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Углич – экскурсии в Ярославле

Найдено 3 экскурсии в категории «Углич» в Ярославле, цены от 4900 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Из Ярославля - в Углич: история, люди, легенды
На машине
8 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Ярославля - в Углич: история, люди, легенды
Увлекательное путешествие из Ярославля в Углич через древние сёла, где история оживает в каждом камне и имени. Узнайте больше о великих людях и событиях
Начало: По месту вашего проживания в Ярославле
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
24 000 ₽ за всё до 4 чел.
Ярославские слободы, или Город со второго взгляда (на вашем авто)
На машине
2.5 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Ярославские слободы, или Город со второго взгляда (на вашем авто)
Изучить дивные храмы и другие достопримечательности вдали от классических троп
Начало: На Красной площади
Завтра в 08:00
3 июл в 08:00
4900 ₽ за всё до 10 чел.
Верхневолжские сокровища: Тутаев и Рыбинск за 1 день на вашем авто
11 часов
7 отзывов
Индивидуальная
Верхневолжские сокровища: Тутаев и Рыбинск за 1 день на вашем авто
Посетить живописные старинные города на Волге и раскрыть самобытный колорит «Ярославщины»
Начало: Ярославль
7 сен в 08:00
8 сен в 08:00
15 000 ₽ за всё до 45 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ирина
Верхневолжские сокровища: Тутаев и Рыбинск за 1 день на вашем авто
Нас было 18 человек из Петербурга и взрослые и дети. От экскурсии в восторге, экскурсовод Александр нас потряс знаниями истории,
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было очень познавательно, все слушали с большим интересом, на все наши вопросы Александр отвечал подробно, задавал нам вопросы, что могли то отвечали. всем слвеьуб

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Т
Верхневолжские сокровища: Тутаев и Рыбинск за 1 день на вашем авто
Артёму спасибо! Очень понравилось)
Артёму спасибо! Очень понравилось)
Артёму спасибо! Очень понравилось)
Артёму спасибо! Очень понравилось)
Артёму спасибо! Очень понравилось)+6
Артёму спасибо! Очень понравилось)
Артёму спасибо! Очень понравилось)
Артёму спасибо! Очень понравилось)
Артёму спасибо! Очень понравилось)
Артёму спасибо! Очень понравилось)
Артёму спасибо! Очень понравилось)
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Светлана
Верхневолжские сокровища: Тутаев и Рыбинск за 1 день на вашем авто
Получили от экскурсии массу положительных эмоций, узнали много нового, пополнили копилку визуальных впечатлений. Маршрут по нашей просьбе был скорректирован, мы
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не ездили в Рыбинск, ограничившись двумя сторонами Тутаева. Поскольку любим знакомиться с новыми местами, никуда не торопясь. Артём учёл наши пожелания, подстроился. В результате путешествие оказалось просто прекрасным - успели много посмотреть, но при этом не слишком устали и сохранили остроту восприятия. А "воспринимать" на этой экскурсии есть что!!! Удивительные храмы, фрески Гурия Никитина, захватывающие виды на Волгу, скоростная переправа на лодках (восторг!), приятный музей-банк, замечательная "Горница" с вкуснейшим чаепитием… Очень довольны поездкой!

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Л
Верхневолжские сокровища: Тутаев и Рыбинск за 1 день на вашем авто
Прекрасная экскурсия для тех, кто хочет больше узнать и прочувствовать российскую глубинку и Ярославскую область. Прекрасные города на Волге, каждый
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со своей изюминкой. Тихий провинциальный Тутаев с его храмами, тихими улочками и неповторимой атмосферой. И более индустриальный, второй по численности населения после Ярославля, Рыбинск. Это уже более цивилизованный город, так же со своей атмосферой - красивый центр, памятники, храмы и конечно Волга и Рыбинское водохранилище.
Артем прекрасный рассказчик, который помог рассмотреть все эти красоты и интересно обо всем рассказать и показать. Мне все очень понравилось.

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Ч
Верхневолжские сокровища: Тутаев и Рыбинск за 1 день на вашем авто
Все отлично
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Ирина
Верхневолжские сокровища: Тутаев и Рыбинск за 1 день на вашем авто
Не первый раз совершаем путешествия с Tripster. Всякий раз нас встречают прекрасные и грамотные экскурсоводы, влюбленные в свой край и
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с радостью рассказывающие о нем гостям. Не стала исключением и эта поездка. Большое спасибо Артему за то, что с удовольствием делился с нами своими знаниями, за прекрасно проведенное время. Особенно хочется отметить, что были учтены все наши пожелания и выбран наиболее удобный ДЛЯ НАС формат проведения экскурсии. Обязательно вернемся вновь. Есть еще много неохваченных взглядом мест, в которых обязательно хочется побывать и послушать увлекательный рассказ.

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Татьяна
Верхневолжские сокровища: Тутаев и Рыбинск за 1 день на вашем авто
Отличные впечатления от экскурсии! Однозначно рекомендую!
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Всего 27 отзывов в Ярославле в категории "Углич"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Углич»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ярославле
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Из Ярославля - в Углич: история, люди, легенды;
  2. Ярославские слободы, или Город со второго взгляда (на вашем авто);
  3. Верхневолжские сокровища: Тутаев и Рыбинск за 1 день на вашем авто.
Какие места ещё посмотреть в Ярославле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Успенский Собор;
  2. Набережная;
  3. Церковь Ильи Пророка;
  4. Золотое кольцо;
  5. Храм Ильи Пророка;
  6. Спасо-Преображенский монастырь;
  7. Парк Стрелка;
  8. Толгский монастырь;
  9. Церковь Иоанна Предтечи;
  10. Музей-заповедник.
Сколько стоит экскурсия по Ярославлю в июле 2026
Сейчас в Ярославле в категории "Углич" можно забронировать 3 экскурсии от 4900 до 24 000. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте экскурсию в Ярославле на 2026 год по теме «Углич», 27 ⭐ отзывов, цены от 4900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь