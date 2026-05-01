Мои заказы

Пешком по Ярославлю: 1000 лет истории за одну прогулку

Изучить храмы и символы города, вспомнить о Смуте и спасении царской семьи
Если вы впервые в Ярославле, путешествуете с детьми, хотите избежать утомительных переходов или просто ищете комфортный темп — эта экскурсия для вас.

Всего за 90 минут я лаконично изложу 1000-летнюю историю города и покажу ключевые объекты каждой эпохи.

Вы получите полную картину и точно не упустите главное, а затем сможете продолжить изучение самостоятельно.
Пешком по Ярославлю: 1000 лет истории за одну прогулку
Пешком по Ярославлю: 1000 лет истории за одну прогулку
Пешком по Ярославлю: 1000 лет истории за одну прогулку

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Власьевскую башню, оставшуюся от фортификаций
  • Ярославский Арбат — пешеходную улицу Кирова с доходными домами и бронзовым медведем с секирой и яблоком, символом города
  • часовню Александра Невского в память о спасении царской семьи в железнодорожной аварии
  • бронзовую карту исторического центра
  • церковь Ильи Пророка — жемчужину ярославского зодчества
  • памятник жертвам Ярославского восстания 1918 года, напоминающий о Гражданской войне
  • Спасо-Афанасьевский монастырь, связанный с чудотворной иконой и ролью Ярославля в окончании Смуты
  • Демидовский столп — один из первых в России памятник меценатству
  • Вечный огонь в память о подвиге павших в Великой Отечественной войне
  • Успенский собор, восстановленный к 1000-летию города
  • Стрелку Волги и Которосли — место основания Ярославля

Вы узнаете:

  • как из небольшой крепости на Волге Ярославль превратился во временную столицу России и спас страну от Смуты в 1612 году
  • как отразился «золотой» 17 век в архитектуре церкви Ильи Пророка
  • благодаря чему исторический центр получил статус Всемирного наследия ЮНЕСКО
  • какие тайны хранит Стрелка
  • почему город считается одним из самых пострадавших в Гражданскую войну и почему он — это живая энциклопедия России

Организационные детали

В стоимость включено экскурсионное сопровождение по маршруту. Мы не осматриваем храмы внутри.

в воскресенье в 13:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный950 ₽
Школьники850 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Власьевской (Знаменской) башни
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 13:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина
Марина — ваш гид в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Я профессиональный гид с аккредитацией и профильным образованием. Живу в Ярославле и искренне влюблена в город — его богатую историю, архитектуру и атмосферу. Помогу вам раскрыть Ярославль с неожиданных ракурсов:
читать дальшеуменьшить

покажу не только главные достопримечательности, но и малоизвестные уголки с уникальными историями. Для меня важно, чтобы гости не просто слушали факты, а чувствовали дух места. Поэтому люблю живые диалоги, отвечаю на любые вопросы и адаптирую маршрут под ваши интересы. Хочу, чтобы путешественники увозили с собой не только фотографии, но и тёплые воспоминания о городе — и желание вернуться снова!

Входит в следующие категории Ярославля

Похожие экскурсии на «Пешком по Ярославлю: 1000 лет истории за одну прогулку»

Из Ярославля - в Вятское, одну из красивейших деревень России
На машине
На микроавтобусе
5 часов
53 отзыва
Групповая
до 18 чел.
Из Ярославля - в Вятское, одну из красивейших деревень России
Всего в часе езды от Ярославля вас ждет Вятское - деревня с застройкой 19 века и атмосферой старины. Узнайте о купцах, мастерах и фирменных огурчиках
Начало: На ж/д вокзале Ярославля
Расписание: в субботу в 11:30
30 мая в 11:30
6 июн в 11:30
3550 ₽ за человека
Фабричный Ярославль
Пешая
2 часа
19 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Фабричный Ярославль
Исследуйте сохранившиеся комплексы Ярославской Большой Мануфактуры и окунитесь в историю рабочих и их семей, наслаждаясь архитектурой и природой
Начало: Петропавловский парк
Завтра в 08:30
29 мая в 08:30
5900 ₽ за всё до 7 чел.
Чудесные храмы и святыни Ярославля
Пешая
3 часа
33 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Чудесные храмы и святыни Ярославля
Познакомиться с убранством ярославских храмов и узнать об их значении для города
6 июн в 09:00
7 июн в 09:00
6000 ₽ за всё до 6 чел.
Ярославль - древний город символов
Пешая
3 часа
-
5%
155 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Ярославль - древний город символов
Откройте для себя тайны Ярославля, где каждый символ и легенда оживают в увлекательной истории
Начало: Волковская площадь. Знаменская башня. Вход со стор...
16 июн в 08:00
17 июн в 08:00
8075 ₽8500 ₽ за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ярославле. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Ярославле
950 ₽ за человека