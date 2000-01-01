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Ярославское узорочье

5
10 отзывов
Артём П.
Артём П. – Гид из Ярославля
Экскурсия ⛳ для тех, кто любит старину, легенды, исторические пейзажи и художественную эстетику древних храмов и культовых мест-силы.

А также тем, кто уже бывал в Ярославле и желает увидеть город 🏙️ вне пределов зоны ЮНЕСКО – исторического, т.

к.

даже бывалого путешественника здесь можно удивить.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Ярославское узорочье
Ярославское узорочье

Что вы увидите

  • Церковь Иоанна Предтечи в Толчкове
  • Старообрядческая Коровницкая слобода
  • Ярославская Голландия
  • Старые дороги с 1000-летней историей
  • Смотровые площадки на исторический центр
  • Ансамбли Волжской и Которосльной набережных с нетуристических сторон
  • Самый большой изразцовый наличник в России (высота 6 м. )
Столица Золотого кольца РоссииПо праву Ярославль имеет статус «Столицы Золотого кольца России», и я с удовольствием выступлю в роли вашего проводника в мир старины и пейзажа русской равнины.
«Верхневолжская Флоренция»Историческая слобода XVII века вокруг центра города могут поразить Вас шедевральными примерами ярославских архитектурных жемчужин-храмов, рассыпанных в ожерелье Волжской и Которосльной набережной. Для нынешних архитекторов они являются примерами русского зодчества.

В ходе экскурсии 🧭 мы:

  • увидим тысячерублёвый храм Ионна Предтечи в Толчковской слободе
  • (визуально лучший храм города);
  • посетим старообрядческую Коровницкую слободу с самым большим
  • изразцовым наличником в России;
  • посмотрим на «Ярославскую Голландию» XVIII века;
  • окажемся на перепутьях двух важных древнейших дорог, которым более
  • 1000 и 2000 лет;
  • полюбуемся средневековыми фресками XVII века в старинных
  • намоленных храмах;
  • потрём своими руками изразцы 300-летней давности;
  • узнаем, как украсить свой дом или дачу, чтобы был самый красивый дом на улице с «Ярославской физиономией».
С моей помощью вы окажетесь в совсем нетуристических местах, куда с секретными видами на «Ярославскую Стрелку» возят ярославцы на свидания своих барышень. И, конечно же, получите мой опыт путешествий по миру и России, чтобы открыть столицу Золотого кольца с другой стороны
Два варианта экскурсии в зависимости от сезона:Зимний (октябрь — апрель) — акцент делается на смотровых площадках и внешних визуальных видах объектов посещения, т. к. часть музейных храмов закрывается для сохранения фресок, поэтому посещаем больше действующие храмы.
Летний (май — сентябрь) — заходим в исторические места с музейным сохранением. Важная информация!• Экскурсия ⛳ проводится по одному из двух вариантов в зависимости от
сезона;
  • Необходимо взять с собой 50-200 руб. на музейные объекты для
  • посещения;
  • Обязательно требуется транспорт (либо ваш транспорт либо мой с
  • водителем за доплату).
Что входит
  • Услуги экскурсовода
Что не входит
  • Легковая машина на 1-3 чел (1500 руб)
  • Минивэн на 3-7 чел (2000 руб)
  • Входные билеты в музейные объекты в летнее время (50-200 руб/чел)
Начало
🚩 Волжская набережная д. 45, Ярославль
Место завершения
🏁 Советская площадь д.7, Ярославль
Ярославское узорочье
Ярославское узорочье
Ярославское узорочье
Ярославское узорочье

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Артём П.
Артём П.
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10 отзывов оставили туристы

Артём П. проводит ещё 2 экскурсии

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