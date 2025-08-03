Мои заказы

Прогулка на сапах у Выборгского замка и вдоль парка Монрепо

Вас ждёт незабываемая прогулка на сапах у стен Выборгского замка и вдоль парка Монрепо. Откройте для себя новые ракурсы и сделайте яркие фото
Водная прогулка на сапах в Выборге предлагает уникальную возможность увидеть древний замок и парк Монрепо с воды. Туристы смогут насладиться видами исторического центра города и капеллы Людвигсбург.

Прогулка включает инструктаж и
сопровождение опытного инструктора, который поможет освоить сап-борд и сделает фотографии на память. После прогулки можно самостоятельно исследовать город и попробовать выборгский крендель. Это отличный способ провести время на свежем воздухе и насладиться природой

5
2 отзыва

5 причин купить эту прогулку

  • 🏰 Уникальные виды на Выборгский замок
  • 🌿 Прогулка вдоль живописного парка Монрепо
  • 📸 Памятные фотографии с необычных ракурсов
  • 👨‍🏫 Сопровождение опытного инструктора
  • 🚣‍♂️ Возможность научиться кататься на сапе
Прогулка на сапах у Выборгского замка и вдоль парка Монрепо© Сергей
Прогулка на сапах у Выборгского замка и вдоль парка Монрепо© Сергей
Прогулка на сапах у Выборгского замка и вдоль парка Монрепо© Сергей
Ближайшие даты:
9
мая10
мая16
мая17
мая23
мая24
мая30
мая
Время начала: 11:30

Что можно увидеть

  • Выборгский замок
  • Исторический центр города
  • Парк Монрепо
  • Капелла Людвигсбург

Описание водной прогулки

С воды вы увидите:

  • Выборгский замок.
  • Исторический центр города.
  • Парк Монрепо и капеллу Людвигсбург.

Как проходит прогулка:

  • Встретимся и познакомимся.
  • Вы получите снаряжение и пройдёте инструктаж.
  • На маршруте вас будет сопровождать опытный инструктор, который научит кататься на сапе и сделает отличные фотографии на память.
  • А после возвращения на сушу вы самостоятельно можете побродить по городу, отведать знаменитый выборгский крендель, найти самый старый жилой дом и посетить замок. Будьте внимательны: прогулка по городу не является частью программы! .

Организационные детали

  • Вы можете добраться в Выборг из Петербурга на «Ласточке» от Финляндского вокзала (1 час), затем пешком дойти до точки старта (10–15 минут). Либо приехать на автомобиле (примерно 1,5 часа).
  • При неблагоприятной погоде и волнении на воде мы можем перенести или отменить прогулку.
  • На прогулке вас буду сопровождать я или другой инструктор из нашей команды.

В стоимость прогулки входит

  • Вводный инструктаж и сопровождение на маршруте.
  • Необходимое оборудование (сап-борд, весло, лиш, страховочный жилет).
  • Защитный чехол для телефона, гермомешок для личных вещей (при необходимости).
  • Вода, чай, лёгкий перекус.
  • Мобильная кабинка для переодевания.

К водным прогулкам не допускаются

  • Дети младше 12 лет.
  • Люди в состоянии алкогольного/наркотического опьянения.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Петровского моста
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваша команда гидов в Выборге
Провели экскурсии для 21 туриста
Мы - команда единомышленников. Проводим сап прогулки в Санкт-Петербурге и области с 2020 года. Инструкторы имеют сертификаты оказания первой помощи и спасения на воде. Подходим к делу очень ответственно и с вниманием к деталям.
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Н
Надежда
3 авг 2025
Прекрасная прогулка:) наш гид Олег подробно нас проинструктировал, провел по маршруту, пофотографировал, на полпути на острове была высадка с поеданием бутербродов и жаренных на гриле колбасок:) на следующий день мышцы весьма болели. Рекомендую закладывать на это развлечение целый день.
Е
Екатерина
30 июл 2025
Шикарно природа очень красиво

Входит в следующие категории Выборга

