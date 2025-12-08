Добро пожаловать в мир шерсти, где можно исследовать и узнавать всё через игру! Ваши маленькие непоседы раскроют секреты дружбы человека и овцы, услышат о золотом руне России и получат ответы на любые «почему».
Расширят кругозор, разовьют тактильное восприятие и унесут с собой тёплую память — игрушку, сделанную своими руками.
Описание мастер-класса
Наше приключение начнётся с прогулки по территории фабрики.
Затем мы переместимся в уютное пространство бывшего цеха. В атмосфере старинного производства мы будем читать сказки, проводить опыты — и даже рассмотрим волшебную шерстинку под микроскопом!
А потом — мастер-класс. Ребёнок сделает овечку-антистресс — игрушку, которую можно бесконечно разматывать и сматывать. Это весело, прекрасно развивает моторику и отлично успокаивает.
Организационные детали
- Интересно будет детям 4–11 лет и их родителям. Маленькие исследователи могут присутствовать самостоятельно — на ваше усмотрение
- Первые 20–30 мин мы проводим на улице, а потом заходим в помещение — бывший цех детской валяной обуви
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
в субботу в 11:00
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Тверицкой набережной
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 11:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваша команда гидов в Ярославле
Провели экскурсии для 699 туристов
Сотрудничаем с Ярославской фабрикой валяной обуви — старейшим действующим предприятием в стране по производству валенок. Мы единственные в Ярославле гиды по предприятию. Проведём для вас экскурсию по цехам, расскажем о создании традиционной русской обуви.
