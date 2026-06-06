Почувствуйте драйв, самостоятельно управляя катером — задайте ритм и насладитесь скоростью. Вы узнаете правила навигации и отправитесь от колеса обозрения по рекам Которосль и Волга.
С воды увидите архитектурные шедевры Ярославля: храмовый комплекс Николы Мокрого, церковь Иоанна Златоуста в Коровниках и другие памятники, которые формируют облик города.
С воды увидите архитектурные шедевры Ярославля: храмовый комплекс Николы Мокрого, церковь Иоанна Златоуста в Коровниках и другие памятники, которые формируют облик города.
Описание экскурсии
Вы пройдёте вдоль стрелки до Толгского монастыря по рекам Которосль и Волга.
Узнаете, как управлять катером, как организовано движение на воде, как себя вести и куда плыть.
Сможете развить скорость до 35 км/ч — благодаря удачной конструкции, небольшому весу и хорошему мотору катер легко выходит на глиссер.
Вы увидите:
- церковь Зосимы и Савватия
- церковь Благовещения пресвятой Богородицы
- храм Рождества Христова
- Ильинско-Тихоновскую церковь
- Успенский собор
- Введенскую церковь
- церковь Софии Премудрости Божией в Савине
- церковь Иоанна Златоуста в Коровниках
- церковь Николая Чудотворца
- церковь Петра, митрополита московского
- храмовый комплекс Николы Мокрого
Организационные детали
- В стоимость входит топливо и питьевая вода
- Идёте на катере вместимость до 4 чел. На борту: тент для дождливой погоды, мультимeдия, USВ для зapядки тeлефoнoв, подстаканники, GPS трекер
- К управлению допускаются люди 18+. Пpaва ГИMС не нужны
- Перед поездкой я провожу инструктаж и выдают спасательные жилеты
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Которосльном переулке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я переехал в Ярославль из Углича. Окончил институт по специальности «Менеджер в туристическом бизнесе». Отношение к городу очень позитивное. Я люблю доски, воду, красоту и жизнь. Катаюсь на сноуборде (в
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