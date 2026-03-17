Ольга проводит ещё 1 экскурсию

Вы побываете в одном из первых регулярных парков России, познакомитесь с аналогом Петропавловского собора в Петербурге и узнаете об одной из старейших мануфактур страны. А в старинных слободах откроете храмы 17 века с ценными фресками и услышите о быте кожевников.

Описание экскурсии

Секреты Ярославской мануфактуры

На территории бывшего предприятия вы побываете в старейшем парке города — Петропавловском и узнаете, как реализовался проект одного из первых регулярных парков в России. Познакомитесь с историей храма Петра и Павла, аналогом Петропавловского собора в Санкт-Петербурге. А также узнаете об одной из старейших фабрик в стране, основанной по указу Петра Первого в начале 18 века, увидите саму мануфактуру и дореволюционные корпуса при ней.

О ярославской жизни в старинных слободах

На правом берегу реки Которосль, противоположном от исторического центра, вы посетите две слободы: Коровницкую и Толчковскую. Я расскажу о квартале кожевников и объясню, почему в 17 веке это был самый богатый и престижный район города. Покажу прекрасно сохранившиеся храмовые комплексы той эпохи с оригинальными фресками и изразцами. В Коровницкой слободе поговорим о старообрядцах. О том, какие течения староверов были на Ярославской земле и как старообрядцы оказались в Коровницкой слободе Ярославля и в городе Романов-Борисоглебске. А ещё выйдем на берег Волги, увидим место бывшего деревянного кремля и стрелку со стороны реки. И посетим действующий Фёдоровский собор 17 века — единственный храм Ярославля, который не закрывался в советский период.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые не в первый раз приезжают в старинный Ярославль и хотят увидеть город с нового и необычного ракурса.

Организационные детали