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развитие и благополучие всего сообщества горожан. Не только стены, но и множество предметов, по-прежнему остаются частью повседневного быта и исторической памяти.

Мастер-класс по изготовлению кожаных амулетов, конечно, рассчитан на самую широкую аудиторию и помогает переносу в материальную форму любых заветных желаний участников. В следующие посещения Выборга обязательно примем с друзьями участие как в кулинарном мастер-классе, так и по моде.

Как сама экскурсия, так и мастер-класс, проходят не в стандартном формате "галопом по европам", а в виде задушевной встречи добрых друзей. Теплая домашняя атмосфера и милые угощения создают невероятный уют, как-будто навестил любимую тетушку.

Ни за что не отказывайтесь от завершающего аккорда - прекрасного обеда от профессионального шеф-повара! Я, разумеется, не Мишлен, но вкусно поесть очень даже люблю и в состоянии оценить мастерство шефа. Так что от меня лично - Пять (5!!!!!) звезд!