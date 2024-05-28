Вам откроется мозаика богатейшей истории и живописной архитектуры Выборга.
Мы взглянем на город с головокружительной высоты, осмотрим исторические здания в стиле северного модерна, уникальные башни, включая башню Святого Олафа, и узнаем о прошлом местных промышленных предприятий. Обсудим природные особенности Выборга, фортификационные сооружения и важные исторические фигуры. Гарантируем вам незабываемую поездку!
Мы взглянем на город с головокружительной высоты, осмотрим исторические здания в стиле северного модерна, уникальные башни, включая башню Святого Олафа, и узнаем о прошлом местных промышленных предприятий. Обсудим природные особенности Выборга, фортификационные сооружения и важные исторические фигуры. Гарантируем вам незабываемую поездку!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Что вас ожидает:
- Круглая башня
- Городская Ратуша
- Рыночная площадь
- Средневековую башню Святого Олафа
- Памятник Петру I
- Здание архива 30-х годов и Панцерлакс - единственный сохранившийся бастион Рогатой крепости
- Анниские укрепления
- Батарейная Гора
- Библиотека Алвара Аалта
- Дом с 72 головами львов и многое другое
Описание экскурсии
Что вас ждёт:Выборг — город с захватывающей историей и удивительно живописными видами. Вы насладитесь его панорамой со скалы, оцените первый жилой каменный дом страны и увидите местные «визитные карточки»: Круглую башню, Ратушу, Рыночную площадь и средневековую башню Святого Олафа. Кроме того, я покажу памятник Петру I, здание архива 30-х годов и Панцерлакс — единственный сохранившийся бастион Рогатой крепости. Мы обсудим, какие производства были в городе и округе до войны. Посетим дома построенные в стиле северный модерн, национальные банки и знаковые места города. Вы узнаете где и как строили, и фортификационные укрепления и их последовательность, посмотрим, что от них осталось сегодня. Поговорим о природных секретах этих мест и, конечно, не забудем о ключевых фигурах выборгского прошлого: одна фамилия Микаэль Агрикола — уже целая история! Я расскажу, как менялся город на протяжении столетий и из чего состоял быт Выборга прошлых веков. А также — что происходило в тех домах и на тех самых улицах, которые вы видите в современном городе! Важная информация: Посетите Выборг, чтобы получить большое удовольствие от знакомства с этим городом и от знакомства с его удивительной историей, наполненной различными событиями. Вашему вниманию предлагаются следующие темы, которые откроют для вас все особенности исторической застройки городского пространства, где различные архитектурные стили-от романской архитектуры, до модерна и эклектики, свидетельствуют о многогранности его истории. Вы увидите город трех культур, ознакомитесь с самыми интересными местами и достопримечательностями, которые сохранят в вашей памяти незабываемые впечатления.
с 09-00 каждый день
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Круглая башня
- Городская Ратуша
- Рыночная площадь
- Средневековую башню Святого Олафа
- Памятник Петру I
- Здание архива 30-х годов и Панцерлакс - единственный сохранившийся бастион Рогатой крепости
- Анниские укрепления
- Батарейная Гора
- Библиотека Алвара Аалта
- Дом с 72 головами львов и многое другое
Что включено
- Услуги гида, поездка на автомобиле
Что не входит в цену
- Покупки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Вокзал Выборг
Завершение: Выборг, Рыночная площадь Круглая башня
Когда и сколько длится?
Когда: с 09-00 каждый день
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
28 мая 2024
Е
Елена
10 мая 2024
Прекрасная экскурсия с Андреем. Много интересной информации. Рекомендую