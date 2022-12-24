На улочках Выборга мы поговорим обо всех ключевых вехах его прошлого. Но главная особенность моей экскурсии — в акценте на истории родного города, которая происходила на моих глазах. Мальчишкой я катался на сцепке трамвая, о котором остались лишь легенды. Я застал живым наш красивейший неоготический собор. Помню послевоенный город, его восстановление и развитие. За 60 лет я насквозь пропитался воздухом Выборга и накопил много историй, которыми буду рад поделиться.

Описание

Что вас ожидает

Путешествие по Старому городу

Стены Выборга помнят и шведское господство, оставившее характерный отпечаток на его облике; и завоевание города Петром I в 1710 году, с которым еще долго не могли смириться шведы; и вхождение в независимую республику Финляндия, а затем в состав СССР. Чтобы понять непростую историю Выборга, мы пройдем по его достопримечательностям внутри крепости 15 столетия. Вы познакомитесь со средневековыми домами 14-16 веков, зайдете внутрь одного из них, где сможете выпить горячий глёг. Помимо наследия Средневековья, вы оцените архитектуру модерна, например, гранитный дворец Хакмана.

Замок и Панцерлакс

Мы обязательно побываем у Выборгского замка, от которого веет средневековым холодком. Я расскажу, почему жизнь в его стенах не была сладкой. Также вас ждет менее туристическое, но не менее интересное место — Панцерлакс, единственный сохранившийся бастион, а по совместительству отличная смотровая площадка. Уверен, вас поразит его мощь и удивит история о том, как флот Петра I пробивался через скованные льдом воды залива, которую вы услышите.

Выборг глазами старожила

На прогулке я не только открою интересные исторические факты, но и поделюсь с вами наблюдениями из собственной жизни. Выборг моего детства выглядел совсем иначе! Многие памятники архитектуры превратились в «разбитки» — так мы называли пострадавшие во время Второй мировой дома. Но не только война покалечила город… На моих глазах взорвали красивейший неоготический собор, и я до сих пор помню, как одного взрыва было недостаточно, чтобы разрушить это крепкое здание. Одни дома было легче снести, другие избежали этой участи и ждут реставрации, возвращения первоначального облика. Обо всем этом и многом другом я расскажу вам, показывая любимые места и старые фотографии Выборга.

Маршрут нашего путешествия:

Рыночная площадь

Францисканский монастырь

Усадьба Бюргера

Дом Хакмана

Замок

Старая Ратуша

Старый кафедральный собор

Часовая башня

Дом купеческой гильдии

Монастырь Доминиканского ордена

Башня Ратуши

Газовый завод

Бастион Панцерлакс

Соборная площадь и Спасо-Преображенский кафедральный собор

Лютеранский собор Петра и Павла

Выборгский трамвай

Организационные детали