Добро пожаловать в мир шерсти, где можно исследовать и узнавать всё через игру! Ваши маленькие непоседы раскроют секреты дружбы человека и овцы, услышат о золотом руне России и получат ответы на любые «почему». Расширят кругозор, разовьют тактильное восприятие и унесут с собой тёплую память — игрушку, сделанную своими руками.

Описание мастер-класса

Наше приключение начнётся с прогулки по территории фабрики.

Затем мы переместимся в уютное пространство бывшего цеха. В атмосфере старинного производства мы будем читать сказки, проводить опыты — и даже рассмотрим волшебную шерстинку под микроскопом!

А потом — мастер-класс. Ребёнок сделает овечку-антистресс — игрушку, которую можно бесконечно разматывать и сматывать. Это весело, прекрасно развивает моторику и отлично успокаивает.

Организационные детали