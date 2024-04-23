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с радостью рассказывающие о нем гостям. Не стала исключением и эта поездка. Большое спасибо Артему за то, что с удовольствием делился с нами своими знаниями, за прекрасно проведенное время. Особенно хочется отметить, что были учтены все наши пожелания и выбран наиболее удобный ДЛЯ НАС формат проведения экскурсии. Обязательно вернемся вновь. Есть еще много неохваченных взглядом мест, в которых обязательно хочется побывать и послушать увлекательный рассказ.