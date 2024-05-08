Ярославль — это не только наследие ЮНЕСКО, но и любопытные архитектурные эксперименты. Бутусовский посёлок — редкий образец конструктивизма в городе.
На примере жилых зданий мы разберём принципы этого направления архитектуры, увидим воплощение концепции города-сада, обсудим саму эпоху и насладимся аутентичным местом, до которого не добрался массовый туризм.
На примере жилых зданий мы разберём принципы этого направления архитектуры, увидим воплощение концепции города-сада, обсудим саму эпоху и насладимся аутентичным местом, до которого не добрался массовый туризм.
Ближайшие даты:
Время начала: 14:00, 17:00, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Жилые дома Бутусовского посёлка: на их примере рассмотрим основные принципы конструктивизма
- Зелёные дворы-сады квартала — воплощение идеи города-сада в миниатюре
- Столетняя трансформаторная будка — пример эстетичной функциональной постройки и повод поговорить о новаторских удобствах в домах
- Синагога, в которой в советское время располагался рабочий клуб посёлка
Вы узнаете:
- Как и на месте чего построили первый ЖК в Ярославле
- Какие удобства были в образцовых домах и в чём новаторство планировки квартир
- Кто такой Бутусов и почему посёлок носит его имя
Вы получите базовые навыки анализа архитектуры и по-новому посмотрите на жилые дома. Часто после экскурсии я слышу, что участники стали замечать больше интересных деталей вокруг, а это и есть моя главная цель — научить видеть.
Организационные детали
- Возрастные ограничения: 16+
- Длина маршрута — около 1,5 км
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Бутусовском парке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Ярославле
Меня зовут Анастасия, я аттестованный гид по Ярославской области. Окончила курс Школы гида «Глазами Инженера». Моя сфера интересов — это архитектура. На экскурсиях учу замечать детали, видеть красоту в привычном и повседневном, вдохновляю историями талантливых и неравнодушных людей.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Нина
8 мая 2024
Большое спасибо Анастасии за интересную экскурсию! Мне, как гостье города, было особенно интересно настолько близко познакомиться с Бутусовским посёлком - далеко не самой очевидной достопримечательностью Ярославля. Думаю, за такими экскурсиями будущее, и именно на таких экскурсиях можно прочувствовать город, действительно что-то понять о его нынешних и былых жителях. Здорово, что была создана такая экскурсия.
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