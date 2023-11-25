Вас ждет автобусная экскурсия по тысячелетнему Ярославлю, который включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вы увидите главные городские достопримечательности и узнаете легенды об основании Ярославля, истории о князьях, наместниках и губернаторах, а также знаменитых горожанах.

Описание

Пешеходная экскурсия включает в себя осмотр достопримечательностей в рамках средневековых земляных валов (Земляного города), а ныне липовых бульваров. Вы увидите: Ансамбль Волжской набережной, ярославского кольца площадей: Красной (Семеновской), Волкова, Богоявленской; Казанского, Кирилло-Афанасьевского и Спасо-Преображенского монастырей (наружный осмотр). Самые интересные и трагические места Ярославля Прогулка по Стрелке (Рубленый город; ярославский кремль) и по Ильинской (Советской) площади – архитектурному центру города. Экскурсанты услышат легенду об основании города, истории о ярославских князьях, наместниках и губернаторах, знаменитых горожанах, интересных домах (в Ярославле смешаны три основных стиля – классицизм, барокко и модерн), о самых интересных и трагических местах Ярославля. Все основные символы города Посетят и другие достопримечательные места – месторасположение кожевенных амбаров Полушкина, где Федором Волковым был поставлен первый в истории русского театра спектакль, увидят дом Андрея Болконского. И,конечно, туристы увидят все символы города – Волковский театр, церковь Ильи Пророка, часовню Александра Невского, памятник Ярославу Мудрому, Демидовский Столп, звонницу Спасо-Преображенского монастыря и Ярославскую невесту – храм Богоявления.