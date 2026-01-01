Авторские туры от местных гидов Южно-Сахалинска

Найдено 3 тура в категории «Авторские» в Южно-Сахалинске, цены от 99 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Гастрономический тур на Сахалин и Итуруп
Джиппинг
Джип-туры
7 дней
3 отзыва
Гастрономический тур на Сахалин и Итуруп
Начало: Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«Каждое блюдо — гармоничное соединение традиционных рецептов с авторскими находками»
4 июл в 10:00
18 июл в 10:00
от 359 000 ₽ за человека
К китам на яхте и вулканам на джипах. Премиум-тур на Итуруп
Джиппинг
На яхте
На лодке
Джип-туры
4 дня
К китам на яхте и вулканам на джипах. Премиум-тур на Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
11 июл в 10:00
21 июл в 10:00
99 000 ₽ за человека
Сахалин и Кунашир: путешествие по островам вулканов
Джиппинг
На автобусе
На лодке
На квадроциклах
Туры на квадроциклах
На микроавтобусе
На катамаране
8 дней
Сахалин и Кунашир: путешествие по островам вулканов
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«У вас будет уникальная возможность отведать авторскую кухню»
4 авг в 10:00
400 200 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Авторские»

Самые популярные туры этой рубрики в Южно-Сахалинске
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
  1. Гастрономический тур на Сахалин и Итуруп;
  2. К китам на яхте и вулканам на джипах. Премиум-тур на Итуруп;
  3. Сахалин и Кунашир: путешествие по островам вулканов.
Какие места ещё посмотреть в Южно-Сахалинске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Вулканы;
  2. Набережная;
  3. Белые скалы;
  4. Краеведческий музей;
  5. Морской порт;
  6. Красная площадь;
  7. Фонтаны;
  8. Кафедральный собор;
  9. Рыбный Рынок;
  10. Бараний лоб.
Сколько стоит тур в Южно-Сахалинске в августе 2026
Сейчас в Южно-Сахалинске в категории "Авторские" можно забронировать 3 тура от 99 000 до 400 200. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур в Южно-Сахалинске на 2026 год по теме «Авторские», 3 ⭐ отзыва, цены от 99000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь