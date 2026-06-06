Мои заказы

Поездка на катере без капитана - в Ярославле

Побыть за рулём судна и посмотреть на Успенский собор, церковь Николая Чудотворца и многое другое
Почувствуйте драйв, самостоятельно управляя катером — задайте ритм и насладитесь скоростью. Вы узнаете правила навигации и отправитесь от колеса обозрения по рекам Которосль и Волга.

С воды увидите архитектурные шедевры Ярославля: храмовый комплекс Николы Мокрого, церковь Иоанна Златоуста в Коровниках и другие памятники, которые формируют облик города.
Поездка на катере без капитана - в Ярославле
Поездка на катере без капитана - в Ярославле
Поездка на катере без капитана - в Ярославле

Описание экскурсии

Вы пройдёте вдоль стрелки до Толгского монастыря по рекам Которосль и Волга.

Узнаете, как управлять катером, как организовано движение на воде, как себя вести и куда плыть.

Сможете развить скорость до 35 км/ч — благодаря удачной конструкции, небольшому весу и хорошему мотору катер легко выходит на глиссер.

Вы увидите:

  • церковь Зосимы и Савватия
  • церковь Благовещения пресвятой Богородицы
  • храм Рождества Христова
  • Ильинско-Тихоновскую церковь
  • Успенский собор
  • Введенскую церковь
  • церковь Софии Премудрости Божией в Савине
  • церковь Иоанна Златоуста в Коровниках
  • церковь Николая Чудотворца
  • церковь Петра, митрополита московского
  • храмовый комплекс Николы Мокрого

Организационные детали

  • В стоимость входит топливо и питьевая вода
  • Идёте на катере вместимость до 4 чел. На борту: тент для дождливой погоды, мультимeдия, USВ для зapядки тeлефoнoв, подстаканники, GPS трекер
  • К управлению допускаются люди 18+. Пpaва ГИMС не нужны
  • Перед поездкой я провожу инструктаж и выдают спасательные жилеты
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Которосльном переулке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений
Евгений — ваш гид в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я переехал в Ярославль из Углича. Окончил институт по специальности «Менеджер в туристическом бизнесе». Отношение к городу очень позитивное. Я люблю доски, воду, красоту и жизнь. Катаюсь на сноуборде (в
читать дальшеуменьшить

Ярославле это очень развито и популярно), а ещё на вейкборде — это, наверное, и привело к покупке лодки. Специализируюсь на маршрутах, раскрывающих спортивную и современную жизнь города. Я сам живу в этом ритме и хорошо ориентируюсь в локальной инфраструктуре для активного отдыха. Мой подход отличается от стандартных программ: вы увидите Ярославль не как застывший музей, а как живое пространство. Делаю акцент на личных впечатлениях и эмоциях, чтобы вы почувствовали атмосферу города так, как чувствую её я.

Входит в следующие категории Ярославля

Похожие экскурсии на «Поездка на катере без капитана - в Ярославле»

Знакомство с тысячелетним Ярославлем: обзорная экскурсия по городу
Пешая
3 часа
2478 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Знакомство с тысячелетним Ярославлем: обзорная экскурсия по городу
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
850 ₽ за человека
Знакомство с Ярославлем на авто-пешеходной экскурсии в группе
На автобусе
3 часа
341 отзыв
Групповая
Знакомство с Ярославлем на авто-пешеходной экскурсии в группе
Увидеть ключевые места города, прогуляться по историческому центру и узнать любопытные факты
Начало: На площади Волкова
Завтра в 10:30
11 июн в 14:30
1870 ₽ за человека
Ярославль - первое знакомство
Пешая
2.5 часа
267 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Ярославль - первое знакомство
Увидеть ключевые достопримечательности и раскрыть тайны старинного города
Начало: На площади Волкова
10 июн в 09:30
13 июн в 18:00
4900 ₽ за всё до 10 чел.
Ярославль - город богатырей и воинов
Пешая
2.5 часа
8 отзывов
Индивидуальная
Ярославль - город богатырей и воинов
Погрузитесь в героическое прошлое Ярославля, узнав о скрытых символах и памятниках, связанных с богатырями и воинами
Завтра в 08:30
8 июн в 08:30
от 10 200 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Ярославле. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Ярославле
от 5000 ₽ за экскурсию