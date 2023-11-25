Ярославль - город легенд
Вас ждет автобусная экскурсия по тысячелетнему Ярославлю, который включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Вы увидите главные городские достопримечательности и узнаете легенды об основании Ярославля, истории о князьях, наместниках и губернаторах, а также знаменитых горожанах.
Вы увидите главные городские достопримечательности и узнаете легенды об основании Ярославля, истории о князьях, наместниках и губернаторах, а также знаменитых горожанах.
Ближайшие даты:
25
ноя
ноя
26
ноя
ноя
2
дек
дек
3
дек
дек
9
дек
дек
10
дек
дек
16
дек
дек
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Ансамбль Волжской набережной
- Кольцо площадей: Красной (Семеновской), Волкова, Богоявленской, Советской
- Казанский монастырь
- Кирилло-Афанасьевский монастырь
- Спасо-Преображенский монастырь
- Стрелка (Рубленый город ярославский кремль)
- Российский театр драмы имени Ф. Волкова
- Церковь Ильи Пророка
- Часовня Александра Невского
- Памятник Ярославу Мудрому
- Демидовский Столп
- Звонница Спасо-Преображенского монастыря
- Ярославская невеста – храм Богоявления
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Пешеходная экскурсия включает в себя осмотр достопримечательностей в рамках средневековых земляных валов (Земляного города), а ныне липовых бульваров. Вы увидите: Ансамбль Волжской набережной, ярославского кольца площадей: Красной (Семеновской), Волкова, Богоявленской; Казанского, Кирилло-Афанасьевского и Спасо-Преображенского монастырей (наружный осмотр). Самые интересные и трагические места Ярославля Прогулка по Стрелке (Рубленый город; ярославский кремль) и по Ильинской (Советской) площади – архитектурному центру города. Экскурсанты услышат легенду об основании города, истории о ярославских князьях, наместниках и губернаторах, знаменитых горожанах, интересных домах (в Ярославле смешаны три основных стиля – классицизм, барокко и модерн), о самых интересных и трагических местах Ярославля. Все основные символы города Посетят и другие достопримечательные места – месторасположение кожевенных амбаров Полушкина, где Федором Волковым был поставлен первый в истории русского театра спектакль, увидят дом Андрея Болконского. И,конечно, туристы увидят все символы города – Волковский театр, церковь Ильи Пророка, часовню Александра Невского, памятник Ярославу Мудрому, Демидовский Столп, звонницу Спасо-Преображенского монастыря и Ярославскую невесту – храм Богоявления.
Суббота, воскресенье в 11:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ярославль, пл. Волкова, 1Завершение: Ярославль, Советская площадь
- Когда и сколько длится?
- Когда: Суббота, воскресенье в 11:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 74 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ярославля
Групповые
Пешеходные
На автобусе
Обзорные
Церковь Ильи Пророка
Популярные места
Святые места
Спасо-Преображенский монастырь
Театр Волкова
Мифы и легенды
Похожие туры из Ярославля
Групповая
2.5 часа
В тренде
Ярославль вдоль и поперек
Ежедневная обзорная прогулка по историческому центру и колоритным уголкам древнего города
в районе площади Волкова
Сегодня
Завтра
23 ноя
24 ноя
700₽ за человека
Мини-группа
2.5 часа
Первые шаги в Ярославле
Составить объемное представление об истории города на прогулке по его главным достопримечательностям
на площади Волкова
Завтра
23 ноя
24 ноя
25 ноя
650₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Ярославль - первое знакомство
Увидеть ключевые достопримечательности и раскрыть тайны старинного города
на площади Волкова
Завтра
23 ноя
24 ноя
25 ноя
32502 600₽ за всё до 10 чел.