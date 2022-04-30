Есть ли Кремль в Ярославле?

Ярославль входит в Золотое кольцо России, а значит за время своего существования накопил немало исторического богатства

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1 отзыв
Входной билет
Ярославль входит в Золотое кольцо России, а значит за время своего существования накопил немало исторического богатства.

Его то мы и будем рассматривать, разглядывать, изучать и проникаться духом времен.

А кроме того вы узнаете ответы на вопросы: есть ли Кремль в городе Ярославле? Почему Спасо-Преображенский монастырь в народе называют «Ярославский Кремль» и где в Ярославле стоят древнейшие памятники архитектуры?
Есть ли Кремль в Ярославле?
Есть ли Кремль в Ярославле?
Есть ли Кремль в Ярославле?
Есть ли Кремль в Ярославле?
Есть ли Кремль в Ярославле?
Есть ли Кремль в Ярославле?

Что вас ожидает 🤩

  • Ярославская Стрелка
  • Советская, Красная, Богоявленская, Волковская площади
  • Великолепные храмы 17 века
  • Успенский собор
  • Спасо-Преображенский монастырь 13 в.
  • Спасо-Преображенский собор 16 в.
  • Бывший Келейный корпус 17 в.
  • Звонница 16-19 вв
В ходе экскурсии, вы не только познакомитесь с историей города Ярославля, но и побываете на территории бывшего мужского Спасо-Преображенского монастыря.

Вы узнаете:

  • есть ли Кремль в городе Ярославле?
  • Почему Спасо-Преображенский монастырь в народе называют «Ярославский Кремль»?
  • Где в Ярославле стоят древнейшие памятники архитектуры?

Достопримечательности, которые вы увидите:

  • Ярославская Стрелка — место слияния двух рек.
  • Советская, Красная, Богоявленская, Волковская площади.
  • Великолепные храмы 17 века.
  • Успенский собор — кафедральный собор, выстроенный к 1000-летию города Ярославля.
  • Спасо-Преображенский монастырь 13 в.
  • Спасо-Преображенский собор 16 в.
  • Бывший Келейный корпус 17 в.
  • Звонница 16-19 вв.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Входные билеты и экскурсионное обслуживание на территории бывшего мужского Спасо-Преображенского монастыря (музей-заповедник)
Что не входит
  • Транспортное обслуживание
Где начинаем и завершаем?
Начало: пл. Богоявления, д. 12 (стоянка рядом с храмом)
Завершение: площадь Богоявления, д. 25
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальное предложение, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Индивидуальная экскурсия
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы от туристов

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