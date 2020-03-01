Ольга проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Секреты Ярославской мануфактуры

На территории бывшего предприятия вы побываете в старейшем парке города — Петропавловском и узнаете, как реализовался проект одного из первых регулярных парков в России. Познакомитесь с историей храма Петра и Павла, аналогом Петропавловского собора в Санкт-Петербурге. А также узнаете об одной из старейших фабрик в стране, основанной по указу Петра Первого в начале 18 века, увидите саму мануфактуру и дореволюционные корпуса при ней.

О ярославской жизни в старинных слободах

На правом берегу реки Которосль, противоположном от исторического центра, вы посетите две слободы: Коровницкую и Толчковскую. Я расскажу о квартале кожевников и объясню, почему в 17 веке это был самый богатый и престижный район города. Покажу прекрасно сохранившиеся храмовые комплексы той эпохи с оригинальными фресками и изразцами, в том числе, храм Иоанна Предтечи. Также вы побываете в бывшем винном погребе дворянской усадьбы 18 века, где, как считается, основатель русского театра Фёдор Волков ставил свои первые театральные постановки. И попробуете разгадать знаменитую тайну ярославского комиссара.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые не в первый раз приезжают в старинный Ярославль и хотят увидеть город с нового и необычного ракурса.