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Кулинарные мастер-классы – экскурсии в Выборге

Найдено 5 экскурсий в категории «Кулинарные мастер-классы» в Выборге, цены от 3600 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Выборг: вкусы разных эпох и культур
Пешая
3.5 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Выборг: вкусы разных эпох и культур
Совершить гастрономическое путешествие во времени и отведать блюда шведской, русской и финской кухни
Начало: На Ратушной площади
«Попробуете пышку в знаменитом доме купца Маркелова, погружаясь в развитие русских кухмистерских: вспомним историю суворовской каши и сибирского пельменя»
Завтра в 11:00
3 июл в 11:00
7100 ₽ за всё до 5 чел.
Быт богатых горожан 19 века: экскурсия и мастер-класс в Выборге
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
Быт богатых горожан 19 века: экскурсия и мастер-класс в Выборге
В старинном особняке приготовить финское блюдо из прошлого или сделать магический амулет
Начало: Напротив Часовой башни
«Проведём по жилой части дома с 3-вековой историей и угостим комплиментом от шефа, специалитетами скандинавской кухни и спиртными напитками по рецептам 19 века»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 3600 ₽ за человека
Индивидуальный мастер-класс по изготовлению Выборгского кренделя
Пешая
1.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальный мастер-класс по изготовлению Выборгского кренделя
Начало: Ул. Красноармейская, 12, Выборг
«Для гостей города отрыта крендельная гостиная, где можно познакомиться с историей этого вкусного сувенира, а также «кухня», где можно лично приготовить крендели по секретному рецепту»
Завтра в 09:00
3 июл в 09:00
9500 ₽ за всё до 5 чел.
Вкусное путешествие в мир Скандинавской кухни
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
Вкусное путешествие в мир Скандинавской кухни
«Проведёт кулинарный мастер-класс по приготовлению блюда старинной кухни одной из стран Скандинавии»
3600 ₽ за человека
Кухня Выборга - от средневековья до наших дней
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Кухня Выборга - от средневековья до наших дней
Начало: Площадь Старой Ратуши, у памятника Кнутсону
«Мы не просто прогуляемся по четырем эпохам нашего города — мы попробуем на вкус шведский Выборг, российский Выборг, кухню финского периода»
Расписание: ежедневно с 10:00
7500 ₽ за всё до 15 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Е
Индивидуальный мастер-класс по изготовлению Выборгского кренделя
Уютная атмосфера, вежливый и приветливый персонал.
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Роман
Быт богатых горожан 19 века: экскурсия и мастер-класс в Выборге
Экскурсия погружает в удивительную историю реальных людей, построивших свой замечательный дом в самом сердце старинного города. Реальной семьи, которую заботило
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развитие и благополучие всего сообщества горожан. Не только стены, но и множество предметов, по-прежнему остаются частью повседневного быта и исторической памяти.
Мастер-класс по изготовлению кожаных амулетов, конечно, рассчитан на самую широкую аудиторию и помогает переносу в материальную форму любых заветных желаний участников. В следующие посещения Выборга обязательно примем с друзьями участие как в кулинарном мастер-классе, так и по моде.
Как сама экскурсия, так и мастер-класс, проходят не в стандартном формате "галопом по европам", а в виде задушевной встречи добрых друзей. Теплая домашняя атмосфера и милые угощения создают невероятный уют, как-будто навестил любимую тетушку.
Ни за что не отказывайтесь от завершающего аккорда - прекрасного обеда от профессионального шеф-повара! Я, разумеется, не Мишлен, но вкусно поесть очень даже люблю и в состоянии оценить мастерство шефа. Так что от меня лично - Пять (5!!!!!) звезд!

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М
Индивидуальный мастер-класс по изготовлению Выборгского кренделя
Спасибо Хельге за прекрасно проведенное время и вкусные крендели
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Всего 13 отзывов в Выборге в категории "Кулинарные мастер-классы"

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Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Кулинарные мастер-классы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Выборге
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5:
  1. Выборг: вкусы разных эпох и культур;
  2. Быт богатых горожан 19 века: экскурсия и мастер-класс в Выборге;
  3. Индивидуальный мастер-класс по изготовлению Выборгского кренделя;
  4. Вкусное путешествие в мир Скандинавской кухни;
  5. Кухня Выборга - от средневековья до наших дней.
Какие места ещё посмотреть в Выборге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Выборгский замок;
  2. Круглая Башня;
  3. Рыночная площадь;
  4. Часовая башня;
  5. Парк Монрепо;
  6. Спасо-Преображенский собор;
  7. Библиотека Алвара Аалто;
  8. Усадьба Бюргера;
  9. Ратушная площадь;
  10. Музей Крепость.
Сколько стоит экскурсия по Выборгу в июле 2026
Сейчас в Выборге в категории "Кулинарные мастер-классы" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 3600 до 9500. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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