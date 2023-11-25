Ярославль - город легенд: автобусная экскурсия

Ярославль - город легенд

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Вас ждет автобусная экскурсия по тысячелетнему Ярославлю, который включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Вы увидите главные городские достопримечательности и узнаете легенды об основании Ярославля, истории о князьях, наместниках и губернаторах, а также знаменитых горожанах.
Ярославль - город легенд: автобусная экскурсия
Ярославль - город легенд: автобусная экскурсия
Ярославль - город легенд: автобусная экскурсия
Ярославль - город легенд: автобусная экскурсия
Ярославль - город легенд: автобусная экскурсия
Ярославль - город легенд: автобусная экскурсия
Ближайшие даты:
25
ноя
26
ноя
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Что вас ожидает:

  • Ансамбль Волжской набережной
  • Кольцо площадей: Красной (Семеновской), Волкова, Богоявленской, Советской
  • Казанский монастырь
  • Кирилло-Афанасьевский монастырь
  • Спасо-Преображенский монастырь
  • Стрелка (Рубленый город ярославский кремль)
  • Российский театр драмы имени Ф. Волкова
  • Церковь Ильи Пророка
  • Часовня Александра Невского
  • Памятник Ярославу Мудрому
  • Демидовский Столп
  • Звонница Спасо-Преображенского монастыря
  • Ярославская невеста – храм Богоявления
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Пешеходная экскурсия включает в себя осмотр достопримечательностей в рамках средневековых земляных валов (Земляного города), а ныне липовых бульваров. Вы увидите: Ансамбль Волжской набережной, ярославского кольца площадей: Красной (Семеновской), Волкова, Богоявленской; Казанского, Кирилло-Афанасьевского и Спасо-Преображенского монастырей (наружный осмотр). Самые интересные и трагические места Ярославля Прогулка по Стрелке (Рубленый город; ярославский кремль) и по Ильинской (Советской) площади – архитектурному центру города. Экскурсанты услышат легенду об основании города, истории о ярославских князьях, наместниках и губернаторах, знаменитых горожанах, интересных домах (в Ярославле смешаны три основных стиля – классицизм, барокко и модерн), о самых интересных и трагических местах Ярославля. Все основные символы города Посетят и другие достопримечательные места – месторасположение кожевенных амбаров Полушкина, где Федором Волковым был поставлен первый в истории русского театра спектакль, увидят дом Андрея Болконского. И,конечно, туристы увидят все символы города – Волковский театр, церковь Ильи Пророка, часовню Александра Невского, памятник Ярославу Мудрому, Демидовский Столп, звонницу Спасо-Преображенского монастыря и Ярославскую невесту – храм Богоявления.

Суббота, воскресенье в 11:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ярославль, пл. Волкова, 1
Завершение: Ярославль, Советская площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Суббота, воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 74 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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