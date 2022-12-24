Стены Выборга помнят и шведское господство, оставившее характерный отпечаток на его облике; и завоевание города Петром I в 1710 году, с которым еще долго не могли смириться шведы; и вхождение в независимую республику Финляндия, а затем в состав СССР. Чтобы понять непростую историю Выборга, мы пройдем по его достопримечательностям внутри крепости 15 столетия. Вы познакомитесь со средневековыми домами 14-16 веков, зайдете внутрь одного из них, где сможете выпить горячий глёг. Помимо наследия Средневековья, вы оцените архитектуру модерна, например, гранитный дворец Хакмана.
Мы обязательно побываем у Выборгского замка, от которого веет средневековым холодком. Я расскажу, почему жизнь в его стенах не была сладкой. Также вас ждет менее туристическое, но не менее интересное место — Панцерлакс, единственный сохранившийся бастион, а по совместительству отличная смотровая площадка. Уверен, вас поразит его мощь и удивит история о том, как флот Петра I пробивался через скованные льдом воды залива, которую вы услышите.
На прогулке я не только открою интересные исторические факты, но и поделюсь с вами наблюдениями из собственной жизни. Выборг моего детства выглядел совсем иначе! Многие памятники архитектуры превратились в «разбитки» — так мы называли пострадавшие во время Второй мировой дома. Но не только война покалечила город… На моих глазах взорвали красивейший неоготический собор, и я до сих пор помню, как одного взрыва было недостаточно, чтобы разрушить это крепкое здание. Одни дома было легче снести, другие избежали этой участи и ждут реставрации, возвращения первоначального облика. Обо всем этом и многом другом я расскажу вам, показывая любимые места и старые фотографии Выборга.