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Полезная информация о Йошкар-Оле

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Местное время в Йошкар-Оле
21:3803
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаЙошкар-Ола
По-английскиYoshkar-Ola
Столица регионаЙошкар-Ола является столицей региона
Население города279 100 чел.
АэропортЙошкар-Ола JOK
Часовой поясEurope/Moscow
Средняя высота94 м. от уровня моря

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