Полезная информация о Йошкар-Оле
Что нужно знать о Йошкар-Оле: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Йошкар-Ола, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 23 экскурсии
Местное время в Йошкар-Оле
21:3803
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇺 Россия
|Название города
|Йошкар-Ола
|По-английски
|Yoshkar-Ola
|Столица региона
|Йошкар-Ола является столицей региона
|Население города
|279 100 чел.
|Аэропорт
|Йошкар-Ола JOK
|Часовой пояс
|Europe/Moscow
|Средняя высота
|94 м. от уровня моря
Где находится Йошкар-Ола на карте
Йошкар-Ола
Популярные экскурсии в Йошкар-Оле
1500
₽
за чел.
Если вы любите историю так, как любим её мы, эта поездка точно не оставит вас равнодушными. Отправляемся в прошлое Марий Эл, чтобы познакомиться с 200...
2400
₽
за чел.
3500
₽
за чел.
Вы откроете для себя самые интересные места Йошкар-Олы, проникнетесь её атмосферой и услышите непринужденный рассказ об истории и архитектуре этого ст...
5
7 отзывов
500
₽
за чел.
5
56 отзывов
765
₽
за чел.
Получить объемное представление о главных достопримечательностях города на пешеходной экскурсии