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"Дачная столица" - город Плёс

Я-ТУРОПЕРАТОР
Я-ТУРОПЕРАТОР – Гид из Ярославля
Автобусная экскурсия ⛳ в Плес – тихий и уютный городок на берегу величавой Волги.

Посетите дом-музей гениального художника Исаака Левитана, чтобы познакомиться с его творчеством и услышать удивительную историю 📖 любви на грани искусства.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🧘На выходные
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • 2 700 ₽ за человека

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"Дачная столица" - город Плёс
"Дачная столица" - город Плёс

Что вы увидите

  • Плес, Успенский собор XVI вв., северный корпус Присутственных мест и памятник основателю города князю Василию I, а также жилые дома плесского купечества
Экскурсия по Плесу
Тихий и уютный городок на берегу величавой Волги сохранил свой неповторимый облик и даже спустя века продолжает поражать не только архитектурно-ландшафтным комплексом, но и прекрасными пейзажными парками, оборонительным валом XIII вв., расположенным рядом с ансамблем Соборной горы ⛰️. Вы увидите Успенский собор XVI вв., северный корпус Присутственных мест и памятник основателю города князю Василию I, а также жилые дома плесского купечества – великолепные образцы русского классицизма и барокко.
Организационные детали
В ходе экскурсии 🧭, у Вас будет возможность посетить дом-музей гениального художника - пейзажиста Исаака Левитана, познакомиться с его творчеством и услышать удивительную историю 📖 любви на грани искусства.
Что входит
  • Услуги гида-сопровождающего
  • Транспорт (автомобиль, минивен или автобус в зависимости кол-ва человек в группе)
  • Экскурсия по Плесу
Что не входит
  • Экскурсия в дом-музей Левитана (по желанию)
  • Экскурсия в музей Пейзажа (по желанию)
  • Питание и напитки
  • Личные расходы (сувениры и др. )
Начало и место завершения
🚩 Ул. Павлика Морозова, д. 3, Ярославль
"Дачная столица" - город Плёс
"Дачная столица" - город Плёс
"Дачная столица" - город Плёс
"Дачная столица" - город Плёс

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Я-ТУРОПЕРАТОР
Я-ТУРОПЕРАТОР
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