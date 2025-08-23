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Групповая
до 20 чел.
Ярославль, до чего же ты хорош
Узнать больше о городе через площади, церкви, набережные и смотровые
Начало: На площади Волкова
Сегодня в 11:30
4 июл в 17:00
850 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Ярославль: прогулка на парусной яхте
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Волге на парусной яхте, наслаждаясь видами Ярославля и слушая интересные истории от капитана
Начало: На ул. Тверицкая набережная
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
12 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Первое свидание с Ярославлем
Прогулка по старинному Ярославлю раскроет тайны его прошлого и знаменитых жителей. Узнайте, почему на гербе города медведь с секирой
Начало: На площади Волкова
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5500 ₽ за всё до 50 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Ярославль - город богатырей и воинов
Погрузитесь в героическое прошлое Ярославля, узнав о скрытых символах и памятниках, связанных с богатырями и воинами
Начало: На площади Волкова
Завтра в 08:00
3 июл в 08:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Игра-квест «Тайны и загадки старинного Ярославля»
Познакомьтесь с историей Ярославля через увлекательные задания и загадки. Узнайте о купечестве, оборонительных укреплениях и знаменитых храмах
Начало: На площади Волкова
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
10 000 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Е
Дата посещения: 23 авг 2025
Комфортная, интересная поездка, с впечатлениями и удовольствием!
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Д
Отличный, динамичный рассказ от экскурсовода Юлии! Факты не только исторические, но и современные про то, как и чем живет город. 2,5 часа очень легко прошли
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Отличная прогулка по Волге - могу ее смело рекомендовать.
На выбор было два красивых маршрута.
Капитан яхты - очень приятный человек, видно, что увлеченный парусным спортом.
Время пролетело незаметно: расслабились, посмотрели город с воды, и, конечно, поймали ощущение парусного судна.
На выбор было два красивых маршрута.
Капитан яхты - очень приятный человек, видно, что увлеченный парусным спортом.
Время пролетело незаметно: расслабились, посмотрели город с воды, и, конечно, поймали ощущение парусного судна.
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А
Прекрасные впечатления! Отличное и познавательное путешествие!!!
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О прогулке на парусной яхте сказать, что очень понравилось это практически ничего не сказать. Это было восхитительно, Александр замечательный рассказчик,
+4
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С
все очень понравилось, отличная яхта, замечательный капитан Александр.
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В
Великолепная экскурсия. Юлия так захватывающе рассказала про историю Ярославля, центра города, церкви и храмы.
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Е
Экскурсия была 2.5 часа,но время пролетело быстро. Юлия отвечала на вопросы даже которые были не по пути экскурсии. Советовала какие музеи посетить. Отлично!!!
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Александр показал нам Ярославль "с воды". Прекрасная Белка провела нас по волнам Которосли, а потом и Волги. Замечательное разнообразие для усталых от пеших экскурсий и сытных обедов туристов. Удалось даже немного "порулить" судном, за что отдельное спасибо! Рекомендую =)
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Е
Очень понравилась прогулка на яхте с Александром! Узнали много интересного, было очень атмосферно - путешествие не может оставить равнодушным! Большое спасибо!
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Всего 508 отзывов в Ярославле в категории "Для иностранцев"
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Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Для иностранцев»
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