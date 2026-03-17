Ольга проводит ещё 1 экскурсию

Авторская экскурсия по неизведанным местам города, хранящим большую историю
Вы побываете в одном из первых регулярных парков России, познакомитесь с аналогом Петропавловского собора в Петербурге и узнаете об одной из старейших мануфактур страны. А в старинных слободах откроете храмы 17 века с ценными фресками и услышите о быте кожевников.
На территории бывшего предприятия вы побываете в старейшем парке города — Петропавловском и узнаете, как реализовался проект одного из первых регулярных парков в России. Познакомитесь с историей храма Петра и Павла, аналогом Петропавловского собора в Санкт-Петербурге. А также узнаете об одной из старейших фабрик в стране, основанной по указу Петра Первого в начале 18 века, увидите саму мануфактуру и дореволюционные корпуса при ней.
О ярославской жизни в старинных слободах
На правом берегу реки Которосль, противоположном от исторического центра, вы посетите две слободы: Коровницкую и Толчковскую. Я расскажу о квартале кожевников и объясню, почему в 17 веке это был самый богатый и престижный район города. Покажу прекрасно сохранившиеся храмовые комплексы той эпохи с оригинальными фресками и изразцами. В Коровницкой слободе поговорим о старообрядцах. О том, какие течения староверов были на Ярославской земле и как старообрядцы оказались в Коровницкой слободе Ярославля и в городе Романов-Борисоглебске. А ещё выйдем на берег Волги, увидим место бывшего деревянного кремля и стрелку со стороны реки. И посетим действующий Фёдоровский собор 17 века — единственный храм Ярославля, который не закрывался в советский период.
Кому подойдет экскурсия
Путешественникам, которые не в первый раз приезжают в старинный Ярославль и хотят увидеть город с нового и необычного ракурса.
Организационные детали
Возможно провести экскурсию на вашем автомобиле по сниженной цене. Стоимость зависит от количества участников. Подробности уточняйте, пожалуйста, в переписке с гидом
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Возможно проведение экскурсии для группы более 2 человек. Подробности уточняйте, пожалуйста, в переписке с гидом
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Ярославле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 13061 туриста
Ярославль — мой родной город, а работа гидом — профессиональная деятельность с 2013 года. Я закончила исторический факультет Ярославского государственного университета. Вместе с командой единомышленников провожу пешеходные, автомобильные и велоэкскурсии по городам Золотого кольца. До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 88 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Иван
Экскурсия очень понравилась! Увидели города с не парадной стороны, сами бы никогда не увидели и не узнали факты о истории, районах и людях города 😉 все как нам нравится
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Е
Екатерина
Хочу выразить благодарность Николаю за потрясающе организованную экскурсию. Новое видение привычного города — именно то, что нужно, когда центральные маршруты уже изучены. Экскурсия получилась одновременно познавательной и увлекательной. Однозначно рекомендую!
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Ольга
Спасибо огромное Алексею за содержательную и интересную экскурсию! Нам удалось за очень короткое время познакомиться с объектами культурного наследия и историческими локациями Ярославля без шаблонов, с глубоким погружением и знакомством с историей жизни знаменитых основоположников Ярославских слобод, промышленников, художников, архитекторов. Рекомендуем всем этот маршрут и такого профессионального гида как Алексей!
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Е
Екатерина
наш экскурсовод Николай - большой молодец, с ним было очень интересно. это человек, который знает свое дело на 5+ Мы в Ярославле впервые и нисколько не пожалели о том, что взяли экскурсию по малоизвестным местам. мы сразу узнали его как бы изнутри, а не парадную часть. рекомендую. Спасибо большое за интересную и увлекательную экскурсию.
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В
Вадим
Приятные и достойные впечатления. Вот так надо проводить экскурсии: тематически подобранные локации, акценты на сочетании эпох и интересных фактов, приятное общение и комфорт. Ярославль можно посмотреть через привычную всем визитную карточку и это, просто, хорошо! Но другая грань истории, через данную экскурсию, открывает настоящие чувства в нашей душе к г. Ярославлю! Выражаем уважение Алексею (экскурсовод) и Сергею (транспорт).
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С
Светлана
Очень информативная экскурсия, гид Алексей вел рассказ интересно, замечательный русский язык. Показал такие уголки Ярославля - сам бы и не нашли. Спасибо большое!!!!