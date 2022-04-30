Ярославль входит в Золотое кольцо России, а значит за время своего существования накопил немало исторического богатства
Ярославль входит в Золотое кольцо России, а значит за время своего существования накопил немало исторического богатства.
Его то мы и будем рассматривать, разглядывать, изучать и проникаться духом времен.
А кроме того вы узнаете ответы на вопросы: есть ли Кремль в городе Ярославле? Почему Спасо-Преображенский монастырь в народе называют «Ярославский Кремль» и где в Ярославле стоят древнейшие памятники архитектуры?
Его то мы и будем рассматривать, разглядывать, изучать и проникаться духом времен.
А кроме того вы узнаете ответы на вопросы: есть ли Кремль в городе Ярославле? Почему Спасо-Преображенский монастырь в народе называют «Ярославский Кремль» и где в Ярославле стоят древнейшие памятники архитектуры?
Что вас ожидает 🤩
- Ярославская Стрелка
- Советская, Красная, Богоявленская, Волковская площади
- Великолепные храмы 17 века
- Успенский собор
- Спасо-Преображенский монастырь 13 в.
- Спасо-Преображенский собор 16 в.
- Бывший Келейный корпус 17 в.
- Звонница 16-19 вв
Елена — ваш гид в Ярославле
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на нихЗадать вопрос
В ходе экскурсии, вы не только познакомитесь с историей города Ярославля, но и побываете на территории бывшего мужского Спасо-Преображенского монастыря.
Вы узнаете:
- есть ли Кремль в городе Ярославле?
- Почему Спасо-Преображенский монастырь в народе называют «Ярославский Кремль»?
- Где в Ярославле стоят древнейшие памятники архитектуры?
Достопримечательности, которые вы увидите:
- Ярославская Стрелка — место слияния двух рек.
- Советская, Красная, Богоявленская, Волковская площади.
- Великолепные храмы 17 века.
- Успенский собор — кафедральный собор, выстроенный к 1000-летию города Ярославля.
- Спасо-Преображенский монастырь 13 в.
- Спасо-Преображенский собор 16 в.
- Бывший Келейный корпус 17 в.
- Звонница 16-19 вв.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Входные билеты и экскурсионное обслуживание на территории бывшего мужского Спасо-Преображенского монастыря (музей-заповедник)
- Что не входит
- Транспортное обслуживание
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: пл. Богоявления, д. 12 (стоянка рядом с храмом)Завершение: площадь Богоявления, д. 25
- Когда и сколько длится
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 3 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальное предложение, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- Индивидуальная экскурсия
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы от туристов
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ярославля
Еще несколько похожих предложений в Ярославле
Индивидуальная
ILIA
Столица Золотого Кольца: обзорная экскурсия по Ярославлю
Приглашаю вас отправится на историческую прогулку по древнему городу России и столице Золотого кольца - Ярославлю
от 3 250₽ за 1-10 чел.
Индивидуальная
Юрий
Путешествие по историческому центру Ярославля
Ярославль - один из старейших городов России, носящий тысячелетнюю историю
2 500₽ за 1-10 чел.
Индивидуальная
Ольга
Ярославль: десять веков истории
Ярославль - один из древнейших городов России, недавно отметивший свое тысячелетие
3 200₽ за 1-5 чел.
Индивидуальная
Александр
В Углич из Ярославля
Приглашаю Вас на экскурсию в Углич - город, который по праву внесен в перечень «Золотого кольца» России
9 000₽ за 1-3 чел.
Индивидуальная
Волкова
Обзорная экскурсия «Ярославль в прошлом и настоящем»
За время экскурсии по Ярославлю вы увидите множество древних
от 2 500₽ за 1-5 чел.
Индивидуальная
А-Тур
Переезд в город Золотого кольца: онлайн-экскурсия
Мы регулярно посещаем города Золотого кольца и уже очень хорошо знаем, как в них протекает жизнь
2 000₽ за 1-5 чел.
Индивидуальная
Антон
Истории и легенды древнего города
Ярославль - один из городов Золотого кольца с длинной историей
2 100₽ за 1-5 чел.
Групповая
ILIA
Прогулка по Ярославлю
Ярославль - старинный русский город, центр Ярославской области Российской Федерации, расположен у слияния рек Волги
700₽ за 1 человека
Индивидуальная
Юрий
Обзорная экскурсия по Ярославлю
Прогулка по историческому центру города - объекту наследия ЮНЕСКО
2 600₽ за 1-10 чел.
Индивидуальная
Елена
Вечерний Ярославль
Пешеходная экскурсия по историческим местам с акцентом на памятниках Золотого века
3 250₽ за 1-10 чел.
Индивидуальная
Алёна
Ярославль - город богатырей и воинов
Узнать старейший город России на «воинственной» пешеходной экскурсии
от 6 700₽ за 1-3 чел.
Для красивых фото
НебанальныеЭкскурсии
Фотопрогулка по старинному Ярославлю
Во время экскурсии вы прогуляетесь по Волжской набережной, побываете на месте, где когда-то стоял деревянный Кремль
от 4 200₽ за 1-10 чел.