Почувствуйте драйв, самостоятельно управляя катером — задайте ритм и насладитесь скоростью. Вы узнаете правила навигации и отправитесь от колеса обозрения по рекам Которосль и Волга. С воды увидите архитектурные шедевры Ярославля: храмовый комплекс Николы Мокрого, церковь Иоанна Златоуста в Коровниках и другие памятники, которые формируют облик города.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 5000 ₽ за экскурсию

Ваш гид в Ярославле

Описание экскурсии

Вы пройдёте вдоль стрелки до Толгского монастыря по рекам Которосль и Волга.

Узнаете, как управлять катером, как организовано движение на воде, как себя вести и куда плыть.

Сможете развить скорость до 35 км/ч — благодаря удачной конструкции, небольшому весу и хорошему мотору катер легко выходит на глиссер.

Вы увидите:

церковь Зосимы и Савватия

церковь Благовещения пресвятой Богородицы

храм Рождества Христова

Ильинско-Тихоновскую церковь

Успенский собор

Введенскую церковь

церковь Софии Премудрости Божией в Савине

церковь Иоанна Златоуста в Коровниках

церковь Николая Чудотворца

церковь Петра, митрополита московского

храмовый комплекс Николы Мокрого

Организационные детали