Столица Золотого кольца РоссииПо праву Ярославль имеет статус «Столицы Золотого кольца России», и я с удовольствием выступлю в роли вашего проводника в мир старины и пейзажа русской равнины.

«Верхневолжская Флоренция»Историческая слобода XVII века вокруг центра города могут поразить Вас шедевральными примерами ярославских архитектурных жемчужин-храмов, рассыпанных в ожерелье Волжской и Которосльной набережной. Для нынешних архитекторов они являются примерами русского зодчества.

В ходе экскурсии 🧭 мы:

увидим тысячерублёвый храм Ионна Предтечи в Толчковской слободе

(визуально лучший храм города);

посетим старообрядческую Коровницкую слободу с самым большим

изразцовым наличником в России;

посмотрим на «Ярославскую Голландию» XVIII века;

окажемся на перепутьях двух важных древнейших дорог, которым более

1000 и 2000 лет;

полюбуемся средневековыми фресками XVII века в старинных

намоленных храмах;

потрём своими руками изразцы 300-летней давности;

узнаем, как украсить свой дом или дачу, чтобы был самый красивый дом на улице с «Ярославской физиономией».

С моей помощью вы окажетесь в совсем нетуристических местах, куда с секретными видами на «Ярославскую Стрелку» возят ярославцы на свидания своих барышень. И, конечно же, получите мой опыт путешествий по миру и России, чтобы открыть столицу Золотого кольца с другой стороны

Два варианта экскурсии в зависимости от сезона:Зимний (октябрь — апрель) — акцент делается на смотровых площадках и внешних визуальных видах объектов посещения, т. к. часть музейных храмов закрывается для сохранения фресок, поэтому посещаем больше действующие храмы.

Летний (май — сентябрь) — заходим в исторические места с музейным сохранением. Важная информация!• Экскурсия ⛳ проводится по одному из двух вариантов в зависимости от

сезона;