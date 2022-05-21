По договорённости

Ярославль и Кострома в один день

Ярославль и Кострома в один день
Ярославль и Кострома в один день
Ярославль и Кострома в один день
В насыщенном и ёмком путешествии по двум прославленным городам Северо-Восточной Руси мы поможем разглядеть общие исторические нити, связавшие их судьбы, и покажем, чем каждый из них уникален и по-своему прекрасен. А также расскажем о главных архитектурных шедеврах, царских загадках и купеческих традициях. И, конечно же, о происхождении медвежьей символики и обаятельных «хохулях».

Что вас ожидает

Город Ярослава Мудрого

Ярославль появился на сто лет раньше Костромы. Вы узнаете, почему место, на котором стоит город, сначала называлось Медвежьим Углом. На фоне слияния Волги и Которосли услышите легенду об основании Ярославля и выясните, как на гербе оказался мишка с секирой. Прогуливаясь по уютной набережной, услышите, чем торговали ярославские купцы и зачем они вкладывали огромные средства в строительство церквей. Поразитесь количеству шедевров храмового зодчества в историческом центре. Побываете на центральной Советской площади с храмом Ильи Пророка, у часовни Казанской Богоматери обсудим столичный период в жизни Ярославля, а у стен бывшего монастыря я расскажу захватывающую историю обретения памятника древнерусской письменности.

О солеварении и фигурах ярославского края

На пути к ещё одному купеческому городу на Волге, который тоже можно назвать столичным (об этом обязательно поговорим отдельно), вы узнаете историю солеварения на ярославской земле и познакомитесь с именами знаменитых зодчих, художников и деятелей науки. А еще узнаете о диковинном и милом зверьке, которого местные жители ласково зовут «хохуля».

Государыня-Кострома

Вы увидите памятники Юрию Долгорукому, вождю революции Ленину и народному герою Сусанину. На центральной площади послушаете о ее знаковых памятниках: пожарной каланче, гауптвахте, бывшей гостинице «Лондон» и доме Борщова. Из беседки Островского сравните вид на Волгу с тем, что открывается из ярославских ротонд. В Богоявленско-Анастасиином монастыре увидите главную святыню Костромы — Фёдоровскую икону Божией Матери. А в Ипатьевской обители узнаете, как Земскому Собору удалось уговорить совсем юного Михаила Фёдоровича возглавить Россию. Здесь снова вы поймаете пересечение с Ярославлем: после Костромы будущий царь задержался на месяц в Ярославле. Зачем? Узнаете на экскурсии!

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Место встречи по договорённости с гидом
Завершение: г. Ярославль, пл. Волкова, д. 1
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

По договорённости

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