Турагентство С. – Гид из Ярославля

Как увидеть все главное в Ярославле за одну экскурсию? Присоединяйтесь к нашей прогулке 👣 на комфортабельном автобусе 🚌.



Вы побываете на Стрелке, где 1000 лет назад начался Ярославль.



Узнаете тайну рычащего памятника медведю — символу города.



Увидите старейший театр России, Красную площадь и многое другое.