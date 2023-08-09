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Ярославль входит в Золотое кольцо России, а значит за время своего существования накопил немало исторического богатства. Его то мы и будем рассматривать, разглядывать, изучать и проникаться духом времен.



А кроме того вы узнаете ответы на вопросы: есть ли Кремль в городе Ярославле? Почему Спасо-Преображенский монастырь в народе называют «Ярославский Кремль» и где в Ярославле стоят древнейшие памятники архитектуры?