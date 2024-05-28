Описание экскурсии

Что вас ждёт: Выборг — город с захватывающей историей и удивительно живописными видами. Вы насладитесь его панорамой со скалы, оцените первый жилой каменный дом страны и увидите местные «визитные карточки»: Круглую башню, Ратушу, Рыночную площадь и средневековую башню Святого Олафа. Кроме того, я покажу памятник Петру I, здание архива 30-х годов и Панцерлакс — единственный сохранившийся бастион Рогатой крепости. Мы обсудим, какие производства были в городе и округе до войны. Посетим дома построенные в стиле северный модерн, национальные банки и знаковые места города. Вы узнаете где и как строили, и фортификационные укрепления и их последовательность, посмотрим, что от них осталось сегодня. Поговорим о природных секретах этих мест и, конечно, не забудем о ключевых фигурах выборгского прошлого: одна фамилия Микаэль Агрикола — уже целая история! Я расскажу, как менялся город на протяжении столетий и из чего состоял быт Выборга прошлых веков. А также — что происходило в тех домах и на тех самых улицах, которые вы видите в современном городе! Важная информация: Посетите Выборг, чтобы получить большое удовольствие от знакомства с этим городом и от знакомства с его удивительной историей, наполненной различными событиями. Вашему вниманию предлагаются следующие темы, которые откроют для вас все особенности исторической застройки городского пространства, где различные архитектурные стили-от романской архитектуры, до модерна и эклектики, свидетельствуют о многогранности его истории. Вы увидите город трех культур, ознакомитесь с самыми интересными местами и достопримечательностями, которые сохранят в вашей памяти незабываемые впечатления.