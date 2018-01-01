Ярославль - сияющий величеством

Авторская пешеходно-автомобильная экскурсия по Ярославлю в течение 3 часов

5
1 оценка
Авторская пешеходно-автомобильная экскурсия по Ярославлю в течение 3 часов.

Побываем на трех обзорно-смотровых площадках, увидим множество храмовых комплексов, древних и современных памятников, места съемок популярных кинофильмов, десятки неповторимых фотозон. Расскажу про город и о важных вехах Ярославской земли, о прославленных людях и событиях. Впечатления гарантирую!
Ярославль - сияющий величеством
Ярославль - сияющий величеством
Ярославль - сияющий величеством
Ярославль - сияющий величеством
Ярославль - сияющий величеством
Ярославль - сияющий величеством

Что вас ожидает 🤩

  • Спасо-преображенский монастырь (Кремль)
  • Главные площади Ярославля
  • Первый русский театр
  • Храмовые комплексы
  • Памятники историческим личностям, поэтам, актерам, певцам, медведям
  • Звонница (панорама города на высоте 32метра)
  • Обзорно-смотровые площадки
  • Улочки с «секретом»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Достопримечательности Ярославщины

Благодаря четкому графику качественной экскурсии сможем обойти и объехать большинство памятных достопримечательностей и интересных мест Ярославщины:

  • Спасо-преображенский монастырь (Кремль).
  • Главные площади Ярославля.
  • Первый русский театр.
  • Храмовые комплексы.
  • Памятники историческим личностям, поэтам, актерам, певцам, медведям,
  • Звонница (панорама города на высоте 32метра).
  • Обзорно-смотровые площадки.
  • Улочки с «секретом».

Важно знать:

  • Трансфер от 1 до 4 человек.
  • С собой нужно взять головной убор и воду.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Подъём на Звонницу (билеты)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ярославль, ул. Первомайская, 53
Завершение: Первомайский бульар
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Трансфер от 1 до 4 человек. С собой нужно взять: головной убор
  • Воду
  • Мелкие монеты «на счастье»
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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