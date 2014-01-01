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Толга: 7 веков истории

5
6 отзывов
Ольга Л.
Ольга Л. – Гид из Ярославля
Приглашаю вас на экскурсию ⛳ в Свято-Введенский Толгский женский монастырь — одну из основных достопримечательностей 🏛️ Ярославля и место притяжения православных паломников.

Мы побываем в главных храмах и церквях монастыря, полюбуемся на живописные виды Волги и увидим главную чудотворную икону Толги.
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Толга: 7 веков истории
Толга: 7 веков истории

Что вы увидите

  • Левобережную часть Ярославля
  • Толгский монастырь и кедровую рощу
Чудотворная жемчужина ярославской земли
Толгский монастырь — одна из жемчужин ярославской земли, расположен на берегу Волги в получасе езды от Ярославля.
Основанный в XIV веке, монастырь привлекает гостей нашего края не только чудотворной Толгской иконой, но и потрясающей архитектурой XVII века, морем цветов, старинной кедровой рощей, ручными лебедями, которых можно кормить практически с рук, и вкуснейшими пряниками местного производства!
До монастыря можно добраться на теплоходе, что мы и рекомендуем сделать, ведь с Волги открывается потрясающий вид на старинную часть Ярославля и, конечно, сам Толгский монастырь.
Важная информация
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде, также соответствующую посещению религиозных мест и удобную обувь.
Что входит
  • Подорожная экскурсия до монастыря
  • Экскурсия по монастырю.
Что не входит
  • Транспорт
Начало и место завершения
🚩 По договорённости с туристами
Толга: 7 веков истории
Толга: 7 веков истории
Толга: 7 веков истории

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ольга Л.
Ольга Л.
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6 отзывов оставили туристы

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