Е Екатерина Особо хочу отметить индивидуальный подход: Марина заранее расспросила нас, были ли мы в Ярославле и видели ли что-то уже. Услышав ответ предложила добавить в экскурсию очень интересный для нас пункт и изложение материала было под наш запрос, спасибо большое. Очень мило после экскурсии было попить чай и получить уходовую процедуру для рук. Действительно,"между нами, девочками". Спасибо большое. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Елена Очень внимательный гид, считается с интересами туристов,даёт возможность, не торопясь изучить исторические памятники культуры. Иентересный рассказ о городеи его жителях. Внесла свою изюминку в виде чаепития и ухода за руками. Большое спасибо! После такого гида хочется ещё раз приехать в данный город. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет