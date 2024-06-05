А Анна Первые шаги в Ярославле Большое спасибо гиду Илье за интересную и познавательную прогулку по Ярославлю!

Н Наталия Ярославль - живая сказка России Несмотря на морозную погоду в новогодние праздники, экскурсия прошла отлично. Экскурсовод учел все наши пожелания, заводил погреться. Нам очень понравилось.

Ю Юлия Первые шаги в Ярославле читать дальше влюбилась в Ярославль. Почувствовала с какой любовью она подходит к работе и к нам слушателям. Экскурсия получилась волшебная. Буду всем рекомендовать. Очень понравилась гид Валентина. Интересная подача материала, воспринимается легко и в то же время много интересного и познавательного. Благодаря Валентине

Е Елена Первые шаги в Ярославле Ознакомительная экскурсия прошла замечательно. Экскурсовод Илья интересно и с чуством юмора рассказал историю архитектуры Ярославля. Прошлись по экскурсионному маршруту. Жаль времени было очень мало. Наверное формат такой экскурсии подразумевает больше времени. Особенно при групповой. Рекомендую.

И Ирина Ярославль вдоль и поперек Хороший экскурс в историю города. Все значимые места обойти невозможно, но представление о Ярославле, его истории и современности Вы составите. Спасибо организаторам.

С Соня Ярославль вдоль и поперек Интересная, познавательная экскурсия. С многими интересными фактами и событиями. Благодаря Алене влюбились в Ярославль! Потрясающий город! Всем рекомендую

А Анна Ярославль вдоль и поперек читать дальше мы ещё не заходили в музей-заповедник и на саму стрелку, там можно было самим потом, но нам хватило впечатлений и так! Все с душой и позитивом!!! Спасибо из Питера!) Были вчера на экскурсии с Дарьей Ш. Нам очень понравился гид, интересно рассказывает, обзорная пешеходная прогулка)) ноги прочувствовали, и это