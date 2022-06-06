Преимущества этого путешествия:
Встреча участников в Ялте, заселение в гостиницу, распределение продуктов и упаковка рюкзаков.
Отдохнув после дороги и подготовки к трекингу, можно будет сходить на пляж или посетить один из знаменитых крымских дворцов.
Вечером прогуляемся по знаменитой набережной Ялты, где выступают музыканты, художники и другие артисты.
Начало трекинга.
Мы переезжаем к подножью Боткинской тропы, берущей начало возле 90-метрового водопада Учан Су – самого высокого водопада Крыма.
Боткинская тропа плавно перетекает в Таракташскую: набирая высоту, мы постепенно взбираемся на яйлу, к месту нашей ночевки возле обрывов Ай Петринского плато.
Остаток вечера мы проведем, созерцая панорамы ночного города, лежащие под нами.
Набор высоты – 650 метров, пройденный путь – 7.5 км.
Идем дальше.
Перед нами вершина Ай Петри с непременными атрибутами сегодняшнего дня – базаром, огромными скоплениями народа, верблюдами, чайханами и т.п.
Чем быстрее мы покинем это место, уже мало имеющее общего с пешеходным туризмом, тем лучше.
Мы устремимся к следующей вершине – Ат Баш.
Она хоть и не такая разрекламированная и чуть пониже, но зато не менее прекрасна.
Здесь безлюдно, а внизу прекрасные виды на побережье, Симеиз, Алупку, гору Кошка и прочие интересные достопримечательности.
Ночевать мы будем у небольшого озера на стоянке Беш Текне.
Пройденный путь – 16 км.
От места нашей ночевки на Ат Баш Богаз мы продолжим наш путь над свергающимися вниз с высоты птичьего полета скалами Ай Петринской яйлы.
Внизу мы будем видеть красоты морского побережья, а также обрывистые стенки – для любителей скалолазания.
Вечером мы подойдем к Чертовой Лестнице (Шайтан Мердвень), которая представляет собой крутой обрывистый спуск к морю.
На ночь мы расположимся на уютной полянке неподалеку, с древним колодцем, который копали еще во времена римлян.
Спуск – 350 метров, расстояние – 14,5 км.
С утра мы выйдем к обрывам Фороса, увидим знаменитые обрывы скалы Парус.
Множество скалолазов каждый год приезжает на эти скалы.
Полюбовавшись видами, мы пойдем к следующему перевалу на нашем пути – Байдарские ворота.
По пути мы посетим Форосскую церковь, которая приткнулась на одном из скальных мысов.
Сегодня у нас полудневка, а вечером баня.
Виа-феррата («дорога из железа» в переводе с итальянского) – скальный участок, специально оборудованный металлическими конструкциями, как правило, стальным канатом или цепью, стальными скобами, рифлеными упорами для ног, металлическими лестницами.
Маршрут начинается от автодороги Севастополь – Ялта в районе пансионата «Изумруд», идёт вверх по нижнему скальному поясу Южной стены Деликли-Бурун до лесистой полки, разделяющей её на нижнюю и верхнюю части.
Далее по лесистой полке маршрут уходит на запад к месту начала существующей виа ферраты «Деликли-Бурун – Ильяс-Кая», а также к основной ветке БСТ на участке «Остановка „Ласпи“ – скалы „Тышлар“».
В этот день мы побываем на вершине горы Ильяс-Кая и посетим место силы – Храм Солнца.
Ночевка на стоянке Ласпи.
Мы переезжаем в Балаклаву, где нас ждут морские каяки.
Начинаем наш водный маршрут, который проходят вдоль живописного скалистого побережья урочища Аязьма, мыса Айя, "Затерянный мир ", с заходом в уютные безлюдные бухты и пляжи, морские пещеры и гроты.
Продолжение сплава на каяках.
Далее возвращаем наши каяки и заселяемся в гостиницу в Балаклаве.
Сегодня – последний день нашего путешествия, это значит, что мы устроим праздничный ужин и до поздней ночи за бокалом настоящего крымского вина будем делиться своими впечатлениями.
День отъезда.
Сегодня мы попрощаемся друг другом, чтобы встретиться на других маршрутах, вспоминая это крымское путешествие.
Желающие могут продолжить отдых на пляже в Балаклаве или переехать в Севастополь или Ялту.
Тур предусматривает ночевки в 2-3-местных туристических палатках на активной части маршрута, а также проживание в гостиницах / хостелах (1 ночь в Ялте, 1 ночь в Балаклаве).
Снаряжение:
Одежда и обувь:
Что взять еще:
Документы:
Дополнительно, взять можно, но это лишний вес:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.