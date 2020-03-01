Ольга проводит ещё 1 экскурсию

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Авторская экскурсия по малоизвестным местам города, хранящим большую историю

Ольга
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Ольга – ваш гид
Вы побываете в одном из первых регулярных парков России, познакомитесь с аналогом Петропавловского собора в Петербурге и узнаете об одной из старейших мануфактур страны.

А в старинных слободах откроете храмы 17 века с ценными фресками, услышите о быте кожевников и посетите погреб, где основатель русского театра ставил первые спектакли.
2600 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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Неизведанный Ярославль
Неизведанный Ярославль

Что вас ожидает

Секреты Ярославской мануфактуры
На территории бывшего предприятия вы побываете в старейшем парке города — Петропавловском и узнаете, как реализовался проект одного из первых регулярных парков в России. Познакомитесь с историей храма Петра и Павла, аналогом Петропавловского собора в Санкт-Петербурге. А также узнаете об одной из старейших фабрик в стране, основанной по указу Петра Первого в начале 18 века, увидите саму мануфактуру и дореволюционные корпуса при ней.

О ярославской жизни в старинных слободах
На правом берегу реки Которосль, противоположном от исторического центра, вы посетите две слободы: Коровницкую и Толчковскую. Я расскажу о квартале кожевников и объясню, почему в 17 веке это был самый богатый и престижный район города. Покажу прекрасно сохранившиеся храмовые комплексы той эпохи с оригинальными фресками и изразцами, в том числе, храм Иоанна Предтечи. Также вы побываете в бывшем винном погребе дворянской усадьбы 18 века, где, как считается, основатель русского театра Фёдор Волков ставил свои первые театральные постановки. И попробуете разгадать знаменитую тайну ярославского комиссара.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые не в первый раз приезжают в старинный Ярославль и хотят увидеть город с нового и необычного ракурса.

Организационные детали

Дополнительно оплачивается транспорт: 1500 руб. за легковую машину для групп от 1 до 3 человек, 2000 руб. за минивен для групп до 7 человек, 3000 руб. за микроавтобус для групп до 20 человек.

Неизведанный Ярославль
Неизведанный Ярославль
Неизведанный Ярославль
Неизведанный Ярославль
Неизведанный Ярославль
Неизведанный Ярославль
Неизведанный Ярославль
Неизведанный Ярославль
Неизведанный Ярославль
Неизведанный Ярославль
Неизведанный Ярославль
Неизведанный Ярославль

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ольга
Ольга
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Ольга. Ярославль — мой родной город, а работа гидом — профессиональная деятельность с 2013 года. Я закончила исторический факультет Ярославского государственного университета, провожу пешеходные, автомобильные и велоэкскурсии по городам Золотого кольца. До встречи!
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Ольга проводит ещё 1 экскурсию

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