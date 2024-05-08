Большое спасибо Анастасии за интересную экскурсию! Мне, как гостье города, было особенно интересно настолько близко познакомиться с Бутусовским посёлком - далеко не самой очевидной достопримечательностью Ярославля. Думаю, за такими экскурсиями будущее, и именно на таких экскурсиях можно прочувствовать город, действительно что-то понять о его нынешних и былых жителях. Здорово, что была создана такая экскурсия.