Гастрономический тур на Сахалин и Итуруп
Начало: Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«Каждое блюдо — гармоничное соединение традиционных рецептов с авторскими находками»
4 июл в 10:00
18 июл в 10:00
от 359 000 ₽ за человека
К китам на яхте и вулканам на джипах. Премиум-тур на Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
11 июл в 10:00
21 июл в 10:00
99 000 ₽ за человека
Сахалин и Кунашир: путешествие по островам вулканов
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«У вас будет уникальная возможность отведать авторскую кухню»
4 авг в 10:00
400 200 ₽ за человека
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