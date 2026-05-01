Если вы впервые в Ярославле, путешествуете с детьми, хотите избежать утомительных переходов или просто ищете комфортный темп — эта экскурсия для вас.
Всего за 90 минут я лаконично изложу 1000-летнюю историю города и покажу ключевые объекты каждой эпохи.
Вы получите полную картину и точно не упустите главное, а затем сможете продолжить изучение самостоятельно.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Власьевскую башню, оставшуюся от фортификаций
- Ярославский Арбат — пешеходную улицу Кирова с доходными домами и бронзовым медведем с секирой и яблоком, символом города
- часовню Александра Невского в память о спасении царской семьи в железнодорожной аварии
- бронзовую карту исторического центра
- церковь Ильи Пророка — жемчужину ярославского зодчества
- памятник жертвам Ярославского восстания 1918 года, напоминающий о Гражданской войне
- Спасо-Афанасьевский монастырь, связанный с чудотворной иконой и ролью Ярославля в окончании Смуты
- Демидовский столп — один из первых в России памятник меценатству
- Вечный огонь в память о подвиге павших в Великой Отечественной войне
- Успенский собор, восстановленный к 1000-летию города
- Стрелку Волги и Которосли — место основания Ярославля
Вы узнаете:
- как из небольшой крепости на Волге Ярославль превратился во временную столицу России и спас страну от Смуты в 1612 году
- как отразился «золотой» 17 век в архитектуре церкви Ильи Пророка
- благодаря чему исторический центр получил статус Всемирного наследия ЮНЕСКО
- какие тайны хранит Стрелка
- почему город считается одним из самых пострадавших в Гражданскую войну и почему он — это живая энциклопедия России
Организационные детали
В стоимость включено экскурсионное сопровождение по маршруту. Мы не осматриваем храмы внутри.
в воскресенье в 13:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|950 ₽
|Школьники
|850 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Власьевской (Знаменской) башни
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 13:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Ярославле
Я профессиональный гид с аккредитацией и профильным образованием. Живу в Ярославле и искренне влюблена в город — его богатую историю, архитектуру и атмосферу.
