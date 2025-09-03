Ярославль издавна славился красивыми женщинами — харизматичными и волевыми. Из-за них разорялись купцы и случались дуэли.
Мы познакомим вас с историями самых известных ярославских чаровниц: спортсменок, учёных, художниц, политиков, активисток. А в конце угостим ароматным чаем и сделаем приятную уходовую процедуру для «бархатных ручек».
Мы познакомим вас с историями самых известных ярославских чаровниц: спортсменок, учёных, художниц, политиков, активисток. А в конце угостим ароматным чаем и сделаем приятную уходовую процедуру для «бархатных ручек».
Описание экскурсии
- Планетарий — вы услышите историю Валентины Терешковой — первой женщины-космонавта родом из Ярославской области.
- Театральный институт имени Шишигина — мы вспомним актрису Анну Самохину.
- Церковь Ильи Пророка — вы узнаете об удивительной судьбе Улиты Скрипиной — купчихи, на чьи деньги построили храм.
- Усадьба Друженковых — мы расскажем о её хранительнице и сиротском приюте, который позже превратился в министерство образования.
- Комплекс «Ванильное небо» — поговорим о телеведущей и строгом инспекторе «Ревизорро» Елене Летучей.
- Бархатные ручки — завершим экскурсию в уютном пространстве в историческом центре города. Там вы научитесь салонной процедуре для рук и выпьете чаю с ярославскими сладостями.
Организационные детали
- Часть экскурсии проходит на автомобиле Subaru Forester.
- Дети до 7 лет могут принять участие в поездке бесплатно. Пожалуйста, напишите нам заранее, если потребуется детское кресло.
- Зайдём внутрь ресторанно-банкетного комплекса «Ванильное небо», а остальные объекты осмотрим снаружи.
- Эта программа будет интересна в первую очередь женщинам.
- Угощение и косметическая процедура входят в стоимость.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — Организатор в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 23 туристов
Увлеченный своим делом человек. Максимально влюбленный в свой город, в котором прожила всю жизнь.
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Особо хочу отметить индивидуальный подход: Марина заранее расспросила нас, были ли мы в Ярославле и видели ли что-то уже. Услышав ответ предложила добавить в экскурсию очень интересный для нас пункт и изложение материала было под наш запрос, спасибо большое. Очень мило после экскурсии было попить чай и получить уходовую процедуру для рук. Действительно,"между нами, девочками". Спасибо большое.
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Очень внимательный гид, считается с интересами туристов,даёт возможность, не торопясь изучить исторические памятники культуры. Иентересный рассказ о городеи его жителях. Внесла свою изюминку в виде чаепития и ухода за руками. Большое спасибо! После такого гида хочется ещё раз приехать в данный город.
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Е
Были на этой экскурсии 14 июля. Так как в Ярославле бываем довольно часто, то Марине пришлось на ходу перестраивать маршрут и свой рассказ. Но Марина справилась с этой задачей прекрасно, нам всё очень понравилось!!!
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