Мультитур по Крыму

В этом путешествии вы не только увидите самые живописные места Крыма, но

5
3 отзыва
В этом путешествии вы не только увидите самые живописные места Крыма, но и попробуете свои силы на виа феррате и в сплаве на морских каяках.

Совершите восхождения на знаменитые крымские горы, пройдетесь по старой римской дороге, насладитесь видами со смотровых площадок, накупаетесь в море и зарядитесь эмоциями на весь оставшийся год! И конечно же, Крым порадует нас всеми своими летними прелестями: южным солнцем, спелыми фруктами, терпким крымским вином и ароматными чаями!
Мультитур по Крыму
Мультитур по Крыму
Мультитур по Крыму
Мультитур по Крыму
Мультитур по Крыму
Мультитур по Крыму
Мультитур по Крыму
Мультитур по Крыму
Мультитур по Крыму
Мультитур по Крыму
Мультитур по Крыму
Мультитур по Крыму
Ближайшие даты:
22
авг

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • увидим море с вершин;
  • увидим вершины с моря;
  • влюбимся в Крым навсегда.

Программа тура по дням

1 день
Встреча с участниками. Прогулка по Ялте, купание, отдых

Встреча участников в Ялте, заселение в гостиницу, распределение продуктов и упаковка рюкзаков.

Отдохнув после дороги и подготовки к трекингу, можно будет сходить на пляж или посетить один из знаменитых крымских дворцов.

Вечером прогуляемся по знаменитой набережной Ялты, где выступают музыканты, художники и другие артисты.

2 день
Водопад Учан-Су. Подъем на плато Ай-Петри. Ночевка недалеко от Кичкине

Начало трекинга.

Мы переезжаем к подножью Боткинской тропы, берущей начало возле 90-метрового водопада Учан Су – самого высокого водопада Крыма.

Боткинская тропа плавно перетекает в Таракташскую: набирая высоту, мы постепенно взбираемся на яйлу, к месту нашей ночевки возле обрывов Ай Петринского плато.

Остаток вечера мы проведем, созерцая панорамы ночного города, лежащие под нами.

Набор высоты 650 метров, пройденный путь  7.5 км.

3 день
Вершина Ай Петри. Гора Ат Баш. Беш Текне

Идем дальше.

Перед нами вершина Ай Петри с непременными атрибутами сегодняшнего дня – базаром, огромными скоплениями народа, верблюдами, чайханами и т.п.

Чем быстрее мы покинем это место, уже мало имеющее общего с пешеходным туризмом, тем лучше.

Мы устремимся к следующей вершине – Ат Баш.

Она хоть и не такая разрекламированная и чуть пониже, но зато не менее прекрасна.

Здесь безлюдно, а внизу прекрасные виды на побережье, Симеиз, Алупку, гору Кошка и прочие интересные достопримечательности.

Ночевать мы будем у небольшого озера на стоянке Беш Текне.

Пройденный путь – 16 км.

4 день
Гора Спирады. Гора Морчека. Шайтан Мердвень

От места нашей ночевки на Ат Баш Богаз мы продолжим наш путь над свергающимися вниз с высоты птичьего полета скалами Ай Петринской яйлы.

Внизу мы будем видеть красоты морского побережья, а также обрывистые стенки – для любителей скалолазания.

Вечером мы подойдем к Чертовой Лестнице (Шайтан Мердвень), которая представляет собой крутой обрывистый спуск к морю.

На ночь мы расположимся на уютной полянке неподалеку, с древним колодцем, который копали еще во времена римлян.

Спуск – 350 метров, расстояние – 14,5 км.

5 день
Римские тропы. Форосская церковь. Байдарские ворота. Полудневка в домике лесника

С утра мы выйдем к обрывам Фороса, увидим знаменитые обрывы скалы Парус.

Множество скалолазов каждый год приезжает на эти скалы.

Полюбовавшись видами, мы пойдем к следующему перевалу на нашем пути – Байдарские ворота.

По пути мы посетим Форосскую церковь, которая приткнулась на одном из скальных мысов.

Сегодня у нас полудневка, а вечером баня.

6 день
Виа-феррата на гору Ильяс-Кая

Виа-феррата («дорога из железа» в переводе с итальянского) скальный участок, специально оборудованный металлическими конструкциями, как правило, стальным канатом или цепью, стальными скобами, рифлеными упорами для ног, металлическими лестницами.

Маршрут начинается от автодороги Севастополь Ялта в районе пансионата «Изумруд», идёт вверх по нижнему скальному поясу Южной стены Деликли-Бурун до лесистой полки, разделяющей её на нижнюю и верхнюю части.

Далее по лесистой полке маршрут уходит на запад к месту начала существующей виа ферраты «Деликли-Бурун Ильяс-Кая», а также к основной ветке БСТ на участке «Остановка „Ласпи“ скалы „Тышлар“».

В этот день мы побываем на вершине горы Ильяс-Кая и посетим место силы Храм Солнца.

Ночевка на стоянке Ласпи.  

7 день
Начало сплава на морских каяках

Мы переезжаем в Балаклаву, где нас ждут морские каяки.

Начинаем наш водный маршрут, который проходят вдоль живописного скалистого побережья урочища Аязьма, мыса Айя, "Затерянный мир ", с заходом в уютные безлюдные бухты и пляжи, морские пещеры и гроты.

8 день
Морское приключение на каяках

Продолжение сплава на каяках.

Далее возвращаем наши каяки и заселяемся в гостиницу в Балаклаве.

Сегодня – последний день нашего путешествия, это значит, что мы устроим праздничный ужин и до поздней ночи за бокалом настоящего крымского вина будем делиться своими впечатлениями.

9 день
Отъезд

День отъезда.

Сегодня мы попрощаемся друг другом, чтобы встретиться на других маршрутах, вспоминая это крымское путешествие.

Желающие могут продолжить отдых на пляже в Балаклаве или переехать в Севастополь или Ялту.

Проживание

Тур предусматривает ночевки в 2-3-местных туристических палатках на активной части маршрута, а также проживание в гостиницах / хостелах (1 ночь в Ялте, 1 ночь в Балаклаве).

Фото проживанияФото проживания

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Все запланированные программой переезды по крымскому побережью
  • Проживание в гостиницах / хостелах (1 ночь в Ялте, 1 ночь в Балаклаве)
  • Ночевка в кемпинге
  • Питание на маршруте
  • Групповое снаряжение (палатки, котлы, газовое оборудование, средства связи навигации)
  • Групповая аптечка
  • Аренда специального снаряжения для преодоления маршрута по виа феррате
  • Аренда морских каяков
  • Инструкторское сопровождение
  • Фирменная футболка
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Ялта и обратно
  • Питание в кафе в первый и в заключительный день
  • Посещение музеев и экскурсии, не включенные в программу
  • Баня
  • Чаевые гидам
Место начала и завершения?
г. Ялта
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Снаряжение:

  • Коврик туристический (при необходимости предоставляется)
  • Спальный мешок (при необходимости предоставляется)
  • Палки треккинговые
  • Рюкзак 70-90 л
  • Накидка на рюкзак от дождя
  • Хоба (сидушка, она же поджопник)

Одежда и обувь:

  • Ботинки треккинговые (голеностоп фиксирован, толстая подошва)
  • Сандалии (с фиксированной пяткой)
  • Куртка ветрозащитная
  • Штаны ветрозащитные
  • Дождевик (лучше мембрана, бюджетный одноразовый вариант - полиэтиленовый)
  • Куртка утепленная
  • Шапка флисовая, бафф, панама/кепка
  • Кофта утепленная (флисовая)
  • Футболка либо рубашка с длинным рукавом
  • 1,2 футболки (лучше синтетические)
  • Носки треккинговые (3 пары, синтетические)+теплые носки 1 пара
  • Штаны ходовые легкие, можно ещё шорты
  • Нательное белье
  • Комплект термобелья влагоотводящего
  • Купальные принадлежности

Что взять еще:

  • Тарелка, ложка, кружка (не керамические), нож, спички
  • Аптечка личная, в случае хронических заболеваний (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора)
  • Средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, гигиеническая помада, туалетная бумага, принадлежности для девочек и пр.)
  • Бутылка для воды или гидратор
  • Очки солнцезащитные, не пропускающие ультрафиолет
  • Крем от загара SPF 20-30
  • Помада гигиеническая
  • Фонарик (лучше налобный) + зап. комплект батареек
  • 2 л. сухарей

Документы:

  • Паспорт
  • Полис страхования
  • Деньги на дополнительные расходы

Дополнительно, взять можно, но это лишний вес:

  • Фотоаппарат, видеокамера
  • Кроссовки (по желанию, лишний груз)
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
6 июня 2022
Респект, удачи во всем. Спасибо!!!
Л
6 мая 2022
Комфортное размещение, удобный трансфер, вкусная еда, внимательное отношение.
Н
10 янв 2022
Очень довольны принимающей стороной. Организация тура на высшем уровне, до поездки ответили на все вопросы, которые помогли правильно подготовиться, программа тура разнообразна и очень интересна. И все бытовые нюансы проживания и питания без всяких нареканий!

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