Дворцовое богатство Крыма, 6 дворцов за 1 день(из Ялты)

4.7
6 отзывов
Елена М.
Елена М. – Гид из Ялты
Несколько веков назад императорские особы и аристократия облюбовали южный берег Крыма.

Здесь стали появляться летние резиденции.

Конечно же, для создания дворцов приглашались самые умелые мастера.

Многие дворцы дошли до наших дней и могут нас познакомить с жизнью императоров и аристократии.

За один день мы посетим четыре дворца — Воронцовский дворец, Ливадийский дворец и Массандровский дворец и Дюльбер.
Задать вопрос

Экскурсия

10 000 ₽ за экскурсию

Заказать экскурсию
Дворцовое богатство Крыма, 6 дворцов за 1 день(из Ялты)
Дворцовое богатство Крыма, 6 дворцов за 1 день(из Ялты)

Что вы увидите

  • Воронцовский дворец
  • Ливадийский дворец
  • Массандровский дворец
  • Дюльбер
  • Харакс
  • Ласточкино Гнездо
О программе
Мы посетим величественный Воронцовский дворец в Алупке, расположенный у подножия горы ⛰️ Ай-Петри. Прогуляемся на его территории с обширной парковой зоной и посмотрим на прекрасное Черное море 🌊 с парадной лестницы.
Далее отправимся в Ливадийский дворец – одну из жемчужин Крыма и бывшую резиденцию российских императоров. Насладимся видами роскошного дворца, погуляем по его территории, сделаем красивые 🤩 фотографии 📸.
Массандровский дворец – наш следующий пункт посещения. Изящный дворец конца XIX века привлекает гостей своей парковой зоной, сказочностью и атмосферностью. Смешение архитектурных стилей придает дворцу особое очарование и прелесть.
Дворец Харакс -назван дворец Великим князем Георгием Михайловичем Романовым (внуком Николая l) в честь Римской крепости, которая находилась на этом месте в lll в. н. э. Построен дворец в стиле шотландского замка в 1907году
Ласточкино 🎥 Гнездо (со смотровой площадки)- символ крымского полуострова
И, конечно, мы осмотрим Дюльбер – один из красивейших дворцов Крыма, построенный в восточном стиле. Расположен в курортном поселке Кореиз, на его территории в настоящий момент действует санаторий.
+Что входит
  • Индивидуальная экскурсия (3-4 человека)
  • Трансфер по всему маршруту
  • Фотографии на память
Что не входит
  • Входные билеты во внутрь дворцов (при желании)
  • Дюльбер (вход 300 руб. /чел. )
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель/ апартаменты в городе Ялта
Дворцовое богатство Крыма, 6 дворцов за 1 день(из Ялты)
Дворцовое богатство Крыма, 6 дворцов за 1 день(из Ялты)
Дворцовое богатство Крыма, 6 дворцов за 1 день(из Ялты)
Дворцовое богатство Крыма, 6 дворцов за 1 день(из Ялты)
Дворцовое богатство Крыма, 6 дворцов за 1 день(из Ялты)
Дворцовое богатство Крыма, 6 дворцов за 1 день(из Ялты)
Дворцовое богатство Крыма, 6 дворцов за 1 день(из Ялты)

Экскурсия проводится Ежедневно

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Елена М.
Елена М.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Написать

Отзывы от посетивших эту экскурсию

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ялты

🎩Индивидуальные⚙️Необычные#Экскурсии по дворцам Крыма

Елена М. проводит ещё 5 экскурсий

Такой разный Крым
13 000
9 часов
Такой разный Крым
Пленительные вершины Ай-Петри + Ливадийский дворец (из Ялты)
10 000
6 часов
Пленительные вершины Ай-Петри + Ливадийский дворец (из Ялты)
Колоритные долины (из Ялты)
8 400
9 часов
Колоритные долины (из Ялты)
Величественные дворцы и живописные скалы Крыма
10 000
8 часов
Величественные дворцы и живописные скалы Крыма
Контрасты южного берега Крыма
7 500
5 часов
Контрасты южного берега Крыма

Еще несколько необычных экскурсий в Ялте

Севастополь и Балаклава, крымская Венеция
2 000
11 часов
Севастополь и Балаклава, крымская Венеция
25 отзывов
Комплекс дворцов Южного берега Крыма — всё включено
1 500
6 часов
Комплекс дворцов Южного берега Крыма — всё включено
61 отзыв
Всё о Массандре — Дворец Массандры и дегустация вин (без доплат)
2 600
5 часов
Всё о Массандре — Дворец Массандры и дегустация вин (без доплат)
34 отзыва
Большая обзорная экскурсия по Крыму
12 000
9 часов
Большая обзорная экскурсия по Крыму
Курортная Алупка, Ливадийский дворец и замок Ласточкино гнездо
7 800
8 часов
Курортная Алупка, Ливадийский дворец и замок Ласточкино гнездо
71 отзыв
Путешествие по южному побережью Крыма
Ялта — город счастья: обзорная прогулка по городу
650
2 часа
Ялта — город счастья: обзорная прогулка по городу
49 отзывов
У нас ещё много экскурсий 😎 в Ялте. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Ялте