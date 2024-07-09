Экскурсии со скидкой в Йошкар-Оле до 10%

Найдено 3 экскурсии в категории «Скидки» в Йошкар-Оле, цены от 2 250 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Красивая и вкусная Йошкар-Ола
Пешая
скидка
10%
36 отзывов
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Красивая и вкусная Йошкар-Ола: групповая экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Йошкар-Олы: набережная Брюгге, купеческие дома, Архангельская слобода и марийская кухня ждут вас на этой увлекательной экскурсии
Начало: На Патриаршей площади
Расписание: ежедневно в 11:45 и 14:45
Завтра в 11:45
15 июля в 14:45
25002 250 за человека
Из Казани - в удивительную Йошкар-Олу
На машине
скидка
10%
11 отзывов
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Казани в Йошкар-Олу: путешествие по сказочным местам
Познакомьтесь с удивительным городом Йошкар-Ола, где средневековая Европа встречается с русской историей
15 июля в 08:00
17 июля в 08:00
2133419 201 за всё до 4 чел.
Из Йошкар-Олы - в замок Шереметева
На машине
скидка
10%
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Йошкар-Олы - в замок Шереметева
Отправляйтесь в уникальное путешествие к замку Шереметева на берегу Волги. Откройте для себя историю семьи Шереметевых и насладитесь красотой ухоженного сада
Начало: На Патриаршей площади
23 июля в 09:00
30 июля в 09:00
2600023 400 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    ВАЛЕРИЯ
    9 июля 2024
    Красивая и вкусная Йошкар-Ола
    Спасибо Ивану за экскурсию по городу. Все прошло на хорошем уровне: насыщенный, занимательный рассказ, хороший темп, внимание к нашим пожеланиям. СПАСИБО.
  • А
    Алла
    8 июля 2024
    Красивая и вкусная Йошкар-Ола
    Отличная экскурсия, экскурсоводу Ивану отдельное спасибо за интересный рассказ и неспешную познавательно прогулку. Обед в ресторане с национальными блюдами тоже очень понравился, все хорошо организовано, внимательный персонал, на спиртное и другие напитки (не входят в обед) адекватные цены. Спасибо организаторам!
    Отличная экскурсия, экскурсоводу Ивану отдельное спасибо за интересный рассказ и неспешную познавательно прогулку. Обед в ресторанеОтличная экскурсия, экскурсоводу Ивану отдельное спасибо за интересный рассказ и неспешную познавательно прогулку. Обед в ресторанеОтличная экскурсия, экскурсоводу Ивану отдельное спасибо за интересный рассказ и неспешную познавательно прогулку. Обед в ресторанеОтличная экскурсия, экскурсоводу Ивану отдельное спасибо за интересный рассказ и неспешную познавательно прогулку. Обед в ресторанеОтличная экскурсия, экскурсоводу Ивану отдельное спасибо за интересный рассказ и неспешную познавательно прогулку. Обед в ресторанеОтличная экскурсия, экскурсоводу Ивану отдельное спасибо за интересный рассказ и неспешную познавательно прогулку. Обед в ресторанеОтличная экскурсия, экскурсоводу Ивану отдельное спасибо за интересный рассказ и неспешную познавательно прогулку. Обед в ресторане
  • Е
    Елена
    4 июля 2024
    Красивая и вкусная Йошкар-Ола
    Интересная экскурсия, рассказаны и показаны основные знаменитые места города. Приятная прогулка с замечательным ужином в конце. Рекомендую для ознакомления с историей и культурой Йошкар-Олы.
    Интересная экскурсия, рассказаны и показаны основные знаменитые места города. Приятная прогулка с замечательным ужином в конце

Ответы на вопросы от путешественников по Йошкар-Оле в категории «Скидки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Йошкар-Оле
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Красивая и вкусная Йошкар-Ола
  2. Из Казани - в удивительную Йошкар-Олу
  3. Из Йошкар-Олы - в замок Шереметева
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Набережная Брюгге
  3. Набережная
  4. Скульптура «Йошкин кот»
  5. Часы «12 апостолов»
  6. Воскресенская набережная
  7. Патриаршая площадь
  8. Комплекс «Царевококшайский Кремль»
  9. Республиканский театр кукол
  10. Благовещенский собор
Сколько стоит экскурсия по Йошкар-Оле в июле 2024
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