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Индивидуальная
до 5 чел.
Выборг: вкусы разных эпох и культур
Совершить гастрономическое путешествие во времени и отведать блюда шведской, русской и финской кухни
Начало: На Ратушной площади
«Попробуете пышку в знаменитом доме купца Маркелова, погружаясь в развитие русских кухмистерских: вспомним историю суворовской каши и сибирского пельменя»
Завтра в 11:00
3 июл в 11:00
7100 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Быт богатых горожан 19 века: экскурсия и мастер-класс в Выборге
В старинном особняке приготовить финское блюдо из прошлого или сделать магический амулет
Начало: Напротив Часовой башни
«Проведём по жилой части дома с 3-вековой историей и угостим комплиментом от шефа, специалитетами скандинавской кухни и спиртными напитками по рецептам 19 века»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 3600 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальный мастер-класс по изготовлению Выборгского кренделя
Начало: Ул. Красноармейская, 12, Выборг
«Для гостей города отрыта крендельная гостиная, где можно познакомиться с историей этого вкусного сувенира, а также «кухня», где можно лично приготовить крендели по секретному рецепту»
Завтра в 09:00
3 июл в 09:00
9500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Вкусное путешествие в мир Скандинавской кухни
«Проведёт кулинарный мастер-класс по приготовлению блюда старинной кухни одной из стран Скандинавии»
3600 ₽ за человека
Индивидуальная
до 15 чел.
Кухня Выборга - от средневековья до наших дней
Начало: Площадь Старой Ратуши, у памятника Кнутсону
«Мы не просто прогуляемся по четырем эпохам нашего города — мы попробуем на вкус шведский Выборг, российский Выборг, кухню финского периода»
Расписание: ежедневно с 10:00
7500 ₽ за всё до 15 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Е
Уютная атмосфера, вежливый и приветливый персонал.
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Экскурсия погружает в удивительную историю реальных людей, построивших свой замечательный дом в самом сердце старинного города. Реальной семьи, которую заботило
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М
Спасибо Хельге за прекрасно проведенное время и вкусные крендели
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Всего 13 отзывов в Выборге в категории "Кулинарные мастер-классы"
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Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Кулинарные мастер-классы»
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