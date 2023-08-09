Ярославль входит в Золотое кольцо России, а значит за время своего существования накопил немало исторического богатства. Его то мы и будем рассматривать, разглядывать, изучать и проникаться духом времен.
А кроме того вы узнаете ответы на вопросы: есть ли Кремль в городе Ярославле? Почему Спасо-Преображенский монастырь в народе называют «Ярославский Кремль» и где в Ярославле стоят древнейшие памятники архитектуры?
А кроме того вы узнаете ответы на вопросы: есть ли Кремль в городе Ярославле? Почему Спасо-Преображенский монастырь в народе называют «Ярославский Кремль» и где в Ярославле стоят древнейшие памятники архитектуры?
Описание билета
В ходе экскурсии, вы не только познакомитесь с историей города Ярославля, но и побываете на территории бывшего мужского Спасо-Преображенского монастыря. Вы узнаете:
- есть ли Кремль в городе Ярославле?
- Почему Спасо-Преображенский монастырь в народе называют «Ярославский Кремль»?
• Где в Ярославле стоят древнейшие памятники архитектуры? Достопримечательности, которые вы увидите:
- Ярославская Стрелка — место слияния двух рек.
- Советская, Красная, Богоявленская, Волковская площади.
- Великолепные храмы 17 века.
- Успенский собор — кафедральный собор, выстроенный к 1000-летию города Ярославля.
- Спасо-Преображенский монастырь 13 в.
- Спасо-Преображенский собор 16 в.
- Бывший Келейный корпус 17 в.
- Звонница 16-19 вв.
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ярославская Стрелка
- Советская, Красная, Богоявленская, Волковская площади
- Великолепные храмы 17 века
- Успенский собор
- Спасо-Преображенский монастырь 13 в
- Спасо-Преображенский собор 16 в
- Бывший Келейный корпус 17 в
- Звонница 16-19 вв
Что включено
- Услуги гида,
- Входные билеты и экскурсионное обслуживание на территории бывшего мужского Спасо-Преображенского монастыря (музей-заповедник).
Что не входит в цену
- Транспортное обслуживание.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пл. Богоявления, д. 12 (стоянка рядом с храмом)
Завершение: Площадь Богоявления, д. 25
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Экскурсию проводил Николай. Он обратил наше внимание на уникальные особенности архитектуры города и рассказал об уникальных исторических объектах и фактах. Экскурсия была насыщенной и интересной, без всякой мути из интернета. Очень понравилось, что были учтены все наши индивидуальные пожелания, которые мы обсудили с организатором заранее.
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Л
Очень понравилась экскурсия с Еленой! Экскурсия оказалась интересной, познавательной. Многое увидели и услышали! Спасибо за прекрасные впечатления!
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Л
Очень понравилась экскурсия с Еленой! Экскурсия оказалась интересной, познавательной. Многое увидели и услышали! Спасибо за прекрасные впечатления!
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А
Все отлично, очень понравилось! Приятный экскурсовод, много интересных фактов и информации. Время пролетело не заметно. Остались очень довольны.
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А
Отличная экскурсия! Елена - прекрасный экскурсовод! Всем рекомендую! 10 из 10!
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С
Елена была прекрасна, экскурсия была познавательна и увлекательна.
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