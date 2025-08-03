Водная прогулка на сапах в Выборге предлагает уникальную возможность увидеть древний замок и парк Монрепо с воды. Туристы смогут насладиться видами исторического центра города и капеллы Людвигсбург.
Прогулка включает инструктаж и
Прогулка включает инструктаж и
5 причин купить эту прогулку
- 🏰 Уникальные виды на Выборгский замок
- 🌿 Прогулка вдоль живописного парка Монрепо
- 📸 Памятные фотографии с необычных ракурсов
- 👨🏫 Сопровождение опытного инструктора
- 🚣♂️ Возможность научиться кататься на сапе
Что можно увидеть
- Выборгский замок
- Исторический центр города
- Парк Монрепо
- Капелла Людвигсбург
Описание водной прогулки
С воды вы увидите:
- Выборгский замок.
- Исторический центр города.
- Парк Монрепо и капеллу Людвигсбург.
Как проходит прогулка:
- Встретимся и познакомимся.
- Вы получите снаряжение и пройдёте инструктаж.
- На маршруте вас будет сопровождать опытный инструктор, который научит кататься на сапе и сделает отличные фотографии на память.
- А после возвращения на сушу вы самостоятельно можете побродить по городу, отведать знаменитый выборгский крендель, найти самый старый жилой дом и посетить замок. Будьте внимательны: прогулка по городу не является частью программы! .
Организационные детали
- Вы можете добраться в Выборг из Петербурга на «Ласточке» от Финляндского вокзала (1 час), затем пешком дойти до точки старта (10–15 минут). Либо приехать на автомобиле (примерно 1,5 часа).
- При неблагоприятной погоде и волнении на воде мы можем перенести или отменить прогулку.
- На прогулке вас буду сопровождать я или другой инструктор из нашей команды.
В стоимость прогулки входит
- Вводный инструктаж и сопровождение на маршруте.
- Необходимое оборудование (сап-борд, весло, лиш, страховочный жилет).
- Защитный чехол для телефона, гермомешок для личных вещей (при необходимости).
- Вода, чай, лёгкий перекус.
- Мобильная кабинка для переодевания.
К водным прогулкам не допускаются
- Дети младше 12 лет.
- Люди в состоянии алкогольного/наркотического опьянения.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Петровского моста
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Выборге
Провели экскурсии для 21 туриста
Мы - команда единомышленников. Проводим сап прогулки в Санкт-Петербурге и области с 2020 года. Инструкторы имеют сертификаты оказания первой помощи и спасения на воде. Подходим к делу очень ответственно и с вниманием к деталям.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Надежда
3 авг 2025
Прекрасная прогулка:) наш гид Олег подробно нас проинструктировал, провел по маршруту, пофотографировал, на полпути на острове была высадка с поеданием бутербродов и жаренных на гриле колбасок:) на следующий день мышцы весьма болели. Рекомендую закладывать на это развлечение целый день.
Е
Екатерина
30 июл 2025
Шикарно природа очень красиво
Входит в следующие категории Выборга
Похожие экскурсии из Выборга
Водная прогулка
Лучший выборВдоль берегов Выборга и парка Монрепо - на скоростном катере
Насладиться городскими и природными пейзажами
Начало: На набережной адмирала Апраксина
1 мая в 09:00
2 мая в 09:00
8000 ₽ за всё до 7 чел.
Водная прогулка
К волшебному Монрепо - на катере
Индивидуальная прогулка на катере подарит вам новые впечатления от видов Монрепо и Выборга. Откройте для себя историю и архитектуру с воды
Начало: На наб. 30-го Гвардейского корпуса
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
8000 ₽ за всё до 5 чел.
Водная прогулка
Вдоль берегов Выборга и парка Монрепо - на скоростном катере в мини-группе
Насладиться городскими и природными пейзажами в сопровождении капитана
Начало: На набережной адмирала Апраксина
Расписание: ежедневно в 12:00 и 16:00
3 янв в 12:00
1 мая в 12:00
2000 ₽ за человека