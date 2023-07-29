Вы побываете на маяке Анива, съездите на гастрономическую экскурсию на озеро Буссе, погуляете по лавовому полю Янкито и посетите подножие вулкана Баранского. А еще вы сможете расслабиться в горячих термальных источниках и насладиться потрясающими видами.
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Программа тура по дням
Прибытие - экскурсия по Южно-Сахалинску
09:00/12:00 Прибытие в Южно-Сахалинск.
Не зависимо от времени прибытия рейса, трансфер организуется для всех туристов, прибывших в первый день тура.
14:00 Заселение в гостиницу.
16:00 Экскурсия по городу Южно-Сахалинску.
18:00 Трансфер в кафе.
Приветственный ужин в ресторане японской кухни, знакомство с группой.
Перелет в г. Курильск - лавовое плато Янкито
08:00 Завтрак в кафе гостиницы.
Трансфер в аэропорт (выселение из гостиницы в 12:00, точное время трансфера будет указано после публикации расписания авиарейсов).
Время вылета и прилета с Итурупа может меняться много раз. Более точное время вылета известно, как правило, за месяц до рейса.
Регистрация на рейс.
Вылет в Курильск.
Прибытие в аэропорт Ясный, г. Курильск.
Трансфер в гостиницу, размещение.
Обед в кафе (в зависимости от времени вылета обед будет в Южно-Сахалинске или в Курильске).
Посещение лавового плато Янкито.
В случае позднего вылета на о. Итуруп программа может быть изменена, что не повлияет на количество объектов показа на о. Итуруп.
19:00–20:00 Ужин в кафе гостиницы Остров.
Экскурсия на Белые скалы на автомобиле
08:00 Завтрак в кафе гостиницы Остров
09:00 Отправление на экскурсию на Белые скалы.
В процессе экскурсии турист совершает путешествие по берегу Охотского моря и проходит все белые скалы.
По маршруту посещается бухта Оля, Черные камни, Белые скалы.
В случае если позволяют погодные условия гости посетят водопады в бухте Парусная, и проедут через ветровой перешеек к Тихому океану.
Горячий обед на берегу Охотского моря: жареная рыба или уха на горячее, закуски, овощи, копченая и(или) соленая рыба.
В случае если погодные условия не будут позволять приготовить горячий обед, обед переносится в кафе.
Посещение водно-оздоровительного комплекса термальных вод Жаркие воды (оплачивается дополнительно).
19:00–20:00 Ужин в кафе гостиницы Остров.
Время прохождение экскурсии зависит от погодных условий.
Экскурсия в Бухту Касатка
08:30 Завтрак в кафе гостиницы Остров.
09:30 Отправление на побережье Тихого океана в бухту Касатка.
Горячий обед на берегу Тихого океана: жареная рыба или уха на горячее, закуски, овощи, копченая и(или) соленая рыба.
В случае если погодные условия не будут позволять приготовить горячий обед, обед переносится в кафе.
16:00 Возвращение в Курильск.
16:00–17:00 Посещение термальных источников Ванночки (оплачивается дополнительно).
18:00 Ужин в кафе гостиницы Остров.
Вулкан Баранского - отправление на Сахалин
09:00 Завтрак в кафе гостиницы Остров.
Отправление на вулкан Баранский.
Посещение подножия вулкана Баранского.
Купание на горячих источниках вулкана Баранского.
14:00 Трансфер в аэропорт.
Регистрация на рейс.
Если вылет на о. Сахалин будет после обеда, питание гостей за свой счет, но экскурсионная программа продлевается до времени вылета.
Отправление в Южно-Сахалинск.
Прибытие в Южно-Сахалинск.
Трансфер в гостиницу.
Размещение в гостинице.
Свободное время.
Гастрономический тур на озеро Буссе
09:00 Отправление на экскурсию.
11:00 Прибытие на озеро Буссе.
Получения экипировки, инструктаж по технике безопасности, выход на озеро на катамаране по 8 человек, сбор и дегустация устриц.
Обед из морепродуктов (горячее, морепродукты, овощи, чай/кофе, десерт)
15:00 Отправление в Южно-Сахалинск.
18:00 Прибытие в Южно-Сахалинск.
Свободное время.
Ужин самостоятельно.
Время экскурсии указано приблизительно, оно может меняться в зависимости от отливов и приливов в заливе Анива, а также погодных условий.
Экскурсия на маяк Анива
05:30 Отправление в поселок Новиково.
08:30 Прибытие в поселок Новиково.
Инструктаж, посадка в лодки.
09:00 Отправление на мыс Анива на моторных лодках (вместимость лодки до 9 пассажиров, не включая капитана лодки)
В процессе прохождения маршрута по воде, в зависимости от погодных условий мы сделаем несколько остановок по пути на маяк или обратно.
10:30 Прибытие на маяк.
Высадка (в случае отсутствия погодных условий для высадки осмотр маяка производится на лодке).
11:30 Отправление к мысу Белый камень.
12:10 Высадка на мысе белый камень.
Обед из морепродуктов на берегу моря (чай, кофе, икра, крабы, копченая рыба, креветки, овощи, конфеты).
13:10 Отправление в п. Новиково.
14:00 Прибытие в точку отправки.
Сдача спасательного оборудования, посадка в автобус.
Отправление в гостиницу.
17:00 Прибытие в гостиницу.
Свободное время.
В случае, если проведение экскурсии будет невозможно по погодным условиям, экскурсия будет заменена на Бухту Тихую. Перенос экскурсии на другой день возможен в случае наличия свободных лодок на данном маршруте.
Отъезд
08:00 завтрак в гостинице.
08:30 Отправление на рыбный рынок.
Трансфер в аэропорт в зависимости от времени вылета.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице «Mega Palace hotel» в Южно-Сахалинске и в гостинице «Остров» / «Итуруп» на Итурупе.
Стоимость тура — 152 900 руб. /чел.
Акция: при бронировании до 01.05.2024 тура с июльскими датами действует спец. цена — 138 500 руб. /чел.
Доплата за одноместное размещение:
- в гостинице «Mega Palace hotel» — 15 000 рублей;
- в гостинице «Остров» / «Итуруп» — 12 000 рублей.
Варианты проживания
Отель «Mega Palace hotel»
Отель находится на дальневосточном русском острове Сахалин, у подножия Сусунайских гор.
К услугам гостей ресторан интернациональной кухни, спа-центр и ночной клуб.
До центра Южно-Сахалинска можно доехать за 15 минут.
Многоэтажный отель «Мега Палас» располагает современными номерами и апартаментами с мебелью в старинном стиле.
Все номера с кабельным телевидением оснащены сейфом и мини-баром.
К числу удобств спа-центра относятся фитнес-центр, гидромассажная ванна и сауна.
Вечером гости могут посетить караоке-бар или ночной клуб с выступлениями диджея.
Каждое утро сервируется завтрак «шведский стол».
В ресторане «Маркиз» подают блюда русской, европейской и японской кухни, а сербскую кухню можно отведать в ресторане «Гриль на небе».
Также работают ресторан азиатской кухни «Азия» и японский ресторан BamBoo.
Гости могут расслабиться в караоке-баре Duke.
Аэропорт Южно-Сахалинска расположен в 30 минутах езды от отеля.
До центрального железнодорожного вокзала Южно-Сахалинска можно доехать на автомобиле за 20 минут.
Гостиница «Остров»
Номерной гостиницы «Остров» включает 11 номеров следующих категорий: трехместный, двухместный номер с 2 отдельными кроватями, одноместный, номер-студио.
В объекте размещения для комфорта постояльцев предусмотрено: бесплатные туалетные принадлежности, холодильник, обеденный стол, рабочий стол, фен.
Постояльцам предлагаются такие услуги: интернет, удобный трансфер от/до аэропорта, место для парковки, стойка регистрации работает круглосуточно, маркет на территории, ресторан.
Гостиница «Итуруп»
Подходящий вариант для бюджетного отдыха — отель «Итуруп» находится в Курильске. Этот отель расположен в центре города. Утром — выпейте кофе, наблюдая из окна за жизнью города.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по программе
- Питание, указанное в программе
- Экскурсионное обслуживание
- Двухместное размещение в гостинице «Mega Palace hotel»
- Двухместное размещение в гостинице "Остров"/"Итуруп" (номер с раздельными кроватями)
- Посещение термальных источников на вулкане Баранском (рассчитано по стоимости 2 000 рублей за человека по ценам 2023 года, в случае повышения стоимости, фактическая разница оплачивается дополнительно)
- Трансферы по программе: на Сахалине - туристический автобус с запасом мест 1,5 на 1 человекана о. Итуруп - внедорожники с рассадкой 4 человека в 1 автомобиле
- На Сахалине - туристический автобус с запасом мест 1,5 на 1 человека
- На о. Итуруп - внедорожники с рассадкой 4 человека в 1 автомобиле
- Оформление пограничного пропуска
Что не входит в цену
- Авиабилеты до г. Южно-Сахалинска и обратно
- Перелет Южно-Сахалинск - Курильск - Южно-Сахалинск (цена 2023 года, в случае повышения стоимости билета, разница оплачивается дополнительно) - 15 800 руб
- Алкогольные напитки
- Питание не входящее в программу
- Одноместное размещение в гостинице "Остров" / "Итуруп" - 12 000 рублей
- Одноместное размещение в гостинице «Mega Palace hotel» - 15 000 рублей
- Посещение термальных источников Жаркие Воды и Ванночки в соответствии с прейскурантом на день оплаты
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Путешествуя по Сахалину и Курильским островам вам необходимо понимать главное - погода у нас очень не устойчивая. В течение дня у нас может светить яркое солнце и лить проливной дождь. Вместе с погодой, нужно однозначно понимать, что вы путешествуете по дикой природе, где нет подготовленных троп. Для того, чтобы путешествие доставило вам максимум удовольствия, мы подготовили для вас рекомендации по обуви, одежде и аксессуарам, которые понадобятся вам на маршруте.
По нашему мнению обувь это самое главное, с чего стоит начать подготовку гардероба в путешествие. Для путешествия по Сахалину и Курильским островам мы советуем вам обратить внимание на следующие виды обуви:
1. Удобная городская обувь. Она понадобится вам для нахождения в пути до наших островов и между ними. Так же она будет необходима вам для перемещения по городу между экскурсиями и во время экскурсии городских экскурсий. Тут принципиальных особенностей нет. Кому что удобно. Для экономии места в чемодане, в качестве городской обуви можно использовать кроссовки, о чем мы расскажем ниже.
2. Кроссовки. Это самый универсальный тип обуви для путешествия на Сахалин и Курильские острова. Если вы путешествуете по Сахалину и Итурупу, кроссовок вам будет достаточно для преодоления любого маршрута из наших сборных туров. Советуем вам приобретать кроссовки, которые могут противостоять влаге и имеют хорошую ребристую подошву для походов по скользкому грунту и переходу не больших речек.
3. Резиновые тапочки. Этот вид обуви будет необходим вам для передвижения по гостинице, бане и горячим источникам на Итурупе. Советуем обратить внимание на тапочки с фиксацией, в них вам будет особенно удобно на природных горячих источниках, где нет хорошего ровного покрытия.
Одежда.
1. Начнём с того, что заменит вам традиционное нижнее бельё во время купания в горячих источниках и похода в баню. Речь о плавках и купальнике. Обратите внимание на то, что некоторые виды ткани могут покраситься после купания в горячих источниках, поэтому не стоит брать с собой последнюю коллекцию известных брендов)
2. Удобные дышащие спортивные штаны. Это самый ходовой вариант одежды на ноги при путешествии по нашим островам. Обратите внимание на то, что штаны должны хорошо тянуться, иметь высокую посадку и пропускать влагу от вашего тела.
3. Шорты. Они будут необходимы вам при простых маршрутах на Сахалине и Итурупе в жаркую погоду. Так же в них можно передвигаться по городу и в гостинице.
4. Одежда из флиса. Мы советуем вам взять с собой одну кофту из флиса на молнии. Её можно будет использовать как легкую куртку днём и вечером в не жаркую погоду и надеть под ветровку в прохладную погоду. В любом случае её всегда можно снять и положить в рюкзак если она не нужна, и достать её при ухудшении погоды в течение дня.
5. Ветрозащитная куртка. Куртку обязательно нужно иметь с собой не зависимо от того когда и где вы путешествуете. очень хорошо если куртка будет дышать и выпускать влагу от вашего тела и одновременно будет влагостойкой снаружи, что не даст вам промокнуть от дождя.
6. Футболка с длинным рукавом. Такие футболки мы советуем носить вам во время прохождением маршрутов через лес или густую растительность, для того чтобы максимально защитить ваше тело от насекомых, солнечных лучей и мелких царапин.
Обратите внимание на то, что головной убор обязательно должен присутствовать в вашем гардеробе во время путешествия.
1. Buff. Самый универсальный головной убор при активном путешествии который вообще не занимает места в вашей сумке. Из этого головного убора можно сделать легкую шапку, балаклаву, закрыть шею от ветра.
2. Кепка. Этот головной убор будет способствовать защите от солнечных лучей в хорошую погоду.
3. Спортивная шапка. Шапку мы рекомендуем брать в путешествие в сентябре и октябре. В эти месяца может быть ветрено и во время морских экскурсий на маяк Анива, а также на треккинговых маршрутах без неё не обойтись.
Аксессуары.
1. Солнцезащитные очки. Это обязательный для путешествия аксессуар. Обратите внимание на то, что очки должны хорошо держаться на вашей голове, так как во время прохождения маршрута очень часто бывает, что они падают и разбиваются. Очень удобно если очки имеют шнурок для дополнительной фиксации на шее.
2. Обязательно возьмите с собой солнцезащитный крем. Даже когда солнце не светит очень ярко и на небе облачно во время экскурсии или прохождения треккингового маршрута ваша кожа будет очень сильно подвержена солнечному ультрафиолету. В этот момент очень велика вероятность получит ожог.
3. Для защиты от клещей, комаров и белоножки советуем вам взять индивидуальный флакон с репеллентами. Обратите внимание на то, нет ли у вас аллергии на указанные средства.
4. Легкий рюкзак 30-40 литров. Рюкзак нужно обязательно брать с собой в все путешествия на нашим островам. Он пригодится вам на любом маршруте, в нём вы сможете хранить личные вещи, еду и воду, аптечку, фотоаппарат и вещи. Обратите внимание на то, что вам должно быть удобно нести этот рюкзак в течение продолжительного времени. Желательно иметь накидку от дождя для рюкзака.
5. Полотенце понадобится вам в путешествии по острову Кунашир. К сожалению в гостинице не разрешают брать полотенца из номера для посещения горячих источников, поэтому туристам необходимо иметь своё полотенце. Его можно привезти с собой или купить на месте.
6. Каждый турист должен иметь при себе средства личной гигиены а так же персональную аптечку с лекарствами, которые вам необходимы при особенностях вашего здоровья или поведения организма в разных ситуациях.
7. Фотоаппарат и пауэр банк. Сейчас в большинстве современных мобильных телефонах есть достойные фотоаппараты, но если вы увлекаетесь фотографией профессионально, вам обязательно понадобится хорошая фототехника, у нас очень много работы для вас) В любом случае рекомендуем взять с собой переносное зарядное устройство.
Нужна ли специальная физическая подготовка для участия в туре?
Главная характерная черта этого тура – комфорт. Вам не нужна специальная физическая подготовка для прохождения программы. В туре отсутствуют продолжительные переходы, передвижение по маршруту на суше осуществляется на транспорте, а по морю вы будете передвигаться на моторных лодках. Поэтому отсутствие хорошей физической формы не будет помехой к путешествию на Сахалин и Итуруп. А проживать на островах вы будете в комфортных гостиницах со всем необходимым для проживания, и естественно, с удобствами в номере!
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
В программу тура включено страхование от несчастного случая на 1000000 рублей.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как будет организовано питание?
Приветственный ужин из морепродуктов на Сахалине, трехразовое питание на Итурупе с момента прибытия до момента отправления по программе, обеды на маршрутах на Сахалине в соответствии с программой
На чем будем передвигаться?
Автобусы, внедорожники, моторные лодки.
Как оплачивается посещение горячих источников?
В связи со сложностью бронирования горячих источников, оплата производится в первый день тура гиду. В соответствии с правилами термальных источников, при отмене бронирования взимается штраф в размере 100% стоимости.
Возможны ли изменения в программе?
В зависимости от погодных условий Туроператор вправе изменить порядок экскурсий в рамках поездки, не меняя их состава.
Туроператор не несет ответственности за действия авиаперевозчика, в частности за задержку или отмену рейса. В этом случае корректировка программы тура будет напрямую зависеть от информации, предоставляемой авиаперевозчиком.