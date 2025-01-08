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историей, притягательностью этого парка. Можно сказать, что Надежда заразила нас своей любовью к этому удивительному месту. И должен добавить, что ещё до окончания экскурсии, мы решили, что непременно вернёмся в этот парк. Огромное спасибо Надежде!