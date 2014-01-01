Чудотворная жемчужина ярославской земли

Толгский монастырь — одна из жемчужин ярославской земли, расположен на берегу Волги в получасе езды от Ярославля.

Основанный в XIV веке, монастырь привлекает гостей нашего края не только чудотворной Толгской иконой, но и потрясающей архитектурой XVII века, морем цветов, старинной кедровой рощей, ручными лебедями, которых можно кормить практически с рук, и вкуснейшими пряниками местного производства!

До монастыря можно добраться на теплоходе, что мы и рекомендуем сделать, ведь с Волги открывается потрясающий вид на старинную часть Ярославля и, конечно, сам Толгский монастырь.

Важная информация

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде, также соответствующую посещению религиозных мест и удобную обувь.