Спасибо Ивану за экскурсию по городу. Все прошло на хорошем уровне: насыщенный, занимательный рассказ, хороший темп, внимание к нашим пожеланиям. СПАСИБО.

А Алла

Отличная экскурсия, экскурсоводу Ивану отдельное спасибо за интересный рассказ и неспешную познавательно прогулку. Обед в ресторане с национальными блюдами тоже очень понравился, все хорошо организовано, внимательный персонал, на спиртное и другие напитки (не входят в обед) адекватные цены. Спасибо организаторам!