Программа тура по дням
Прибытие, обзорная экскурсия по Казанскому кремлю, музей «Городская панорама»
Прибытие в гостиницу самостоятельно.
Индивидуальный трансфер: ж/д вокзал – гостиница (стоимость услуги – 1500 руб., приобретается заранее).
В случае опоздания туристов к началу экскурсионной программы, просим срочно связаться по телефонам экстренной связи.
Гарантированное размещение в гостинице после 15:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в камере хранения гостиницы.
12:00-13:00 Выезд на экскурсионную программу.
Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Получение уточненных экскурсионных программ.
14:00 Обед в кафе или ресторане города. Интерактивная программа «Якын дуслар»
15:00 Экскурсия «Древний Керман». Кремль — главная достопримечательность Казани, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО, крепость, с которой началась история города 10 веков назад.
В кремле находится резиденция президента Республики Татарстан. Действуют главная Соборная мечеть Кул Шариф и Кафедральный собор Благовещения.
16:30 Экскурсия в музей «Городская панорама». Мини-макеты городов, целые парки миниатюрных городов и государств существуют в разных странах мира. Казань не отстает… И, конечно, это не просто макеты, здесь можно увидеть, как Казань менялась на протяжении тысячелетия с момента возникновения и до сегодняшних дней с помощью интерактивных стендов, мультимедийных устройств и анимации.
18:00 Прибытие в гостиницу. Свободное время.
20:00 Для желающих дополнительная вечерняя обзорная экскурсия по городу «Казань зажигает огни» (цена экскурсии 1100 рублей с туриста, экскурсия состоится при наборе минимум 10 человек).
Новогодняя праздничная Казань чудо как хороша. А вечерняя подсветка зданий, сияние новогодних елочек, разноцветье гирлянд и огни вечерней столицы создают иллюзию путешествия в сказку.
А еще мы поговорим о новогодних традициях, ритуалах и приметах. Приглашаем вас окунуться в сказочный облик ночного города.
Экскурсия по Болгару
С 07:00 Завтрак в гостинице.
09:00 Встреча с экскурсоводом на пункте сбора: гостиница «Ногай» (ул. Баумана, д. 19).
Выезд на экскурсионную программу в г. Болгар (180 км).
12:00 Экскурсия по Болгарскому городищу.
Кто такие современные татары, какими были их предки, где они жили, и где находится исток мусульманской культуры Татарстана? На многие вопросы вы сможете получить ответ на экскурсии в город Болгар — бывшую столицу волжских булгар.
Вы посетите более десятка архитектурных и археологических объектов городища, оставшегося от древней столицы Великой Булгарии, полюбуетесь панорамой волжских берегов со смотровой площадки, подышите чистым степным воздухом.
Вы посетите: музей Болгарской цивилизации, где узнаете об истории волжских булгар и археологических находках глубокой древности, памятный знак с музейной экспозицией посвященной исламизации булгар и главным экспонатом музея — самым большим печатным Кораном в мире.
Обед.
После обеда — осмотр новых объектов Болгара.
Достопримечательности Болгара сегодня — это не только памятники старины. Белоснежно-кремовый комплекс «Ак мэчет» (Белой мечети), величие и размах сооружения притягивает к себе не только приверженцев ислама, но и простых путешественников.
Для того чтобы окунуться в атмосферу чистой религии и культуры Востока, далекой от суеты и человеческих разногласий, люди приезжают со всех концов страны.
20:00 Возвращение в Казань
Новогодняя обзорная экскурсия по Казани, экскурсия в Национальную библиотеку Республики Татарстан
С 07:00 Завтрак в гостинице.
09:00Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Выезд на экскурсионную программу.
Новогодняя обзорная экскурсия по Казани. Красавица Казань совершенно преображается в пору новогодних праздников. Зима накладывает свой отпечаток на лик города и наполняет его волшебством, раскрашивая сотнями гирлянд, неоновых всполохов и ярмарочных гуляний.
Вы познакомитесь с историческим центром Казани.
В ходе экскурсии предусмотрено посещение Богородицкого мужского монастыря, где хранится Святыня России — Казанская икона Божией Матери, знакомство с районом Старо-татарской слободы, осмотр мечети Марджани, прогулка по Новогодней «Туган авылым» («Татарская деревня»), осмотр комплекса Университета и рассказ о Суконной слободе.
12:40 Обед в кафе города.
14:00 Экскурсия в Национальную библиотеку Республики Татарстан — одну из крупнейших и старейших библиотек России.
Её история насчитывает 155 лет. Сегодня обновленная национальная библиотека располагается в здании — символе советского модернизма. Посетив нашу библиотеку, вы осмотрите читальные залы, террасу библиотеки, увидите уникальную инсталляцию из 287 букв 5 татарских алфавитов, насладитесь потрясающими видами исторической и современной части города, панорамой реки Казанки.
Интерес вызывает не только ультрасовременная концепция библиотеки, но и история здания, которое строили совсем по другим стандартам и для иных целей.
15:00 Окончание программы в центре города. Свободное время.
Поездка в Йошкар-Олу
С 07:00 Завтрак в гостинице.
09:10 Встреча с экскурсоводом на пункте сбора. Гостиница «Ногай» ул. Баумана, д. 19.
Выезд в г. Йошкар-Ола.
Обзорная экскурсия по городу Йошкар-Ола: историческая и современная столица Республики Марий Эл, в которой одинаково радуют глаз старина и современность.
Экскурсии по городу поведают вам об основании города-крепости, о малоизвестных Черемисских войнах и бунтах, о подъёме и развитии будущей столицы Марий Эл.
Самые ранние памятники архитектуры из тех, что можно посмотреть в Йошкар-Оле, относятся к XVIII-XIX векам. Это, в первую очередь, усадьбы и дома зажиточных горожан — купцов, промышленников.
Город богат и церквями, но они по большей части восстановлены после советской власти в новых архитектурных формах.
За последние 10-15 лет здесь были построены настоящие чудеса зодчества, украсившие город: центральная площадь города — Площадь Ноготкова-Оболенского — первого воеводы города. Национальная художественная галерея, «царь-пушка», музыкальные часы с двигающимися фигурками.
Свободное время для самостоятельного обеда и покупки сувениров.
19:30 Прибытие в Казань. Свободное время в центре города.
Отъезд
С 07:00 Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров до 12:00.
Проживание
В туре предусмотрено размещение в различных отелях Казани.
Стоимость тура на 1 человека, руб:
|Гостиница,
название
|Даты действия
цены
|Взрослый
(1/2 DBL)
|Ребенок
(до 7/14 лет)
|Третий
в номере
|Одноместный
номер
|Доп. ночь с
человека DBL/SGL
|Тип завтрака
в туре
|Без проживания
|28.12.2023-10.01.2023
|16890
|16090 / 16490
|-
|-
|-
|-
|«Татарстан» 3* эконом
|28.12.2023-10.01.2023
|26690
|16090 / 26290
|26690
|37330
|3150 / 5810
|Шведский стол
|«Амакс Сафар Отель» 3* эконом
|28.12.2023-10.01.2023
|26890
|16090 / 26490
|26890
|34890
|3200 / 5200
|Шведский стол
|“Ильмар Сити” 3*
|28.12.2023-10.01.2023
|26890
|16090 / 26490
|26890
|31290
|3200 / 4300
|Шведский стол
|“Парк Отель” 3*
|28.12.2023-10.01.2023
|27690
|16090 / 27290
|27690
|36090
|3400 / 5500
|Шведский стол
|«Амакс Сафар» 3* стандарт
|28.12.2023-10.01.2023
|27690
|16090 / 27290
|27690
|35690
|3400 / 5400
|Шведский стол
|«Кристалл» 3*
|28.12.2023-10.01.2023
|27690
|16090 / 27290
|27690
|35690
|3400 / 5400
|Шведский стол
|«Давыдов» 3*
|28.12.2023-10.01.2023
|28090
|16090 / 27690
|28090
|36090
|3500 / 5500
|Шведский стол
|«Ибис» 3*
|28.12.2023-10.01.2023
|30090
|16090 / 29690
|30090
|38090
|4000 / 6000
|Шведский стол
|«Сулейман Палас» 4*
|28.12.2023-10.01.2023
|30090
|16090 / 29690
|30090
|42090
|4000 / 7000
|Шведский стол
|«Ногай» 3*
|28.12.2023-10.01.2023
|31090
|16090 / 30690
|31090
|41290
|4250 / 6800
|Шведский стол
|«Биляр Палас» 4*
|28.12.2023-10.01.2023
|31690
|16090 / 31290
|31690
|41290
|4400 / 6800
|Шведский стол
|«Корстон Tower» 4*
|28.12.2023-10.01.2023
|31690
|16090 / 31290
|31690
|41290
|4400 / 6800
|Шведский стол
|«Гранд Отель Казань» 4*
|28.12.2023-10.01.2023
|31690
|16090 / 31290
|31690
|41290
|4400 / 6800
|Шведский стол
|«Корстон Royal» 5*
|28.12.2023-10.01.2023
|33690
|16090 / 33290
|33690
|46090
|4900 / 8000
|Шведский стол
|«Шаляпин Палас Отель» 4*
|28.12.2023-10.01.2023
|34090
|16090 / 33690
|34090
|42890
|5000 / 7200
|Шведский стол
|«Особняк на Театральной» 3*
|28.12.2023-10.01.2023
|34090
|16090 / 33690
|34090
|48090
|5000 / 8500
|Шведский стол
Варианты проживания
АМАКС Сафар-отель
Отель AMAKS Safar расположен в высотном здании, в 2 км от центра города и Кремля. К услугам гостей ночной клуб и сауна.
Просторные номера отеля AMAKS Safar оснащены телевизором с кабельными каналами, в номерах установлен рабочий стол.
В ресторане отеля гости могут заказать традиционные блюда Татарстана и классические интернациональные блюда. В баре, открытом до позднего вечера, подают разнообразные безалкогольные и алкогольные напитки, в том числе местного производства.
Персонал отеля поможет спланировать экскурсии. По запросу организуется трансфер из международного аэропорта Казань.
Сеть/бренд отелей: Amaks Hotels & Resorts
Отель «Кристалл»
Отель расположен всего в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала города Казани. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и частная парковка.
Номера отеля «Кристалл» оформлены в классическом стиле и располагают холодильником, телевизором с плоским экраном и кондиционером. В ресторане отеля «Кристалл» можно попробовать блюда европейской кухни, а в баре подают различные коктейли.
Казанский кремль находится в 1,3 км от отеля «Кристалл», а пешеходная улица Баумана с магазинами и кафе — в 10 минутах ходьбы. Поездка на экспрессе до аэропорта Казани от железнодорожного вокзала занимает 20 минут.
Гостиница «Давыдов»
Отель «Давыдов» находится в Казани и расположен всего в 700 метрах от выставочного центра Казанская ярмарка. Отель выполнен в современном стиле и располагает круглосуточной стойкой регистрации. К услугам гостей бесплатный WiFi и бесплатная частная автомобильная парковка.
Светлые номера оборудованы кондиционером, в них имеется телевизор с плоским экраном и холодильник. В ванной комнате гостям предоставлена возможность воспользоваться бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями и феном.
В ресторане отеля подают различные блюда русской, европейской и татарской кухни. Каждое утро сервируется завтрак «шведский стол», а в баре гости могут заказать напитки и закуски. Отель «Давыдов» расположен в 950 метрах от Казанского зооботанического сада и в 3 км от оживленной улицы Карла Маркса.
Расстояние до Казанского кремля составляет 4,5 км. Прогулка до станции метро «Суконная слобода» занимает 7 минут, а поездка до центрального вокзала Казани - 10 минут. Международный аэропорт Казани расположен в 20 км. Услуги трансфера предоставляются гостям за дополнительную плату.
Парк Отель Казань
Трехзвездочная гостиница "Парк Отель" располагается на улице Островского, в 5 минутах ходьбы от станции метро Площадь Тукая. К услугам предоставляется бесплатный доступ к Wi-Fi. Заселение возможно в любое время.
Номерной фонд состоит из нескольких категорий номеров, которые полностью оснащены для продолжительного проживания. Имеется необходимый комплект техники и мебели. В собственной ванной можно воспользоваться набором средств личной гигиены.
В отеле есть общая оборудованная кухня, где можно приготовить еду самостоятельно. Также поблизости есть несколько столовых и кафе с большим выбором блюд.
До аэропорта или железнодорожного вокзала можно доехать примерно за полчаса. Также рядом есть Парк Тысячелетия, Татарская усадьба, Театр им. Камала.
Отель «Биляр Палас»
Отель «Биляр Палас» расположен в Казани. К услугам гостей ресторан, бар, общий лаундж и фитнес-центр. Отель находится в 1,1 км от мечети аль-Марджани, в 1,8 км от Петропавловского собора и в 1,6 км от площади Свободы.
Стойка регистрации открыта круглосуточно, на всей территории работает бесплатный Wi-Fi. Осуществляется доставка еды и напитков в номер, для гостей организован трансфер от/до аэропорта. В распоряжении гостей собственная ванная комната с феном.
Из некоторых номеров открывается вид на озеро. Все номера оснащены кондиционером, сейфом и телевизором с плоским экраном. По утрам гостям предлагают завтрак «шведский стол». Гостям отеля «Биляр Палас» предлагается целый спектр велнес-услуг.
В отеле установлена гидромассажная ванна и оборудована сауна. Поблизости находятся такие достопримечательности, как храм Воздвижения Креста Господня, ресторанно-развлекательный комплекс «Туган Авылым» и Казанский федеральный университет. Расстояние от отеля «Биляр Палас» до международного аэропорта Казань составляет 24 км.
Suleiman Palace Hotel
К услугам гостей этого элегантного 4-звездочного отеля крытая веранда с чарующей атмосферой, бизнес-бар и ресторан. Гости могут отдохнуть в оздоровительном клубе на территории. Отель Suleiman Palace находится в самом сердце Казани.
В фонде отеля представлены стильные стандартные номера и номера-студио. По утрам накрывается бесплатный завтрак «шведский стол». В собственной ванной комнате установлена ванна. В оздоровительном клубе имеется бесплатный плавательный бассейн. В распоряжении гостей также массажный и косметический кабинеты.
В уютном баре предлагаются разнообразные напитки. При отеле Suleiman Palace работает со вкусом оформленный ресторан «Шафран», где подаются блюда региональной и европейской кухонь. Бизнес-бар открыт круглосуточно. Здесь можно провести встречу за кофе или другими напитками, арендовать ноутбук и воспользоваться Wi-Fi в деловых целях.
Поездка на автомобиле от отеля Suleiman Palace до железнодорожного и речного вокзалов Казани занимает 10 минут. Поблизости налажено хорошее транспортное сообщение.
Отель «Ибис Казань»
Отель «Ибис Казань Центр» находится в самом центре города, в 5 минутах ходьбы от Казанского кремля. Гостям предлагается размещение в современных номерах с бесплатным Wi-Fi, рабочим столом и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы.
В ресторане отеля «Ибис Казань Центр» готовят фирменные блюда Татарстана и блюда интернациональной кухни. К услугам гостей также бар Rendez-Vous, где в неформальной обстановке подают самые разнообразные алкогольные и безалкогольные напитки. На круглосуточной стойке регистрации отеля можно записаться на экскурсии по достопримечательностям Казани, включая озеро Кабан и мечеть Нурулла.
Поездка на автомобиле и поезде «аэроэкспресс» до международного аэропорта Казани займет 30 минут. Гости, путешествующие на автомобиле, могут воспользоваться частной платной крытой парковкой с ограниченным количеством мест. Предварительная резервация парковочных мест не предусмотрена.
Гранд отель Казань
Четырехзвездочный отель Grand Hotel Kazan, открывшийся в начале 2009 года, занимает современное здание.
К услугам гостей 17-этажного отеля 215 номеров с панорамным видом на город. Все просторные номера с собственной ванной комнатой оформлены в элегантном стиле. Гости отеля Grand Hotel Kazan могут воспользоваться превосходными помещениями различной вместимости для проведения конференций и деловых мероприятий.
Кроме того, в распоряжении гостей бизнес-центр. В главном ресторане отеля подают завтрак, обед и ужин с блюдами русской, татарской и европейской кухни. При отеле также работает бар. Отель Grand Hotel Kazan — первый в городе отель с вертолетной площадкой на крыше.
От стойки регистрации отеля Grand Hotel Kazan можно пройти прямо в торгово-развлекательный центр «Кольцо» с кинотеатром, бильярдным залом и кафе. Места на многоэтажной парковке в этом центре предоставляются за дополнительную плату.
Отель «Ногай»
Отель «Ногай» расположен в Казани, в 300 метрах от Петропавловского собора и в 4,4 км от стадиона «Казань Арена». К услугам гостей детская игровая площадка и ресторан. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Из окон открывается вид на город.
Номера оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В некоторых номерах обустроена гостиная зона. В числе удобств — чайник, фен и собственная ванная комната с ванной или душем.
Стойка регистрации открыта круглосуточно.
Отель «Ногай» находится в 500 метрах от Казанского федерального университета и в 1 км от Казанского кремля. Расстояние до международного аэропорта Казани составляет 23 км. Прогулка до Центрального железнодорожного вокзала Казани занимает 15 минут.
Шаляпин Палас Отель
Четырехзвездочный отель «Шаляпин Палас» находится в центре Казани, рядом с пешеходной зоной на улице Баумана.
К услугам гостей 123 уютных и благоустроенных номера в классическом стиле. По утрам в ресторане отеля сервируют богатый завтрак «шведский стол».
В ресторане «Капелла» подают вкусные блюда татарской и русской кухни, а также разнообразные блюда европейской кухни. Бар с живой фортепианной музыкой Piano Bar отеля «Шаляпин» работает круглосуточно. Все гости отеля «Шаляпин Палас» могут бесплатно посещать фитнес-центр с крытым бассейном, тренажерным залом и сауной.
В числе прочих удобств помещения для совещаний различной вместимости. Поблизости расположен Казанский кремль, собор Богоявления, Казанский государственный университет и другие местные достопримечательности.
Отель «Корстон Тауэр Казань»
Отель «Корстон Тауэр Казань» расположен в Казани. К услугам гостей хаммам, крытый бассейн и фитнес-центр. На территории работает бесплатный Wi-Fi.
Cреди удобств в номерах — кондиционер, гостиная зона, мини-бар и телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются халаты и фен.
Гости могут пообедать в ресторане отеля или посетить близлежащие кафе и рестораны. Также при отеле работает бар. По запросу гостям подают завтрак в номер. В отеле осуществляется доставка еды и напитков в номер. В числе прочих удобств — бильярд, ночной клуб и караоке.
Казанский Кремль и мечеть Кул-Шариф находятся в 3 км от отеля. Расстояние до железнодорожного вокзала Казани составляет 6,5 км, а до аэропорта Казани — 25 км.
Отель «Корстон Роял Казань»
Отель Korston Royal Kazan с бесплатным Wi-Fi и бесплатной парковкой расположен в Казани, недалеко от исторических достопримечательностей.
Гости отеля Korston Royal Kazan по достоинству оценят приветливое обслуживание и комфортабельные номера. Все номера оформлены в современном стиле и хорошо укомплектованы. В люксах есть отдельная гостиная зона и роскошный телевизор. В стоимость проживания входит завтрак «шведский стол».
К услугам гостей крытый бассейн и спа-центр с хаммамом и фитнес-центром.
Расстояние от гостиницы до международного аэропорта Казани составляет 20 км.
Отель «Татарстан»
«Татарстан» - это гостиничный комплекс, расположенный в центре Казани. Гости, которые приехали на своем автомобиле, смогут оставить его на частной парковке, прилегающей к гостинице.
13-ти этажное здание гостиничного комплекса насчитывает 211 номеров, которые поделены на различные категории: от «койко-места» до «люкса». Все они уютно и хорошо обустроены и оборудованы необходимой мебелью, техникой и включают в себя собственную ванную комнату. Отдыхающим открыт доступ к бесплатной сети Wi-Fi.
Вкусно и сытно поесть вы сможете в местных баре и ресторане, которые вмещают в себя до 120 человек.
Поблизости находятся такие достопримечательности, как: пл. Тукая, на которой можно полюбоваться часами в арбатском стиле; камерный Шаляпинский зал и парк Тысячелетия. Расстояние до ближайшего аэропорта составляет 22,9 км, до железнодорожного вокзала 1,4 км.
Отель «Ильмар сити»
Отель «Ильмар Сити» открылся в 2008 году. Расположился он в Казани, неподалеку от центра и подойдет и для туристов и для тех, кто приехал в командировку.
Номерной фонд гостиницы представляют 64 уютных номера, оборудованные всей необходимой для жизни техникой. Комфортная мебель и приятный дизайн оставят теплые воспоминания об отдыхе.
Для гостей в фойе функционируют лобби-бар и ресторан, где можно в разное время перекусить и интересно провести досуг.
Для бизнес-клиентов есть конференц-зал, рассчитанный на 70 человек. Строгий стиль оформления и современное оснащение позволят провести мероприятие на высшем уровне.
В минуте езды - крупная транспортная развязка, в 20 - аэропорт.
Особняк на Театральной
В Вахитовском районе города Казань, расположилась гостиница под названием "Особняк на Театральной". За дополнительную плату предоставляется место на автомобильной парковке и трансфер. Вы всегда можете арендовать автомобиль, как с водителем, так и без него.
Номера имеются категории "стандарт","люкс","бизнес". В собственных ванных комнатах есть душ, туалет, раковина, фен и набор полотенец. Комнаты оборудованы современной техникой и мебелью.
В стоимость проживания включен сытный и вкусный завтрак. Рядом с особняком есть несколько кафе и ресторанов с разнообразной кухней.
В отеле имеется конференц-зал, который оборудован: флипчартом, системой звуковых трансляций и видео-презентаций, мультимедийным проектором, микрофонами.
Ближайшие достопримечательности это площадь Свободы, Театр Оперы и Балета имени Мусы Джалиля, парк Чёрное озеро, музей им. Салиха Сайдашева. До аэропорта дорога в пути занимает примерно 20-30 минут.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в выбранной гостинице для тех, кто выбрал тариф с проживанием
- Питание по программе: завтраки для тех, кто выбрал тариф с проживаниемобеды в 1-3 дни
- Завтраки для тех, кто выбрал тариф с проживанием
- Обеды в 1-3 дни
- Автобусное обслуживание по программе
- Экскурсии и входные билеты по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Казани и обратно
- Питание, не указанное в программе, в Т.Ч. ужины во все дни тура, обеды в 4-5 дни, завтраки во все дни для тех, кто выбрал тариф без проживания
- Дополнительные экскурсии: «Казань зажигает огни» в 1-й день - 1100 руб. с человека
- «Казань зажигает огни» в 1-й день - 1100 руб. с человека
- Индивидуальный трансфер: ж/д вокзал - отель - 1500 руб., приобретается заранееотель - ж/д - 1500 руб. за легковой автомобиль на 3 человека
- Ж/д вокзал - отель - 1500 руб., приобретается заранее
- Отель - ж/д - 1500 руб. за легковой автомобиль на 3 человека
- Наушники для экскурсий - радиогиды - стоимость 100 рублей за сутки экскурсионного обслуживания
Место начала и завершения?
Билеты входят в стоимость?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Какой транспорт в туре?
Минивен: ютонг, неоплан, от 18 до 57 мест. Кондиционером оснащены.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
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Спасибо компании "Большая Страна" за организацию тура, обязательно обратимся еще.