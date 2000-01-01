О программе

Мы посетим величественный Воронцовский дворец в Алупке, расположенный у подножия горы ⛰️ Ай-Петри. Прогуляемся на его территории с обширной парковой зоной и посмотрим на прекрасное Черное море 🌊 с парадной лестницы.

Далее отправимся в Ливадийский дворец – одну из жемчужин Крыма и бывшую резиденцию российских императоров. Насладимся видами роскошного дворца, погуляем по его территории, сделаем красивые 🤩 фотографии 📸.

Массандровский дворец – наш следующий пункт посещения. Изящный дворец конца XIX века привлекает гостей своей парковой зоной, сказочностью и атмосферностью. Смешение архитектурных стилей придает дворцу особое очарование и прелесть.

Дворец Харакс -назван дворец Великим князем Георгием Михайловичем Романовым (внуком Николая l) в честь Римской крепости, которая находилась на этом месте в lll в. н. э. Построен дворец в стиле шотландского замка в 1907году

Ласточкино 🎥 Гнездо (со смотровой площадки)- символ крымского полуострова

И, конечно, мы осмотрим Дюльбер – один из красивейших дворцов Крыма, построенный в восточном стиле. Расположен в курортном поселке Кореиз, на его территории в настоящий момент действует санаторий.