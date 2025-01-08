2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие в средневековый Выборг
Погрузитесь в уникальную атмосферу Выборга, где каждый камень хранит истории о великих событиях и тайнах прошлого
Начало: Рыночная площадь
«А старинная Ратушная площадь подарит вам великолепную панораму Выборгского замка»
Завтра в 13:00
20 янв в 10:00
8350₽ за всё до 10 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Монрепо - чудо старинного Выборга
Посетите один из самых красивых парков России. Узнайте о его истории, владельцах и архитекторах, прогуляйтесь по живописным уголкам и насладитесь видами
Начало: У кассы Монрепо
«С Левкадийской скалы откроете чарующие панорамы окрестностей, осмотрите знаменитую Чайную беседку на берегу залива и другие уединенные места парка»
Завтра в 15:00
21 янв в 09:00
5300₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
Дом династии Валль: экскурсия + мастер-класс по скандинавской кухне
Приготовить блюда с шеф-поваром и познакомиться с историей 300-летнего дома в Старом Выборге
Начало: В центре Старого Выборга, на Крепостной улице
«Также вас ждут панорамы выборгских крыш 15-19 веков с высоты птичьего полета»
Завтра в 09:00
20 янв в 09:00
от 3330₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННиколай8 января 2025Интересно. Познавательно. Помимо общей исторической канвы - много милых, веселых историй. Экскурсия понравилась. Рекомендую
- ООльга5 января 2025Познакомилась с Выборгом в компании с Кирой. Очень увлекательная подача информации, в программе был не только старый город, но и северный модерн, интересные истории и исторические факты. Прогулка очень понравилась, и,благодаря Кире, появилось желание приехать сюда еще раз.
- IIgor30 декабря 2024Вела Наталья. Очень рекомендую. 2,5 часа на одном дыхании
- ИИрина28 октября 2024Экскурсия очень понравилась, Надежда прекрасный рассказчик, мы узнали много нового, хотя в Монрепо не первый раз, она отвечала на наши
- ВВиктор1 октября 2024Экскурсия с Надеждой по необыкновенному парку Монрепо воспринимается как приятная прогулка в компании единомышленников. Мы легко и непринужденно наполнились атмосферой,
- ЕЕлена24 августа 2024Прогулка получилась замечательной. Гид Елена преподнесла материал интересно и с душой. Специально для нас была в средневековом платье, чем вначале крайне удивила. 2,5 часа пролетели незаметно.
Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Панорамы»
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