностям внутри крепости 15 столетия. Вы познакомитесь со средневековыми домами 14-16 веков, зайдете внутрь одного из них, где сможете выпить горячий глёг. Помимо наследия Средневековья, вы оцените архитектуру модерна, например, гранитный дворец Хакмана.
Замок и Панцерлакс
Мы обязательно побываем у Выборгского замка, от которого веет средневековым холодком. Я расскажу, почему жизнь в его стенах не была сладкой. Также вас ждет менее туристическое, но не менее интересное место — Панцерлакс, единственный сохранившийся бастион, а по совместительству отличная смотровая площадка. Уверен, вас поразит его мощь и удивит история о том, как флот Петра I пробивался через скованные льдом воды залива, которую вы услышите.
Выборг глазами старожила
На прогулке я не только открою интересные исторические факты, но и поделюсь с вами наблюдениями из собственной жизни. Выборг моего детства выглядел совсем иначе! Многие памятники архитектуры превратились в «разбитки» — так мы называли пострадавшие во время Второй мировой дома. Но не только война покалечила город… На моих глазах взорвали красивейший неоготический собор, и я до сих пор помню, как одного взрыва было недостаточно, чтобы разрушить это крепкое здание. Одни дома было легче снести, другие избежали этой участи и ждут реставрации, возвращения первоначального облика. Обо всем этом и многом другом я расскажу вам, показывая любимые места и старые фотографии Выборга.
Маршрут нашего путешествия:
Рыночная площадь
Францисканский монастырь
Усадьба Бюргера
Дом Хакмана
Замок
Старая Ратуша
Старый кафедральный собор
Часовая башня
Дом купеческой гильдии
Монастырь Доминиканского ордена
Башня Ратуши
Газовый завод
Бастион Панцерлакс
Соборная площадь и Спасо-Преображенский кафедральный собор
Лютеранский собор Петра и Павла
Выборгский трамвай
Организационные детали
Экскурсия подходит для детей старше 10 лет
Одевайтесь по погоде: город морской, часто бывают ветра, но солнечных дней здесь гораздо больше, чем в Санкт-Петербурге;)
Дополнительные расходы: согревающие напитки (по желанию)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Рыночной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 39% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий — ваш гид в Выборге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 1 час
Провёл экскурсии для 918 туристов
Добрый день! Я Юрий Николаевич, 60 лет живу в Выборге. Влюблён в свой город с детства. За жизнь напитался его историей, окончил курсы экскурсоводов и с удовольствием передаю свои знания читать дальшеуменьшить
и состояния города в его разные эпохи. Я был свидетелем ухода многих исторических памятников, как например, Новый кафедральный собор. Мальчишкой катался на сцепке выборгского трамвая, о котором сегодня ходят только легенды. Своим гостям рассказываю историю Выборга от Средневековья до современности.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на последних 30 из 93 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
82
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А
Алена
Все очень понравилось!!! Огроное спасибо Юрию Николаевичу за погружение в средневековый Выборг ❤️Было очень занимательно 🧐 Мы с мужем в восторге от экскурсии!
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О
Ольга
Мы воспользовались услугами Юрия Николаевича, чтобы познакомиться с Выборгом. Экскурсия прошла очень интересно и насыщенно. Мы успели осмотреть все запланированные места и уложиться в отведенное время. Юрий Николаевич был очень внимателен и подробно отвечал на наши вопросы. Благодаря этому экскурсия была полна ярких моментов и увлекла даже дочь подростка))).
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M
Marina
Большое спасибо Юрию Николаевичу от все нашей семьи за интереснейший рассказ об истории города и его достопримечательностях! Несмотря на сильный мороз, даже дышать было сложно, не то что говорить, наш читать дальшеуменьшить
гид мужественно и очень интересно рассказывал нам об истории города, его архитектуре и не без сожаления, что много домов в запустении… Процветания городу! Здоровья и благополучия Юрию Николаевичу- прекрасному гиду и человеку!
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Д
Динара
Экскурсия понравилась. Погрузились полностью в эпоху средневековья. Узнали о монахах-доминиканцах, оказавших влияние на историю города. Посмотрели на кладку из кирпичей, изготовленных представителями этого ордена. Узнали о монахах-францисканцах, которые также были читать дальшеуменьшить
командированы в Выборг с миссией. Благодаря Юрию Николаевичу ожили стены круглой башни-рондель, выборгской ратуши. Не только краеведческие и исторические знания погружают в атмосферу старинного города, но и эмоциональный интеллект: искренняя любовь к городу, к людям, творившим историю его края, дополняли рассказ. И как вишенка на торте, над старинной башней, которая оказалась последней в нашей экскурсии, возникла яркая-яркая радуга. День удался!
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Е
Елена
Здравствуйте, меня зовут Елена. Мы с супругом очень давно хотели посетить Выборг, но по определенным обстоятельствам не получалось. И вот 07.10.2025 мы приехали в Выборг. Познакомил нас с Выборгом Юрий читать дальшеуменьшить
Николаевич. Юрий Николаевич с любовью относится к городу. Он знает историю города досконально. Будучи, старожилом города рассказал о событиях, которым был свидетелем и это было очень интересно. Весь Выборг дышит историей. Мы посмотрели очень много достопримечательностей города, сделали красивые фотографии. Если Вы хотите окунуться в историю, Вам на экскурсию к Юрию Николаевичу. Рекомендуем.
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Татьяна
Очень приятное впечатление от экскурсии и от экскурсовода. Коренной житель, знаток и истинный ценитель своего города и истории))) Два с лишним часа пролетели незаметно! Всем очень советуем!!!
Юрий
Ответ организатора:
очень приятная группа из СПБ Люди любящие историю и внимательно слушающие экскурсовода Спасибо ам за отзыв Жду ближе к лету читать дальшеуменьшить
на экскурсию по парку МОНРЕПО Побольше бы таких туристов в Выборг! Спасибо за доставленное удовольствие и вам уважаемые Танечка с семьей! С уважением Ваш ЮН
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Входит в следующие категории Выборга
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