Многогранный Выборг: прогулка со старожилом

Теплая прогулка с местным жителем, которому есть что рассказать

На улочках Выборга мы поговорим обо всех ключевых вехах его прошлого.

Но главная особенность моей экскурсии — в акценте на истории родного города, которая происходила на моих глазах. Мальчишкой я катался на сцепке трамвая, о котором остались лишь легенды. Я застал живым наш красивейший неоготический собор. Помню послевоенный город, его восстановление и развитие.

За 60 лет я насквозь пропитался воздухом Выборга и накопил много историй, которыми буду рад поделиться.
Многогранный Выборг: прогулка со старожилом
Многогранный Выборг: прогулка со старожилом
Многогранный Выборг: прогулка со старожилом
Многогранный Выборг: прогулка со старожилом
Многогранный Выборг: прогулка со старожилом
Многогранный Выборг: прогулка со старожилом
Многогранный Выборг: прогулка со старожилом
Многогранный Выборг: прогулка со старожилом
Многогранный Выборг: прогулка со старожилом
Многогранный Выборг: прогулка со старожилом
Многогранный Выборг: прогулка со старожилом
Многогранный Выборг: прогулка со старожилом
Многогранный Выборг: прогулка со старожилом
Многогранный Выборг: прогулка со старожилом
Многогранный Выборг: прогулка со старожилом
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Описание

Что вас ожидает

Путешествие по Старому городу

Стены Выборга помнят и шведское господство, оставившее характерный отпечаток на его облике; и завоевание города Петром I в 1710 году, с которым еще долго не могли смириться шведы; и вхождение в независимую республику Финляндия, а затем в состав СССР. Чтобы понять непростую историю Выборга, мы пройдем по его достопримечательностям внутри крепости 15 столетия. Вы познакомитесь со средневековыми домами 14-16 веков, зайдете внутрь одного из них, где сможете выпить горячий глёг. Помимо наследия Средневековья, вы оцените архитектуру модерна, например, гранитный дворец Хакмана.

Замок и Панцерлакс

Мы обязательно побываем у Выборгского замка, от которого веет средневековым холодком. Я расскажу, почему жизнь в его стенах не была сладкой. Также вас ждет менее туристическое, но не менее интересное место — Панцерлакс, единственный сохранившийся бастион, а по совместительству отличная смотровая площадка. Уверен, вас поразит его мощь и удивит история о том, как флот Петра I пробивался через скованные льдом воды залива, которую вы услышите.

Выборг глазами старожила

На прогулке я не только открою интересные исторические факты, но и поделюсь с вами наблюдениями из собственной жизни. Выборг моего детства выглядел совсем иначе! Многие памятники архитектуры превратились в «разбитки» — так мы называли пострадавшие во время Второй мировой дома. Но не только война покалечила город… На моих глазах взорвали красивейший неоготический собор, и я до сих пор помню, как одного взрыва было недостаточно, чтобы разрушить это крепкое здание. Одни дома было легче снести, другие избежали этой участи и ждут реставрации, возвращения первоначального облика. Обо всем этом и многом другом я расскажу вам, показывая любимые места и старые фотографии Выборга.

Маршрут нашего путешествия:

  • Рыночная площадь
  • Францисканский монастырь
  • Усадьба Бюргера
  • Дом Хакмана
  • Замок
  • Старая Ратуша
  • Старый кафедральный собор
  • Часовая башня
  • Дом купеческой гильдии
  • Монастырь Доминиканского ордена
  • Башня Ратуши
  • Газовый завод
  • Бастион Панцерлакс
  • Соборная площадь и Спасо-Преображенский кафедральный собор
  • Лютеранский собор Петра и Павла
  • Выборгский трамвай

Организационные детали

  • Экскурсия подходит для детей старше 10 лет
  • Одевайтесь по погоде: город морской, часто бывают ветра, но солнечных дней здесь гораздо больше, чем в Санкт-Петербурге;)
  • Дополнительные расходы: согревающие напитки (по желанию)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Рыночной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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