Плес, Успенский собор XVI вв., северный корпус Присутственных мест и памятник основателю города князю Василию I, а также жилые дома плесского купечества
Экскурсия по Плесу
Тихий и уютный городок на берегу величавой Волги сохранил свой неповторимый облик и даже спустя века продолжает поражать не только архитектурно-ландшафтным комплексом, но и прекрасными пейзажными парками, оборонительным валом XIII вв., расположенным рядом с ансамблем Соборной горы ⛰️. Вы увидите Успенский собор XVI вв., северный корпус Присутственных мест и памятник основателю города князю Василию I, а также жилые дома плесского купечества – великолепные образцы русского классицизма и барокко.
Организационные детали
В ходе экскурсии 🧭, у Вас будет возможность посетить дом-музей гениального художника - пейзажиста Исаака Левитана, познакомиться с его творчеством и услышать удивительную историю 📖 любви на грани искусства.
Что входит
Услуги гида-сопровождающего
Транспорт (автомобиль, минивен или автобус в зависимости кол-ва человек в группе)
Экскурсия по Плесу
Что не входит
Экскурсия в дом-музей Левитана (по желанию)
Экскурсия в музей Пейзажа (по желанию)
Питание и напитки
Личные расходы (сувениры и др. )
Начало и место завершения
🚩 Ул. Павлика Морозова, д. 3, Ярославль
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 15 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.