Экскурсия по Плесу

Тихий и уютный городок на берегу величавой Волги сохранил свой неповторимый облик и даже спустя века продолжает поражать не только архитектурно-ландшафтным комплексом, но и прекрасными пейзажными парками, оборонительным валом XIII вв., расположенным рядом с ансамблем Соборной горы ⛰️. Вы увидите Успенский собор XVI вв., северный корпус Присутственных мест и памятник основателю города князю Василию I, а также жилые дома плесского купечества – великолепные образцы русского классицизма и барокко.

Организационные детали

В ходе экскурсии 🧭, у Вас будет возможность посетить дом-музей гениального художника - пейзажиста Исаака Левитана, познакомиться с его творчеством и услышать удивительную историю 📖 любви на грани искусства.