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Автобусная экскурсия 1000-летний Ярославль

5
9 отзывов
Турагентство С.
Турагентство С. – Гид из Ярославля
Как увидеть все главное в Ярославле за одну экскурсию? Присоединяйтесь к нашей прогулке 👣 на комфортабельном автобусе 🚌.

Вы побываете на Стрелке, где 1000 лет назад начался Ярославль.

Узнаете тайну рычащего памятника медведю — символу города.

Увидите старейший театр России, Красную площадь и многое другое.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-15 человек

  • 5 625 ₽ за экскурсию

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Автобусная экскурсия 1000-летний Ярославль
Автобусная экскурсия 1000-летний Ярославль

Что вы увидите

  • Стрелку (место слияния двух рек Которосли и Волги), памятник 1000-летия Ярославля
  • Успенский собор (вновь построенный к 1000-летию города)
  • «Рычащий» памятник медведю
  • Первый русский театр им. Ф. Волкова
  • Медвежий овраг – место, где по преданию был основан город Ярославль
  • Памятник «Ярославу Мудрому»
  • Храм Ильи Пророка, который находится под охраной ЮНЕСКО (уникальные фрески XVII века) Внешний осмотр
  • Нулевой километр Золотого кольца
  • Богоявленская площадь
  • Красная площадь
  • Вечный огонь
  • Спасо-Преображенский монастырь (музей-заповедник) (без посещения)
Экскурсия посвящена многовековой истории 📖 Ярославля.
История старинного русского города начнет разворачиваться словно клубок

Вы увидите и посетите удивительные и разнообразные места:

  • Парк 1000-летия Ярославля, Историческую часть города, Стрелку (цвето-музыкальные фонтаны, памятник 1000-летия), Успенский Собор, Храм, который изображен на купюре достоинством в 1000 рублей, Первый Русский театр и многое другое.
  • Услышите истории о ярославском купечестве и первых знаменитых ярославских предпринимателях, входящих в состав «Государевых гостей», о пребывании Российских императоров в Ярославском крае, о ярчайшем событии в ярославской истории - «смутном» времени, когда Ярославль стал центром, столицей ⭐️ измученного в Смуте русского государства.
  • После обеда (обед по желанию и оплачивается отдельно) мы осмотрим (без посещения) легендарный Спасо-Преображенский монастырь, на территории которого был найден один из древнейших памятников русской словесности — «Слово о полку Игореве».
  • Экскурсия дает наиболее полное представление об истории города, раскрывает её страницы последовательно и наглядно.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортные услуги
Что не входит
  • Личные расходы
  • Обед
Начало
🚩 Заберем вас от вашего отеля (в пределах Ярославля)
Место завершения
🏁 Центр города
Автобусная экскурсия 1000-летний Ярославль
Автобусная экскурсия 1000-летний Ярославль
Автобусная экскурсия 1000-летний Ярославль
Автобусная экскурсия 1000-летний Ярославль

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Турагентство С.
Турагентство С.
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9 отзывов оставили туристы

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