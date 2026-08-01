Экскурсионный тур на Сахалин и Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Дорогие дамы, почувствуйте себя фотомоделью, возьмите с собой свое любимое платье и проведите потрясающую фотосессию среди застывших потоков лавы»
31 авг в 10:00
от 192 889 ₽ за человека
Неведомый Сахалин и Кунашир - «черный» остров Курильской гряды
Начало: Г. Южно-Сахалинск
23 авг в 10:00
6 сен в 10:00
от 164 929 ₽ за человека
По следам Робинзона Крузо. Экскурсионный тур на Сахалин, Шикотан и Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Яркие, эффектные фотографии, неповторимые впечатления»
1 сен в 10:00
от 357 279 ₽ за человека
Кунашир - черный остров Курильской гряды
Начало: Г. Южно-Сахалинск
25 авг в 10:00
8 сен в 10:00
88 559 ₽ за человека
Остров Итуруп. Сокращенная программа
Начало: Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«Яркие, эффектные фотографии, неповторимые впечатления»
31 авг в 10:00
3 сен в 10:00
от 80 609 ₽ за человека
Курильское ожерелье: Кунашир - Шикотан - Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Дорогие дамы, почувствуйте себя фотомоделью, возьмите с собой свое любимое платье и проведите потрясающую фотосессию среди застывших потоков лавы»
2 сен в 10:00
307 369 ₽ за человека
Путешествие на край света: Сахалин, Шикотан, Кунашир, Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Высокие скалистые берега, виды океана, ароматы лугового разнотравья – эта бухта идеальна для фотопрогулок и уединения с природой»
14 июл в 10:00
4 авг в 10:00
373 900 ₽ за человека
По следам Робинзона Крузо. Экскурсионный тур на Итуруп и Шикотан
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Яркие, эффектные фотографии, неповторимые впечатления»
3 сен в 10:00
278 489 ₽ за человека
Сахалин, Кунашир и Шикотан. Тур на 14 дней
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Побывав в бухте, Вы увидите останки танковых башен, поржавевших от времени, но все еще привлекательных в качестве антуража для создания зрелищных фотографий»
23 авг в 10:00
6 сен в 10:00
от 345 659 ₽ за человека
Кунашир и Шикотан. Тур на 10 дней
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Побывав в бухте, Вы увидите останки танковых башен, поржавевших от времени, но все еще привлекательных в качестве антуража для создания зрелищных фотографий»
25 авг в 10:00
8 сен в 10:00
262 769 ₽ за человека
Нереальный Сахалин. Водопады, мысы и заповедный остров Монерон
Начало: Сахалинская область, городской округ Южно-Сахалинс...
«Вдоволь исследовав и пофотографировав маяк, мы отправимся обратно и попутно посетим местные природные достопримечательности — мыс Мраморный с очень красивыми мраморными камнями, где перекусим и устроим фотосессию»
132 000 ₽ за человека
Жемчужная россыпь Курильских островов: Кунашир - Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Дорогие дамы, почувствуйте себя фотомоделью, возьмите с собой свое любимое платье и проведите потрясающую фотосессию среди застывших потоков лавы»
19 июл в 10:00
2 авг в 10:00
212 989 ₽ за человека
Золотая осень. Фототур на Сахалин и Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Приглашаем вас отправиться в запоминающийся фототур по Сахалину и Итурупу»
15 окт в 10:00
199 900 ₽ за человека
Сахалин и Итуруп: путешествие в сердце Дальнего Востока
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«На берегу, на вечной стоянке, позиционируется выброшенный волнами буксир – излюбленная «декорация» для фотосессий»
14 июл в 10:00
4 авг в 10:00
354 300 ₽ за человека
Зимний Итуруп
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«Эффектные фотографии, неповторимые впечатления»
20 ноя в 10:00
27 ноя в 10:00
от 57 269 ₽ за билет
Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Фотопрогулки»
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