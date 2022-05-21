По договорённости

В насыщенном и ёмком путешествии по двум прославленным городам Северо-Восточной Руси мы поможем разглядеть общие исторические нити, связавшие их судьбы, и покажем, чем каждый из них уникален и по-своему прекрасен. А также расскажем о главных архитектурных шедеврах, царских загадках и купеческих традициях. И, конечно же, о происхождении медвежьей символики и обаятельных «хохулях».

Что вас ожидает

Город Ярослава Мудрого

Ярославль появился на сто лет раньше Костромы. Вы узнаете, почему место, на котором стоит город, сначала называлось Медвежьим Углом. На фоне слияния Волги и Которосли услышите легенду об основании Ярославля и выясните, как на гербе оказался мишка с секирой. Прогуливаясь по уютной набережной, услышите, чем торговали ярославские купцы и зачем они вкладывали огромные средства в строительство церквей. Поразитесь количеству шедевров храмового зодчества в историческом центре. Побываете на центральной Советской площади с храмом Ильи Пророка, у часовни Казанской Богоматери обсудим столичный период в жизни Ярославля, а у стен бывшего монастыря я расскажу захватывающую историю обретения памятника древнерусской письменности.

О солеварении и фигурах ярославского края

На пути к ещё одному купеческому городу на Волге, который тоже можно назвать столичным (об этом обязательно поговорим отдельно), вы узнаете историю солеварения на ярославской земле и познакомитесь с именами знаменитых зодчих, художников и деятелей науки. А еще узнаете о диковинном и милом зверьке, которого местные жители ласково зовут «хохуля».

Государыня-Кострома

Вы увидите памятники Юрию Долгорукому, вождю революции Ленину и народному герою Сусанину. На центральной площади послушаете о ее знаковых памятниках: пожарной каланче, гауптвахте, бывшей гостинице «Лондон» и доме Борщова. Из беседки Островского сравните вид на Волгу с тем, что открывается из ярославских ротонд. В Богоявленско-Анастасиином монастыре увидите главную святыню Костромы — Фёдоровскую икону Божией Матери. А в Ипатьевской обители узнаете, как Земскому Собору удалось уговорить совсем юного Михаила Фёдоровича возглавить Россию. Здесь снова вы поймаете пересечение с Ярославлем: после Костромы будущий царь задержался на месяц в Ярославле. Зачем? Узнаете на экскурсии!