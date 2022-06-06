В этом путешествии вы не только увидите самые живописные места Крыма, но и попробуете свои силы на виа феррате и в сплаве на морских каяках. Совершите восхождения на знаменитые крымские горы, пройдетесь по старой римской дороге, насладитесь видами со смотровых площадок, накупаетесь в море и зарядитесь эмоциями на весь оставшийся год! И конечно же, Крым порадует нас всеми своими летними прелестями: южным солнцем, спелыми фруктами, терпким крымским вином и ароматными чаями!

Программа тура по дням

1 день Встреча с участниками. Прогулка по Ялте, купание, отдых

Встреча участников в Ялте, заселение в гостиницу, распределение продуктов и упаковка рюкзаков. Отдохнув после дороги и подготовки к трекингу, можно будет сходить на пляж или посетить один из знаменитых крымских дворцов. Вечером прогуляемся по знаменитой набережной Ялты, где выступают музыканты, художники и другие артисты.

2 день Водопад Учан-Су. Подъем на плато Ай-Петри. Ночевка недалеко от Кичкине

Начало трекинга. Мы переезжаем к подножью Боткинской тропы, берущей начало возле 90-метрового водопада Учан Су – самого высокого водопада Крыма. Боткинская тропа плавно перетекает в Таракташскую: набирая высоту, мы постепенно взбираемся на яйлу, к месту нашей ночевки возле обрывов Ай Петринского плато. Остаток вечера мы проведем, созерцая панорамы ночного города, лежащие под нами. Набор высоты – 650 метров, пройденный путь – 7.5 км.

3 день Вершина Ай Петри. Гора Ат Баш. Беш Текне

Идем дальше. Перед нами вершина Ай Петри с непременными атрибутами сегодняшнего дня – базаром, огромными скоплениями народа, верблюдами, чайханами и т.п. Чем быстрее мы покинем это место, уже мало имеющее общего с пешеходным туризмом, тем лучше. Мы устремимся к следующей вершине – Ат Баш. Она хоть и не такая разрекламированная и чуть пониже, но зато не менее прекрасна. Здесь безлюдно, а внизу прекрасные виды на побережье, Симеиз, Алупку, гору Кошка и прочие интересные достопримечательности. Ночевать мы будем у небольшого озера на стоянке Беш Текне. Пройденный путь – 16 км.

4 день Гора Спирады. Гора Морчека. Шайтан Мердвень

От места нашей ночевки на Ат Баш Богаз мы продолжим наш путь над свергающимися вниз с высоты птичьего полета скалами Ай Петринской яйлы. Внизу мы будем видеть красоты морского побережья, а также обрывистые стенки – для любителей скалолазания. Вечером мы подойдем к Чертовой Лестнице (Шайтан Мердвень), которая представляет собой крутой обрывистый спуск к морю. На ночь мы расположимся на уютной полянке неподалеку, с древним колодцем, который копали еще во времена римлян. Спуск – 350 метров, расстояние – 14,5 км.

5 день Римские тропы. Форосская церковь. Байдарские ворота. Полудневка в домике лесника

С утра мы выйдем к обрывам Фороса, увидим знаменитые обрывы скалы Парус. Множество скалолазов каждый год приезжает на эти скалы. Полюбовавшись видами, мы пойдем к следующему перевалу на нашем пути – Байдарские ворота. По пути мы посетим Форосскую церковь, которая приткнулась на одном из скальных мысов. Сегодня у нас полудневка, а вечером баня.

6 день Виа-феррата на гору Ильяс-Кая

Виа-феррата («дорога из железа» в переводе с итальянского) – скальный участок, специально оборудованный металлическими конструкциями, как правило, стальным канатом или цепью, стальными скобами, рифлеными упорами для ног, металлическими лестницами. Маршрут начинается от автодороги Севастополь – Ялта в районе пансионата «Изумруд», идёт вверх по нижнему скальному поясу Южной стены Деликли-Бурун до лесистой полки, разделяющей её на нижнюю и верхнюю части. Далее по лесистой полке маршрут уходит на запад к месту начала существующей виа ферраты «Деликли-Бурун – Ильяс-Кая», а также к основной ветке БСТ на участке «Остановка „Ласпи“ – скалы „Тышлар“». В этот день мы побываем на вершине горы Ильяс-Кая и посетим место силы – Храм Солнца. Ночевка на стоянке Ласпи.

7 день Начало сплава на морских каяках

Мы переезжаем в Балаклаву, где нас ждут морские каяки. Начинаем наш водный маршрут, который проходят вдоль живописного скалистого побережья урочища Аязьма, мыса Айя, "Затерянный мир ", с заходом в уютные безлюдные бухты и пляжи, морские пещеры и гроты.

8 день Морское приключение на каяках

Продолжение сплава на каяках. Далее возвращаем наши каяки и заселяемся в гостиницу в Балаклаве. Сегодня – последний день нашего путешествия, это значит, что мы устроим праздничный ужин и до поздней ночи за бокалом настоящего крымского вина будем делиться своими впечатлениями.

9 день Отъезд