1 чел.
По популярности
скидка
10%
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Красивая и вкусная Йошкар-Ола: групповая экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Йошкар-Олы: набережная Брюгге, купеческие дома, Архангельская слобода и марийская кухня ждут вас на этой увлекательной экскурсии
Начало: На Патриаршей площади
Расписание: ежедневно в 11:45 и 14:45
Завтра в 11:45
15 июля в 14:45
25002 250₽ за человека
скидка
10%
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Казани в Йошкар-Олу: путешествие по сказочным местам
Познакомьтесь с удивительным городом Йошкар-Ола, где средневековая Европа встречается с русской историей
15 июля в 08:00
17 июля в 08:00
2133419 201₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Йошкар-Олы - в замок Шереметева
Отправляйтесь в уникальное путешествие к замку Шереметева на берегу Волги. Откройте для себя историю семьи Шереметевых и насладитесь красотой ухоженного сада
Начало: На Патриаршей площади
23 июля в 09:00
30 июля в 09:00
2600023 400₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВАЛЕРИЯ9 июля 2024Спасибо Ивану за экскурсию по городу. Все прошло на хорошем уровне: насыщенный, занимательный рассказ, хороший темп, внимание к нашим пожеланиям. СПАСИБО.
- ААлла8 июля 2024Отличная экскурсия, экскурсоводу Ивану отдельное спасибо за интересный рассказ и неспешную познавательно прогулку. Обед в ресторане с национальными блюдами тоже очень понравился, все хорошо организовано, внимательный персонал, на спиртное и другие напитки (не входят в обед) адекватные цены. Спасибо организаторам!
- ЕЕлена4 июля 2024Интересная экскурсия, рассказаны и показаны основные знаменитые места города. Приятная прогулка с замечательным ужином в конце. Рекомендую для ознакомления с историей и культурой Йошкар-Олы.
Ответы на вопросы от путешественников по Йошкар-Оле в категории «Скидки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Йошкар-Оле
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Йошкар-Оле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Йошкар-Оле в июле 2024
Сейчас в Йошкар-Оле в категории "Скидки" можно забронировать 3 экскурсии от 2 250 до 23 400 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 47 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Скидки в Йошкар-Оле на экскурсии — сразу и без всяких промокодов и купонов %🔥%. Успейте забронировать до конца акции по низкой стоимости со скидкой до 10%!. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2024