Стрелку (место слияния двух рек Которосли и Волги), памятник 1000-летия Ярославля
Успенский собор (вновь построенный к 1000-летию города)
«Рычащий» памятник медведю
Первый русский театр им. Ф. Волкова
Медвежий овраг – место, где по преданию был основан город Ярославль
Памятник «Ярославу Мудрому»
Храм Ильи Пророка, который находится под охраной ЮНЕСКО (уникальные фрески XVII века) Внешний осмотр
Нулевой километр Золотого кольца
Богоявленская площадь
Красная площадь
Вечный огонь
Спасо-Преображенский монастырь (музей-заповедник) (без посещения)
Экскурсия посвящена многовековой истории 📖 Ярославля.
История старинного русского города начнет разворачиваться словно клубок
Вы увидите и посетите удивительные и разнообразные места:
Парк 1000-летия Ярославля, Историческую часть города, Стрелку (цвето-музыкальные фонтаны, памятник 1000-летия), Успенский Собор, Храм, который изображен на купюре достоинством в 1000 рублей, Первый Русский театр и многое другое.
Услышите истории о ярославском купечестве и первых знаменитых ярославских предпринимателях, входящих в состав «Государевых гостей», о пребывании Российских императоров в Ярославском крае, о ярчайшем событии в ярославской истории - «смутном» времени, когда Ярославль стал центром, столицей ⭐️ измученного в Смуте русского государства.
После обеда (обед по желанию и оплачивается отдельно) мы осмотрим (без посещения) легендарный Спасо-Преображенский монастырь, на территории которого был найден один из древнейших памятников русской словесности — «Слово о полку Игореве».
Экскурсия дает наиболее полное представление об истории города, раскрывает её страницы последовательно и наглядно.
Что входит
Услуги гида
Транспортные услуги
Что не входит
Личные расходы
Обед
Начало
🚩 Заберем вас от вашего отеля (в пределах Ярославля)
Место завершения
🏁 Центр города
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.