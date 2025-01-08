Красивые виды и панорамы Выборга

Найдено 3 экскурсии в категории «Панорамы» в Выборге, цены от 3330 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Выборг, в который невозможно не влюбиться
Пешая
28 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие в средневековый Выборг
Погрузитесь в уникальную атмосферу Выборга, где каждый камень хранит истории о великих событиях и тайнах прошлого
Начало: Рыночная площадь
«А старинная Ратушная площадь подарит вам великолепную панораму Выборгского замка»
Завтра в 13:00
20 янв в 10:00
8350 за всё до 10 чел.
Монрепо - чудо старинного Выборга
Пешая
79 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Монрепо - чудо старинного Выборга
Посетите один из самых красивых парков России. Узнайте о его истории, владельцах и архитекторах, прогуляйтесь по живописным уголкам и насладитесь видами
Начало: У кассы Монрепо
«С Левкадийской скалы откроете чарующие панорамы окрестностей, осмотрите знаменитую Чайную беседку на берегу залива и другие уединенные места парка»
Завтра в 15:00
21 янв в 09:00
5300 за всё до 10 чел.
Дом династии Валль: экскурсия + мастер-класс по скандинавской кухне
2 часа
Индивидуальная
Дом династии Валль: экскурсия + мастер-класс по скандинавской кухне
Приготовить блюда с шеф-поваром и познакомиться с историей 300-летнего дома в Старом Выборге
Начало: В центре Старого Выборга, на Крепостной улице
«Также вас ждут панорамы выборгских крыш 15-19 веков с высоты птичьего полета»
Завтра в 09:00
20 янв в 09:00
от 3330 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Николай
    8 января 2025
    Выборг, в который невозможно не влюбиться
    Интересно. Познавательно. Помимо общей исторической канвы - много милых, веселых историй. Экскурсия понравилась. Рекомендую
  • О
    Ольга
    5 января 2025
    Выборг, в который невозможно не влюбиться
    Познакомилась с Выборгом в компании с Кирой. Очень увлекательная подача информации, в программе был не только старый город, но и северный модерн, интересные истории и исторические факты. Прогулка очень понравилась, и,благодаря Кире, появилось желание приехать сюда еще раз.
    Познакомилась с Выборгом в компании с Кирой. Очень увлекательная подача информации, в программе был не толькоПознакомилась с Выборгом в компании с Кирой. Очень увлекательная подача информации, в программе был не толькоПознакомилась с Выборгом в компании с Кирой. Очень увлекательная подача информации, в программе был не только
  • I
    Igor
    30 декабря 2024
    Монрепо - чудо старинного Выборга
    Вела Наталья. Очень рекомендую. 2,5 часа на одном дыхании
  • И
    Ирина
    28 октября 2024
    Монрепо - чудо старинного Выборга
    Экскурсия очень понравилась, Надежда прекрасный рассказчик, мы узнали много нового, хотя в Монрепо не первый раз, она отвечала на наши
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    вопросы, и показала интересные места в парке. Надежда знает и интересно преподносит материал, а главное любит свою работу и парк Монрепо. Рекомендую.

  • В
    Виктор
    1 октября 2024
    Монрепо - чудо старинного Выборга
    Экскурсия с Надеждой по необыкновенному парку Монрепо воспринимается как приятная прогулка в компании единомышленников. Мы легко и непринужденно наполнились атмосферой,
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    историей, притягательностью этого парка. Можно сказать, что Надежда заразила нас своей любовью к этому удивительному месту. И должен добавить, что ещё до окончания экскурсии, мы решили, что непременно вернёмся в этот парк. Огромное спасибо Надежде!

    Экскурсия с Надеждой по необыкновенному парку Монрепо воспринимается как приятная прогулка в компании единомышленников. Мы легкоЭкскурсия с Надеждой по необыкновенному парку Монрепо воспринимается как приятная прогулка в компании единомышленников. Мы легкоЭкскурсия с Надеждой по необыкновенному парку Монрепо воспринимается как приятная прогулка в компании единомышленников. Мы легко
  • Е
    Елена
    24 августа 2024
    Выборг, в который невозможно не влюбиться
    Прогулка получилась замечательной. Гид Елена преподнесла материал интересно и с душой. Специально для нас была в средневековом платье, чем вначале крайне удивила. 2,5 часа пролетели незаметно.

Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Панорамы»

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В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Выборг, в который невозможно не влюбиться
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  3. Дом династии Валль: экскурсия + мастер-класс по скандинавской кухне
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  2. Выборгский замок
  3. Самое главное
  4. Часовая башня
  5. Рыночная площадь
  6. Выборгская Старая Ратуша
  7. Усадьба Бюргера
  8. Библиотека Алвара Аалто
  9. Костёл Святого Гиацинта
  10. Бастион Панцерлакс
Сколько стоит экскурсия по Выборгу в январе 2025
Сейчас в Выборге в категории "Панорамы" можно забронировать 3 экскурсии от 3330 до 8350. Туристы уже оставили гидам 107 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию в Выборге на 2025 год по теме «Панорамы», 107 ⭐ отзывов, цены от 3330₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март