Столица Золотого кольца РоссииПо праву Ярославль имеет статус «Столицы Золотого кольца России», и я с удовольствием выступлю в роли вашего проводника в мир старины и пейзажа русской равнины.
«Верхневолжская Флоренция»Историческая слобода XVII века вокруг центра города могут поразить Вас шедевральными примерами ярославских архитектурных жемчужин-храмов, рассыпанных в ожерелье Волжской и Которосльной набережной. Для нынешних архитекторов они являются примерами русского зодчества.
В ходе экскурсии 🧭 мы:
- увидим тысячерублёвый храм Ионна Предтечи в Толчковской слободе
- (визуально лучший храм города);
- посетим старообрядческую Коровницкую слободу с самым большим
- изразцовым наличником в России;
- посмотрим на «Ярославскую Голландию» XVIII века;
- окажемся на перепутьях двух важных древнейших дорог, которым более
- 1000 и 2000 лет;
- полюбуемся средневековыми фресками XVII века в старинных
- намоленных храмах;
- потрём своими руками изразцы 300-летней давности;
- узнаем, как украсить свой дом или дачу, чтобы был самый красивый дом на улице с «Ярославской физиономией».
С моей помощью вы окажетесь в совсем нетуристических местах, куда с секретными видами на «Ярославскую Стрелку» возят ярославцы на свидания своих барышень. И, конечно же, получите мой опыт путешествий по миру и России, чтобы открыть столицу Золотого кольца с другой стороны
Два варианта экскурсии в зависимости от сезона:Зимний (октябрь — апрель) — акцент делается на смотровых площадках и внешних визуальных видах объектов посещения, т. к. часть музейных храмов закрывается для сохранения фресок, поэтому посещаем больше действующие храмы.
Летний (май — сентябрь) — заходим в исторические места с музейным сохранением. Важная информация!• Экскурсия ⛳ проводится по одному из двух вариантов в зависимости от
сезона;
- Необходимо взять с собой 50-200 руб. на музейные объекты для
- посещения;
- Обязательно требуется транспорт (либо ваш транспорт либо мой с
- водителем за доплату).